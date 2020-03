Ceny GeForce RTX 2060 (bez Super) poszły nieco w dół, więc może warto zainteresować się tą kartą graficzną? Testujemy model fabrycznie podkręcony (i podświetlony) ze stajni Inno3D.

- RTX 2060 to najtańsza karta ze sprzętową obsługą DXR i DLSS,; - fabrycznie podkręcony GPU,; - backplate,; - podświetlenie RGB,; - stosunkowo niewielkie rozmiary,; - konkurent Radeona RX 5600 XT.

Branża żyje już premierami kart GeForce serii 3xxx oraz Radeon Big Navi, ale dużą część odbiorców kart graficznych stanowią osoby, które nie polują na najdroższe karty, ale takie, które oczekują na obniżki modeli o najlepszym stosunku ceny do wydajności. Przy okazji zerknijcie na nasze zestawienie polecanych kart graficznych do gier.

GeForce RTX 2060 - czyli najtańsza karta z pełnym rdzeniem NVIDIA Turing - doczekała się już znacznie ulepszonego następcy, czyli modelu RTX 2060 Super. Równocześnie jednak starszy model nie zniknął z rynku, a wręcz przeciwnie. Doczekał się obniżki, czym stał się jeszcze bardziej interesujący.

Inno3D GeForce RTX 2060 Twin X2 OC RGB - recenzja

Jak dziś przedstawia się atrakcyjność tego modelu? Sprawdzimy to za chwilę na przykładzie RTX 2060 ze stajni Inno3D.

Inno3D GeForce RTX 2060 Twin X2 OC RGB - specyfikacja

Model GeForce RTX

2060 FE Inno3D GeForce RTX 2060 Twin X2 OC RGB GeForce RTX

2060 SUPER FE Generacja Turing

12 nm Turing

12 nm Turing

12 nm Układ graficzny Turing TU106 Turing TU106 Turing TU106 Jednostki cieniujące 1920 1920 2176 Jednostki teksturujące 120 120 136 Jednostki rasteryzujące 48 48 64 Rdzenie Tensor 240 240 272 Jednostki RT 30 30 34 Taktowanie rdzenia 1365/1680 MHz 1365/1710 MHz 1470/1650 MHz VRAM (GDDR6) 6 GB

192-bit / 14 000

MHz 6 GB

192-bit / 14 000

MHz 8 GB

256-bit / 14 000

MHz Przepustowość pamięci 336 GB/s 336 GB/s 448 GB/s TDP (zasilanie) 160 W

(8-pin) 160 W

(8-pin) 175 W

(8-pin)

Gigantycznych różnic w stosunku do modelu Founders Edition tu nie uświadczymy - mamy nieco podbite zegary GPU Boost oraz... podświetlane wentylatory RGB. Z pewnością znajdą się użytkownicy, którym właśnie czegoś takiego potrzeba. Ale oczywiście - szanujemy ich ;-).

Inno3D GeForce RTX 2060 Twin X2 OC RGB - budowa, porty i zasilanie

Ta dwuslotowa konstrukcja jest zgrabna i stosunkowo niewielka - jej długość to 220 mm, a szerokość 113 mm.

Jeśli chodzi o porty znajdziemy tu jeden HDMI w wersji 2.0b oraz trzy DisplayPort w wersji 1.4.

Producent zaleca do komputera z tą kartą zasilacz o mocy co najmniej 500 watów. Podobnie jak w przypadku modeli Founders Edition do dodatkowego zasilania wystarczy jedna sześciopinowa wtyczka.

Tył karty chroniony jest przez backplate - nie jest on pełny, ale dzięki temu można liczyć na nieco niższe temperatury rdzenia.

Na kolejnych stronach znajdziecie testy wydajnościowe w grach wykorzystujących API DirectX 11, DirectX 12 oraz Vulkan, jak i w benchmarku 3D Mark.