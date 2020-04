Wyczekiwane smartfony z serii Xiaomi Mi 10 wreszcie pojawiły się w Polsce. Właściwe jest stwierdzenie, że mają do zaoferowania całkiem sporo. Niestety, poza dobrymi specyfikacjami trzeba przełknąć również wysokie ceny.

Koniec taniego Xiaomi. Nowy flagowiec kosztuje tyle co Samsung Galaxy S20+

Nie jest tajemnicą, iż Xiaomi zdobyło dużą popularność dzięki konkurencyjnym cenom. Przez ostatnie lata był to producent w największym stopniu kojarzony ze smartfonami o świetnej relacji ceny do możliwości, znacznie tańszymi od większości konkurentów. Przy okazji wczorajszej pemiery Xiaomi Mi 10 i Xiaomi Mi 10 Pro wspomniałem, że mamy do czynienia z pewnym przełomem. Xiaomi Mi 10 Pro kosztuje w Polsce 4399 złotych, a więc dokładnie tyle samo co Galaxy S20+ i o 100 złotych więcej niż Huawei P40 Pro.

Czy topowy obecnie smartfon Xiaomi ma zatem szanse na równie ciepłe przyjecie co poprzednicy? W ostatnich tygodniach Xiaomi stał się drugim najpopularniejszym producentem smartfonów na polskim rynku. Wyprzedził Huawei, przed nim już tylko Samsung. Gdzie dopatrywać się przyczyny tak wysokiej ceny Xiaomi Mi 10 Pro? Właśnie w ugruntowanej już pozycji?

Ceny smartfonów Xiaomi rosły wcześniej (chociaż nie tak drastycznie), niektórzy podkreślali, że sporo kosztuje już Xiaomi Mi Note 10 i Xiaomi Mi Note 10 Pro. Nie bez znaczenia było zapewne oddzielnie marek Xiaomi i Redmi, teraz to ta druga ma obejmować tańsze smartfony. Preferujący agresywniejsze biznesowe rozwiązania mogą z kolei dopatrywać się tu związku z sytuacją, jaką dotknięty jest Huawei muszący oferować smartfony z Androidem, ale bez usług Google. Są osoby, dla których to poważny mankament i być może Xiaomi chce to wykorzystać?

Porównanie specyfikacji Xiaomi Mi 10 Pro vs Huawei P40 Pro vs Galaxy S20+

Pełny obraz możliwości wymienionej trójki można będzie mieć po przetestowaniu jej w całości. Oto co mówi zestawienie specyfikacji.

Xiaomi Mi 10 Pro Huawei P40 Pro Galaxy S20+ Wymiary (wy/sz/gł) 162.6 x 74.8 x 8.96 mm 158.2 x 72.6 x 8.95 mm 161.9 x 73.7 x 7.8 mm Waga 208 g 209 g 186 g System operacyjny Android 10 Android 10 (bez usług Google) Android 10 Ekran » 6.67"

» 1080 x 2340 px

» AMOLED

» 90 Hz » 6.58"

» 2640 x 1200 px

» OLED

» 90 Hz » 6.7"

» 1440 x 3200 px

» Dynamic AMOLED

» 120 Hz Procesor » 8 rdzeni

» Qualcomm Snapdragon 865 » 8 rdzeni

» Kirin 990 5G » 8 rdzeni

» Samsung Exynos 990 Pamięć » RAM: 8 GB

» Wbudowana: 256 GB » RAM: 8 GB

» Wbudowana: 256 GB

» Slot NM » RAM: 8 GB

» wbudowana: 128 GB

» slot kart microSD Bateria » 4500 mAh

» szybkie ładowanie 50W

» bezprzewodowe ładowanie 30W » 4200 mAh

» szybkie ładowanie 40W

» bezprzewodowe ładowanie 27W » 4500 mAh

» szybkie ładowanie 25W

» bezprzewodowe ładowanie 15W Aparat / kamera » 108 Mpx f/1.69 z OIS

» 20 Mpx f/2.4

» 12 Mpx f/2.0

» 8 Mpx f/2.0 z OIS

» nagrywanie 8K » 50 Mpix f/1.9 z OIS

» 40 Mpix f/1.8

» 12 Mpix f/3.4 z OIS

» ToF 3D

» nagrywanie 4K » 12 Mpx f/1.8 z OIS

» 12 Mpx f/2.2

» 64 Mpx f/2.0 z OIS

» ToF 3D

» nagrywanie 8K Internet » 4G LTE

» 5G

» Wi‑Fi ax

» Dual SIM » 4G LTE

» 5G

» Wi‑Fi ax

» Dual SIM » 4G LTE

» 5G

» Wi‑Fi ax

» Dual SIM Komunikacja i złącza » GPS

» Bluetooth 5.0

» NFC

» USB-C » GPS

» Bluetooth 5.1

» NFC

» USB-C » GPS

» Bluetooth 5.0

» NFC

» USB-C Dodatkowe cechy » czytnik linii papilarnych

» głośniki stereo » czytnik linii papilarnych

» IP68 » czytnik linii papilarnych

» głośniki stereo

» IP68

O cenach Xiaomi Mi 10 Pro dość jasno wyrażaliście się pod wczorajszą publikacją dotyczącą premiery serii Xiaomi Mi 10. Jak smartfon wypada Waszym zdaniem na tle dwóch głównych konkurentów? Który z tych modeli wybralibyście dla siebie?

Dane dotyczące sprzedaży Xiaomi Mi 10 Pro, Huawei P40 Pro i Galaxy S20+ będą bardzo interesujące i sporo powiedzą o tym, który z tych producentów może w najbliższym czasie u nas dominować.

