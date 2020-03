Telewizory Pierwsze telewizory z Wi-Fi 6. Mamy potwierdzenie: będą w tym roku! z dnia 2020-03-05

Standard Wi-Fi 6 to szansa na szybkie i niezawodne połączenie z Internetem. W erze serwisów VOD to bardzo ważne cechy dobrego telewizora. Cóż – wygląda na to, że mamy dobre wieści.