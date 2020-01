Chciałbym żeby taki był iPhone SE 2

Jaki będzie iPhone SE 2, znany też jako iPhone 9? Do chwili gdy Apple zaprezentuje nam oficjalnie ten smartfon pozostało jeszcze trochę czasu. To jednak nie znaczy, że nie ma już renderów z propozycjami jego wyglądu. Ja też postanowiłem opisać swoje oczekiwania od iPhone SE 2.

iPhone SE 2 - chciałbym, żeby taki był

Nie istotne czy będzie nosił nazwę iPhone SE 2, czy iPhone 9. Ważne, że jest to smartfon na który czeka mnóstwo osób. Niektórzy czekają tylko dlatego, że będą mogli taniej kupić nowego, dobrego iPhona, ale jest też sporo osób, które kusi coś zupełnie innego.

Oryginalny iPhone SE ujrzał światło dzienne niemal 4 lata tamu i okazał się tak wielkim hitem, że do dzisiaj wiele osób używa go z przyjemnością. Uważam, że iPhone SE 2 / iPhone 9 powinien pod wieloma względami do niego nawiązywać. Dlaczego?



iPhone SE2 / iPhone 9 - projekt koncepcyjny

Mały i lekki

Moim zdaniem niewielkie rozmiary to największa zaleta iPhone SE, którą powinien odziedziczyć jego następca. Żyjemy w czasach, w których niektórzy uważają, że 6,5-calowy wyświetlacz w smartfonie wcale nie jest za duży. Przecież to praktycznie tablet jest!

Chciałbym, żeby nowy iPhone SE2 miał wyświetlacz 4,7 cala, otoczony cienkimi ramkami. Co ciekawe pierwsze przecieki sugerują, że tak właśnie może być. Kanał @OnLeaks na Twitterze oraz serwis igeeksblog.com opublikowały rendery, które ponoć mają prezentować wygląd tego smartfona.



źródło: igeeksblog.com, @OnLeaks

Jeśli by się to potwierdziło, to można śmiało uznać, że nowy model powinien nosić nazwę iPhone 9, albo iPhone 8 SE, bo z wyglądu jest bardzo podobny do ósemki.



źródło: igeeksblog.com, @OnLeaks

Ma mieć matowe szkło z tyłu, jak iPhone 11 Pro. Może to sugerować, że będzie oferował funkcję bezprzewodowego ładowania akumulatora.

Ale...

Wolałbym, żeby iPhone SE 2 wyglądał tak:



chciałbym, żeby iPhone SE 2 tak wyglądał z tyłu (projekt koncepcyjny)



chciałbym, żeby iPhone SE 2 tak wyglądał z przodu (projekt koncepcyjny)

Wiem, to prawie niemożliwe, ale... mi się taki marzy.

Nie trzeba go zmieniać - wystarczy odświeżyć

Moim zdaniem iPhone SE był bardzo atrakcyjny i estetyczny. Płaskie krawędzie boczne, elegancko zaprojektowane przyciski i drobne detale, nieco kanciasta, ale bardzo wygodna i poręczna obudowa, całkowicie schowane aparaty, mała masa - wszystko to sprawiało, że uwielbiałem go używać.

Jasne, że SE ogólny projekt obudowy odziedziczył po iPhone 5, a tamten po iPhone 4, ale ten wygląd jest ponadczasowy. Nie trzeba go zmieniać, wystarczy odświeżyć. Na przykład stosując wyświetlacz na cały przód, z cienkimi ramkami.

Dzięki temu przy identycznych wymiarach zewnętrznych przekątna wyświetlacza zwiększyłaby się, a wygląd stałby się bardziej nowoczesny.

Idealny nie będzie, bo to się nie opłaca

A co jeśli będzie miał grube ramki i czytnik linii papilarnych w dolnej ramce, tak jak iPhone 8?

Cóż... nie byłoby to zbyt fajne, ale w zasadzie nie stanowi to żadnego problemu użytkowego. Po prostu byłyby to dwa kroki do tyłu pod względem stylistyki. Z grubymi ramkami iPhone SE 2 nie wyglądałby zbyt nowocześnie.

Z drugiej jednak strony jeśli byłby równie ładny, dobrze wykonany, szybki i funkcjonalny jak iPhone 11, to stanowiłby dla niego zbyt dużą konkurencję. Innymi słowy iPhone SE2 nie będzie super smartfonem, bo to się nie opłaca firmie Apple.

Mały, poręczny, ale szybki, nowoczesny i znacznie tańszy. Taki powinien być iPhone SE 2.

Ale na pewno będzie dobry!

Okej przyjmijmy, że iPhone SE2 / iPhone 9 będzie wyglądał tak jak iPhone 8. To wciąż będzie akceptowalne, pod warunkiem, że w jego wnętrzu znajdą się najnowsze komponenty.

Dobry wyświetlacz AMOLED były dużym plusem, ale znając życie, pewnie zostanie wykorzystany LCD z iPhone 8. Koniecznie jednak trzeba wymienić procesor na Apple A13 Bionic (lub nawet A14) i zaktualizować łączność bezprzewodową.

Pojedynczy aparat z tyłu? Dla mnie to nie problem. W zasadzie 95% zdjęć robionych smartfonem, wykonuję aparatem podstawowym z tyłu, więc brak ultraszerokokątnego i teleobiektywu absolutnie mi nie przeszkadza.



źródło: igeeksblog.com, @OnLeaks

Chciałbym, a właściwie oczekuję, żeby nowy iPhone SE 2 / iPhone 9 robił aparatem tylnym równie dobre zdjęcia jak iPhone 11 i nagrywał podobne filmy 4K 60 kl/s. Jeśli chodzi o aparat przedni, to nie mam wielkich wymagań. Może być taki jak w iPhone 8, tylko wzbogacony o dodatkowe funkcje programowe.

iPhone 9 oraz iPhone 9 Max? Nie!

Czy nowy "tani" iPhone powinien być dostępny w dwóch wersjach - mniejszej i większej? Moim zdaniem nie. Większa wersja musiałaby mieć wyświetlacz przynajmniej 6 cali, a przy tym byłaby droższa. Jeśli do tego dołożymy cienkie ramki, to w zasadzie otrzymamy iPhone XR. A jeśli ramki pozostaną grube, to wymiary iPhone 9 będą znacznie większe od XR oraz iPhone 11.

No tak, ale przecież akumulator będzie większy!

Jasne, że wersja Max miałaby większy akumulator, a tym samym mogłaby pracować znacznie dłużej. Dla nas, użytkowników, to doskonały pomysł. Niestety dla Apple już nie do końca. Jeśli nowy iPhone będzie zauważalnie tańszy, a przy tym niemal równie dobry, to producent strzeli sobie w kolano.

No chyba, że posłużą się jakimś majstersztykiem marketingowym i sprawią, że ludzie nie będą postrzegali iPhone SE 2 jako zagrożenia dla wyższych modeli. Na to bym jednak nie liczył, bo takie zabiegi zostałyby zauważone szybko przez dziennikarzy i youtuberów.

Wystarczy, że w małym iPhonie (około 4,7 cala) umieszczą trochę większą baterię niż w iPhone 8, zwiększając np. grubość obudowy o pół milimetra lub milimetr. Taki zabieg byłby optymalny.

Musi być wodoszczelny

Jasne, że to czego oczekuje użytkownik nie zawsze ma odzwierciedlenie w tym, co oferuje producent. Jednak wątpię, by nowy "tani" iPhone kosztował mniej niż 2800 - 3000 zł, a w tej cenie wielu androidowych konkurentów ma wodoszczelne obudowy. Nawet starsze iPhony też spełniają standard IP67.

Najnowszy system

O system nie ma się co martwić. Użytkownicy sprzętu mobilnego Apple są w znacznie lepszej sytuacji od większości osób używających smartfonów z Androidem. Typowe wsparcie dla najnowszych aktualizacji sięga czterech lat.

Przykładów nie trzeba szukać długo - czteroletni iPhone SE ma najnowszy, oficjalny system iOS 13. O ilu czteroletnich "Androidach" można napisać coś podobnego? To oczywiście pytanie retoryczne.



iPhone SE2 / iPhone 9 - projekt koncepcyjny

iPhone SE 2 / iPhone 9 - jest potencjał

Uważam, że iPhone 9 / iPhone SE 2 powinien być najmniejszym, najporęczniejszym i najtańszym iPhone'm w ofercie. Z pewnością nie będzie równie dobry jak iPhone 11 (bo nie może być), ale jeśli będzie dostatecznie tani, to ma szansę na wielki sukces. Więcej osób będzie na niego stać, a Apple będzie pływało pod kolejnym wodospadem dolarów.

A Ty co sądzisz o iPhone SE 2 / iPhone 9? Czy Tańszy model skusiłby Cię do jego zakupu? Czy posmakujesz tego świeżutkiego jabłuszka? A może widzisz w nim konkretnego robala? Daj znać w komentarzu. Udanego dnia!

źródła: igeeksblog.com, @OnLeaks

