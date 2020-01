Gry Odpal Forzę na smartfonie - takie możliwości daje Xbox Console Streaming 2020-01-17 opublikowano przez Wojciech Kulik w dniu

Forza Horizon 4, Gears 5 czy Sea of Thieves – co ty na to, żeby grać w takie tytuły na swoim smartfonie? W każdym miejscu na świecie i o dowolnej porze? To możliwości, jakie otwiera przed tobą usługa Xbox Console Streaming.