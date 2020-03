System Windows 10 mógłby wyglądać dużo lepiej niż obecnie, a Genrole Caspe w sowim projekcie dał na to najlepszy dowód. Spójrzcie na przygotowany przez niego filmik prezentujący jego wizję.

Windows 10 nie jest systemem wyglądającym źle. Co to, to nie. Swoją koncepcją Genrole Caspe udowodnił jednak, że istnieje też olbrzymie pole do poprawek. I co najlepsze – bez gruntownych remontów.

W swoim projekcie nie proponuje bowiem żadnych radykalnych zmian, a jedynie odświeża to, co setki milionów użytkowników widują na co dzień. Ujednolica całość i wprowadza drobne elementy upiększające, bazując na (wykorzystywanej przecież przez Microsoft) filozofii stylistycznej Fluent Design. Zaokrąglone rogi, interfejs oparty na modułach, większa personalizacja, menu Start promujące to, co istotne, płynne animacje czy przeprojektowany panel powiadomień to niektóre ze zmian. Zresztą co tu dużo mówić, spójrzcie sami:

Zobacz przeprojektowany interfejs Windows 10 (od Genrole Caspe):

Jeśli uważnie śledzicie newsy na naszej stronie, to zauważyliście też pewnie, że Caspe wyraźnie zainspirował się w niektórych miejscach zaprezentowanym niedawno systemem Windows 10X, tworzonym z myślą o urządzeniach dwuekranowych. Pod pewnymi względami jego projekt jest podobny, choć niewątpliwie, nie jest kopią.

Jak wam się podoba Windows 10 w takim wydaniu?

Podobnie też jak w przypadku wspomnianego „X-a” projektant starał się połączyć nienaganną estetykę z maksymalnie intuicyjną obsługą. Jak oceniacie efekt? Dajcie znać w komentarzach – jesteśmy ciekawi waszych opinii na ten temat. A jeśli sam filmik nie był dla was wystarczająco wyczerpujący, to więcej materiałów i informacji znajdziecie na stronie Behance.

