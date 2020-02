Testujemy najnowszą odsłonę konwertowalnego laptopa HP Spectre x360 13, który zachwyca designem, jakością wykonania i genialnym wyświetlaczem 4K.

Laptopów konwertowalnych, czyli wyposażonych w dotykowy, obracany ekran umożliwiający pracę w trybie tabletu, jest na rynku naprawdę sporo. Każdy producent ma w swojej ofercie co najmniej kilka takich urządzeń i nie inaczej jest z firmą HP.

Niedawno zresztą miałem okazję testować jeden z nich, a konkretnie HP Envy 13 x360, który okazał się naprawdę solidnym laptopem ze średniej półki.

Tym razem do naszej redakcji trafił model klasy premium, czyli HP Spectre x360 13, który w każdym calu ma ambicje przewyższyć swojego kuzyna. W zasadzie każdy element tego laptopa wypada korzystniej - atrakcyjniejsza stylistyka, lepsze podzespoły, większe możliwości.

To po prostu sprzęt stworzony z myślą o innym użytkowniku. HP Spectre jest przeznaczony dla wymagających klientów. Osób szukających najwyższej jakości, ale i odpowiedniego prestiżu, jaki wiąże się z korzystaniem z przedmiotów klasy premium.

Niełatwo spełnić takie oczekiwania, ale wszystko wskazuje na to, że tym razem sztuka ta się powiodła i otrzymaliśmy w efekcie jeden z najlepszych konwertowalnych ultrabooków z Windowsem 10.

Specyfikacja techniczna HP Spectre x360 13

Model HP Spectre x360 13-aw0011nw Cena w dniu testu 7599 zł w testowanej konfiguracji) Gwarancja 2 lata System operacyjny Windows 10 Klawiatura wyspowa, regulowane podświetlenie Touchpad matowy, gładki Ekran » 13.3", 3840x2160

» AMOLED, błyszczący, dotykowy

» dotykowy, Corning Gorilla Glass NBT

» maksymalny kąt odchylenia ekranu - 360 stopni Procesor » Intel Core i7-1065G7

» 4 rdzenie / 8 wątków

» 1.3 GHz, Turbo 3.9 GHz, 8MB cache

» technologia 10 nm, TDP 15W Pamięć » RAM: 16 GB, DDR4 3200 MHz

» pamięć wlutowana - brak możliwości rozszerzenia Karta graficzna » Intel Iris Plus Graphics Dysk twardy » 1 TB SSD

model: NVMe Samsung MZVLB1T0NEXF Napęd optyczny brak Bateria 60 Wh Wymiary 30,6 cm x 19,45 cm x 1,69 cm Waga 1.3 kg Materiały pokrycia obudowy » pokrywa - matowa, aluminium

» ramka ekranu - matowa, aluminium

» panel roboczy - matowy, aluminium

» spód i boki - matowe, aluminium Komunikacja bezprzewodowa » Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)

» Bluetooth 5.0 Złącza » 2x USB 3.1 typ C (Gen 2) / Thunderbolt 3

» 1x USB 3.1

» czytnik kart pamięci microSD

» gniazdo audio combo Dodatkowe funkcje i oprogramowanie » kamerka internetowa TrueVision HD IR

» wbudowany wyłącznik kamery

» czytnik linii papilarnych

» głośniki stereo Bang & Olufsen

» akcesoria w zestawie: skórzane etui na laptopa

» oprogramowanie: HP: Audio Switch, Command Center, Display Control, JumpStarts, PC Hardware Diagnostics, Privacy Settings, Smart, Support Assistant, System Event Utility, Bang & Olufsen Audio Control

Wygląd i jakość wykonania

HP Spectre x360 jest ciekawym przypadkiem, który pokazuje, że mimo iż każdy z nas ma własny gust i preferencje, to ten laptop podoba się naprawdę wszystkim. Sprawdziłem to na sporej grupie kontrolnej i wynik eksperymentu był zawsze taki sam - rozmaicie wyrażany zachwyt nad stylistyką i jakością wykonania.

Trudno mi się temu dziwić, bowiem sam mam dokładnie takie same odczucia. Ten laptop jest zdecydowanie jednym z najładniejszych modeli dostępnych w tym momencie na rynku. Jest smukły, solidny i dopracowany w każdym detalu.

Wszystko jest perfekcyjnie spasowane, krawędzie efektownie przycięte, a złoto-brązowa kolorystyka prezentuje się nader elegancko. Efekt premium jest mocno wyczuwalny od pierwszego wejrzenia.

W porównaniu do poprzedniej generacji laptopa zdołano znacząco zmniejszyć rozmiary obudowy. Zmiana dotknęła zarówno panelu roboczego jak ramek wokół ekranu. Dzięki temu, mimo że wciąż do dyspozycji mamy wyświetlacz o przekątnej 13,3 cala, to sam laptop stał się o wiele bardziej kompaktowy i poręczny. To zaś ma bezpośredni wpływ na jego mobilność - łatwiej się z nim przemieszczać i bez trudu zmieści się w torbie, czy plecaku.

Także korzystanie ze Spectre w trybie tabletu jest o wiele wygodniejsze.

A skoro już przy tym aspekcie jesteśmy, to trzeba nadmienić, że HP Spectre x360 13 umożliwia pracę w kilku ustawieniach ekranu. Jest to możliwe dzięki zawiasom pozwalającym na obracanie wyświetlacza o 360 stopni. W zależności od potrzeb ze Spectre można więc korzystać jak z klasycznego notebooka, ale jeśli tylko sytuacja, albo nasza wygoda będzie tego wymagać, możemy łatwo zmienić go w tablet. Wówczas klawiatura jest dezaktywowana (automatycznie), a do obsługi komputera używamy wyłącznie dotykowego ekranu.

W takim ustawieniu wygodnie można m.in. przeglądać internet, zdjęcia, prezentacje, czy filmy. Wszystko zależy od tego, czego aktualnie potrzebujemy.

Są również tryby pośrednie. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby ustawić Spectre w trybie kinowym (jak na powyższym zdjęciu) i oglądać filmy. Wówczas nic nas nie rozprasza, a my przed sobą mamy wyłącznie powierzchnię wyświetlacza. Co ważne, cała konstrukcja jest stabilna, więc nie ma obaw, że laptop nagle straci równowagę.

Cała konstrukcja wykonana została z aluminium. Jest sztywna i mało podatna na nacisk oraz wyginanie na boki. Dotyczy to zarówno panelu roboczego, klawiatury, jak i pokrywy ekranu. Bardzo dobrze świadczy to o wytrzymałości laptopa i jego odporności na przypadkowe uszkodzenia, co jest szczególnie istotne, jeśli mówimy o tak mobilnym urządzeniu.

Powierzchnia obudowy jest matowa, a ciemnobrązowe barwy prezentują się bardzo elegancko. Szczególnie w połączeniu z okalającą ją złotą ramką. Złote są także zawiasy oraz błyszczące logo HP na pokrywie ekranu.

Na osobną wzmiankę zasługują także wyjątkowo wąskie ramki wokół wyświetlacza. To głównie dzięki temu rozwiązaniu zdołano osiągnąć kompaktowość HP Spectre x360. Mimo tak niewielkiej przestrzeni do dyspozycji, nad ekranem zdołano umieścić kamerkę internetową oraz kamerę IR (do logowania do komputera poprzez system rozpoznający twarz). Według zapewnień producenta, to najmniejsza kamera zastosowana do tej pory w laptopie - trudno mi to zweryfikować, ale jestem skłonny przyjąć to do wiadomości.

Obecność kamery w takim miejscu jest zdecydowanie dobrą wiadomością, gdyż znacząco ułatwia prowadzenie wideorozmów. Inni producenci szukają alternatywnych rozwiązań i umieszczają ją pod ekranem lub ukrywają ją w klawiaturze. Problem w tym, że ujęcie z takiej kamery jest bardzo mało korzystne dla naszej prezencji (kadr od dołu). Tutaj nie ma z tym problemu.

Ciekawym dodatkiem jest fizyczny wyłącznik kamery, znajdujący się na prawej krawędzi obudowy. Jednym ruchem można więc zyskać pewność, że nikt nas przez kamerkę nie będzie podglądał. To kolejny aspekt istotny dla osób dbających o swoją prywatność w sieci.

Można także wyciszyć mikrofon. Służy do tego przycisk F12. Tryb pracy mikrofonu jest sygnalizowany diodą LED, więc łatwo szybko sprawdzić, czy jesteśmy w danym momencie słyszalni, czy też nie. Jest to przydatne rozwiązanie np. w trakcie prowadzenia wideokonferencji.

Złącza

Jeśli jesteśmy już w tych rejonach obudowy, to wspomnę o dostępnych dla użytkownika złącza. Po prawej stronie znajduje się port USB 3.1 typu C z obsługą Thunderbolt 3. Drugi taki port znajduje się na rogu obudowy. Każdy z nich może też służyć jako gniazdo zasilania. Oprócz tego mamy tutaj jeszcze wspomniany wyłącznik kamery oraz czytnik kart pamięci microSD.

Po przeciwnej stronie znajdziemy natomiast pełnowymiarowy port USB 3.1 oraz gniazdo audio combo.

Na narożniku umieszczony jest przycisk zasilania. To bardzo trafnie wybrane dla niego miejsce. Zapewnia łatwy do niego dostęp niezależnie od tego, w jakiej pozycji znajduje się ekran, a jednocześnie nie ma ryzyka jego przypadkowego wciśnięcia.

Klawiatura i touchpad

Jak zawsze szczególną wagę przykładam w testowanych laptopach do komfortu pisania. To w końcu absolutnie podstawowy dla mnie element i główny sposób korzystania z komputera. HP Spectre x360 13 oceniam w tym aspekcie wysoko. Klawisze są sporych rozmiarów, mają przyjemną w dotyku fakturę, dobrze wyczuwalny skok, który ułatwia szybkie pisanie, a ponadto pracują cicho, więc ich klik nie będzie nikogo rozpraszać ani irytować.

Mamy tutaj także podświetlenie, którego intensywność można regulować.

Po prawej stronie tuż pod klawiszami strzałek umieszczono czytnik linii papilarnych. Działa on bardzo sprawnie i szybko. Nie miałem do jego pracy absolutnie żadnych zastrzeżeń.

Czytnik to kolejny element zwiększający bezpieczenstwo komputera. Korzystając z tego rozwiązania mamy pewność, że nikt nie uzyska dostępu do laptopa, a co za tym idzie naszych prywatnych, a czasem i poufnych danych. W czasach, kiedy prywatność użytkownika jest tak często narażona na ryzyko, jest to niewątpliwie kluczowa kwestia.

Drugą zaletą sprawnego czytnika linii papilarnych jest łatwiejsze logowanie do systemu. Nie trzeba pamiętać ani wpisywać bardzo długiego i skomplikowanego hasła (a tylko takie zapewniają odpowiedni poziom zabezpieczenia), wystarczy jedno dotknięcie palca i laptop będzie gotowy do pracy.

Touchpad często traktowany jest po macoszemu w takich laptopach, szczególnie jeśli do dyspozycji mamy dotykowy ekran. Tutaj na szczęście gładzik sprawuje się nieźle. Jego rozmiary są tak duże, na ile pozwoliła konstrukcja obudowy - jest więc mocno prostokątny, ale przy tym dość wąski. Nie stanowi to jednak problemu, bowiem jest wystarczająco czuły i precyzyjny, aby swobodnie obsługiwać laptopa, przewijać strony internetowe itp.

Głośniki

System audio ponownie został przygotowany przez firmę Bang & Olufsen. Tym razem składają się na niego dwa głośniki umieszczone na spodzie obudowy. Są one w stanie wygenerować dźwięk głośny i wyraźny, ale niezbyt bogatym brzmieniu. Brakuje głębi i linii basów.

Co ciekawe, lepiej w tym aspekcie wypada HP Envy x360, w którym zastosowano aż cztery głośniki.

