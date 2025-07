Ninja Blast Max, czyli bezprzewodowy blender, który zmienia zasady gry w kuchni

Mobilny blender, który możesz zabrać wszędzie – czy to w plener, do biura, czy na siłownię? Sprawdziliśmy, czy Ninja Blast Max naprawdę daje radę bez kabla i czy warto go mieć zawsze pod ręką.

Kolejny rok mobile, ale tym razem to rynek urządzeń kuchennych coraz śmielej zmierza w tym kierunku. Nie wystarczy już bowiem, aby blender dobrze blendował, on musi być kompaktowy, szybki, estetyczny i najlepiej, aby gotowy do działania tu i teraz bez kabla. A jeśli poradzi sobie nie tylko z koktajlem z banana i mleka, ale także z kruszonym lodem, warzywami czy wysokobiałkowymi miksami na wynos to już jest bosko.

Czy Ninja Blast Max spełnia te oczekiwania?

Sprawdziliśmy to w ostatni weekend w różnych warunkach, zarówno w domu, jak i w plenerze, a nasze doświadczenia opisuję tutaj, może o miejsce, które odpowie na pytanie: czy warto postawić na bezprzewodowy blender osobisty nowej generacji?

Wygląd, wykonanie, pierwsze wrażenie

Już po rozpakowaniu widać, że Ninja idzie konsekwentnie swoją drogą. Blast Max to urządzenie nowoczesne, estetyczne, a przy tym praktyczne. Całość w czerni i szarościach prezentuje się elegancko, a mikser wykonano z solidnego plastiku z matowym wykończeniem, który nie łapie odcisków palców i dobrze leży w dłoni.

W skład zestawu wchodzi:

jednostka silnikowa z akumulatorem (bezprzewodowa),

kielich o pojemności 570 ml z nożami ze stali nierdzewnej,

pokrywka z uchwytem do przenoszenia,

przewód do ładowania,

instrukcja.

Waga blendera 1,2 kg, co czyni go urządzeniem dość lekkim, ale stabilnym. Zmieszanie napoju w plenerze, na ławce, w aucie, w biurze czy na plaży, nie stanowi najmniejszego problemu.

Łatwość obsługi

Ninja idzie w maksymalną prostotę: wszystkie operacje odbywają się za pomocą kilku przycisków. Włączenie/wyłączenie urządzenia, tryby blend, crush i smoothie.

Crush - idealne do rozdrabniania twardszych składników, jak orzechy czy lód,

- idealne do rozdrabniania twardszych składników, jak orzechy czy lód, Blend Smoothie - tryb do koktajli, shake’ów i gładkich mieszanek,

- tryb do koktajli, shake’ów i gładkich mieszanek, Blend - do szczególnie wymagających miksów.

Tryby są sygnalizowane kolorami LED wokół przycisku, co jest wygodne, zwłaszcza przy blendowaniu w słabszym świetle lub na zewnątrz, jednak podświetlenie jest na tyle słabe, że lepiej poszukać cienia. Całość działa intuicyjnie, tak, że nawet osoba, która nigdy nie używała blendera, zorientuje się w kilka sekund, no może do minuty.

Mobilność to prawdziwa siła tego sprzętu

Jeśli szukacie czegoś, co pomoże wam z dala od źródeł brądu, to tu Ninja Blast Max błyszczy najmocniej. To urządzenie, które nie wymaga dostępu do gniazdka. Dzięki wbudowanemu akumulatorowi litowo-jonowemu o dużej pojemności, można z niego korzystać w każdym miejscu.

Na jednym ładowaniu uzyskamy nawet do 15 cykli blendowania, co w praktyce oznacza nawet tydzień użytkowania bez potrzeby podłączania do ładowarki. A jeśli już trzeba – wystarczy pamiętać, gdzie zostawiliśmy ładowarkę. Niestety producent nie pomyślał o ładowaniu przez złącze USB-C (ten sam kabel, który zasila np. smartfon), a to ułatwiłoby korzystanie.

Urządzenie ma też zintegrowany uchwyt do przenoszenia, który umożliwia wygodne noszenie go np. przy plecaku, w torbie sportowej, czy trzymanie jak butelki z wodą.

Nie ma potrzeby przelewania napoju do osobnego bidonu, bo po zmiksowaniu główny pojemnik można odłączyć od silnika i zabrać ze sobą jak butelkę. Prościej się nie da.

Elastyczność przepisów – nie tylko smoothie

Choć ten „osobisty blender” kojarzy się głównie z owocowymi koktajlami, Ninja Blast Max radzi sobie również z:

kruszonym lodem,

warzywami (marchewka, ogórek, burak),

mlekiem roślinnym,

odżywkami białkowymi i kolagenowymi,

nasionami chia, siemieniem lnianym,

masłem orzechowym.

Mocny silnik i ostre, czteroramienne noże bez problemu rozbijają nawet mrożone owoce czy kostki lodu. Oczywiście , nie jest to wydajność klasycznego blendera stacjonarnego, ale jak na sprzęt mobilny, a jak na taki może robi nawet więcej niż się spodziewasz.

Czyszczenie i konserwacja – minimum wysiłku

Kielich można myć ręcznie (zalecane) lub w zmywarce, jeśli ktoś nie ma czasu. Sam stosuję mycie „mikserem”, dolewając wody do poziomu min liqiud, trochę płyny i opcji Blend. Tak sugeruje instrukcja, w której znajdziecie też ostrzeżenie przez wybranymi typami mycia w zmywarkach. Kielich, dzięki niewielkiej ilości elementów i dobrze zaprojektowanemu mechanizmowi ostrzy, pozwala na czyszczenie, które zajmuje dosłownie minutę. Wystarczy opłukać pod bieżącą wodą, ewentualnie przelać letnią wodą z płynem i włączyć na kilka sekund.

Nie trzeba rozkręcać, nie ma zakamarków, tylko pełna higiena przy minimalnym nakładzie.

Podsumowanie – dla kogo jest Ninja Blast Max?

Ninja Blast Max to więcej niż modny gadżet, bo jest to pełnoprawne, funkcjonalne narzędzie do przygotowywania napojów i przekąsek w każdej sytuacji. Jeśli szukasz blendera, który dopasuje się do Twojego stylu życia, a nie odwrotnie, to jedna z lepszych opcji na rynku. Cena urządzenia to ok. 450 zł.

Warto kupić, jeśli:

cenisz mobilność, wygodę, prostotę i szybkość działania,

blendujesz codziennie lub kilka razy w tygodniu,

robisz napoje tylko dla siebie lub jednej osoby.

Nie warto, jeśli:

chcesz blendować duże ilości lub bardzo twarde produkty,

szukasz wielofunkcyjnego robota do wszystkiego,

nie zależy Ci na mobilności i zawsze blendujesz w kuchni.