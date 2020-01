Jaki gimbal do telefonu kupić, jaki jest najlepszy stabilizator do kamery sportowej? W tym zestawieniu przedstawiamy 5 propozycji wartych uwagi. Dzięki tym mechanicznym stabilizatorom nagrania kamerami będą pozbawione drgań.

Pochodząca z dronów technologia mechanicznej stabilizacji obrazu przyniosła niemałą rewolucję w postaci ręcznych gimbali do telefonów, kamer sportowych i aparatów fotograficznych. Dzięki nim nawet nagrania z ręki, w biegu potrafią być stabilne jak skała.

Jaki gimbal wybrać? Oto polecane modele:

Dobry stabilizator do telefonu lub aparatu

Ferie zimowe w pełni. To świetna okazja by pomyśleć o zakupie gimbala. Po co? By mieć gwarancje, że nasze nagrania z wędrówek po górach, szusowania na nartach czy wymarzonej wycieczki w ciepłe kraje będą niepowtarzalne i przyjemne w odbiorze.

Bo choć możemy do tego celu wykorzystać samego smartfona, aparat fotograficzny bądź dobrą kamerę sportową to tylko dobry 3-osiowy stabilizator jest w stanie zagwarantować nam, że każde wykonane ujęcie będzie płynne i pozbawione jakichkolwiek drgań.

I to niezależnie od tego czy w momencie filmowania biegliśmy ulicą, śmigaliśmy na nartach czy nagrywaliśmy okolice z tylnego siodełka skutera. Dobry gimbal sprawdzi się w każdych warunkach, co zresztą pokazały drony z których wywodzi się ta technologia.

Niełatwy może być jednak sam wybór pasującego nam urządzenia. Z uwagi na rosnące zainteresowanie na rynku dostępnych jest ogrom przeróżnych modeli w naprawdę szerokim spektrum cenowym. Czym więc kierować się szukając najodpowiedniejszego gimbala dla siebie?

Przede wszystkim typem kamery, który chcemy wspomóc stabilizacją. Gimbal do telefonu oferuje bowiem zazwyczaj nieco więcej możliwości niż stabilizator do kamery sportowej. Poza typową stabilizacją i płynnym podążaniem za ruchami operatora oferują one szereg dodatkowych funkcji aktywowanych z poziomu dedykowanych im aplikacji mobilnych.

Może to być inteligentne śledzenie obiektów i twarzy, nagrywanie timelapsów, panoram czy też nakładanie na film specjalnych filtrów. Im więcej takich opcji tym lepiej. Trzeba jedynie pamiętać, by przez zakupem koniecznie zwrócić uwagę udźwig wybranego stabilizatora do smartfona i maksymalny rozmiar telefonu jaki zdoła pomieścić jego uchwyt.



Feiyu-Tech Vimble 2

Wbrew pozorom wybór gimbala do kamery sportowej też nie jest wcale taki łatwy. Wachlarz dostępnych urządzeń jest tu imponujący - od prostych, skupiających się wyłącznie na stabilizacji, po bardziej zaawansowane gimbale, z własnymi wyświetlaczami i wspomagającymi użytkownika aplikacjami mobilnymi. Innymi słowy, każdy wideo amator znajdzie tu coś dla siebie.

Na przeciwległym biegunie znajduje się stabilizator do aparatu fotograficznego. Tego typu gimbale to już „wyższa szkoła jazdy”, bo zdecydowana większość z nich to urządzenia bardzo profesjonalne, o możliwościach wykraczających poza zwykłe, amatorskie filmowanie. Wiąże się to też ze sporo wyższą ceną… i niemałym ciężarem osadzonej w takim gimbalu lustrzanki bądź bezlusterkowca.

Tworząc niniejsze zestawienie starałem się tak dobrać produkty, by reprezentowały one nie tylko kolejne pułapy cenowe, ale także dedykowane im kamerki. Równie istotne były oferowane przezeń możliwości – musiały być adekwatne do ceny poszczególnych gimbali.

Feiyu-Tech Vimble 2 - tani gimbal do telefonu









4,4/5 Ocena benchmark.pl Jakość za rozsądną cenę – tak mniej więcej brzmiało podsumowanie naszej recenzji Feiyu-Tech Vimble 2. Drugie wcielenie całkiem niezłego Vimble C odchodzi co prawda od jedynej w swoim rodzaju obłej konstrukcji zastępując je dość powszechnym, bardziej profesjonalnym standardem, ale ma też w zanadrzu coś czego nie mają inni. Poza wygodniejszym uchwytem do smartfona z opcją trybu portretowego i typową rączką z panelem kontrolnym Feiyu-Tech Vimble 2 może pochwalić się wbudowanym teleskopowym selfie stickiem. I choć nazwa sugeruje co innego, patent ten pozwala urozmaicić tworzony film o ujęcia z nietypowej perspektywy. Pomocna może być w tym także specjalna, dedykowana aplikacja Vicool, która oprócz standardowych ustawień zawiera również opcje sterowania dynamiką silników, definiowania szybkości automatycznego śledzenia twarzy czy tworzenia schematu ruchu do hyperlapse’ów. Do tych ostatnich przydaje się dołączony do zestawu niewielki, dokręcany statyw. Najważniejsze cechy: Wymiary 110,5 x 118 x 323 mm

Waga 428 g

Bateria tak

Zakres szerokości smartfona 57-87 mm

Gimbal 3-osiowy z sinikami bezszczotkowymi Feiyu-Tech Zobacz recenzję Pokaż produkt

Dji Osmo Mobile 3 - dobry gimbal do telefonu









4,4/5 Ocena benchmark.pl Choć uniwersalność gimbali do telefonu jest niezaprzeczalna, ich rozmiary i poręczność (szczególnie w podróży) bywa dyskusyjna. By zabrać je ze sobą w podróż trzeba zazwyczaj uwzględnić w bagażu dedykowany im, dość sporej wielkości futerał. A co, gdyby taki gimbal udało się złożyć i po prostu wsadzić do kieszeni? To jak najbardziej możliwe co pokazało między innymi Dji Osmo Mobile. Trzecia odsłona słynnej już mobilnej serii ręcznych stabilizatorów została w taki sposób przeprojektowana by nie tylko udało się ją szybko i prosto składać, ale także by nowy układ ramion nie przeszkadzał podczas filmowania. Do tego doszły też inne nowości takie jak choćby tryb sportowy, w którym gimbal porusza się znacznie szybciej, uruchamiany jednym przyciskiem tryb portretowy oraz obsługa gestów. Za sprawą nowej aplikacji mobilnej i technologii ActiveTrack 3.0 Dji Osmo Mobile 3 potrafi zarówno automatycznie śledzić wskazane mu obiekty, jak też rozpoznawać określone gesty i aktywować przypisane im funkcje. Oczywiście, nie zabrakło tu także całej reszty przydatnych opcji – od funkcji timelapsów i hyperlapsów, po możliwość ładowania telefonu wprost z baterii gimbala. Najważniejsze cechy: Wymiary 285 x 103 x 125 mm

Waga 405 g

Bateria tak

Gimbal 3-osiowy Zobacz recenzję Pokaż produkt

Feiyu-Tech G6 - gimbal do kamery sportowej









4,5/5 Ocena benchmark.pl Czasy, w których emocjonowaliśmy się rozedrganymi filmami z kamerek sportowych już niemal minęły. Oczywiście można jeszcze natrafić na ciekawe klipy wideo, do których pasuje ten specyficzny nerwowy ruch kamerki, ale nie co się oszukiwać – teraz niemal każdemu zależy na stabilizacji nagrań. I choć część urządzeń została już wyposażona w tego typu technologię nic nie jest w stanie zastąpić rozwiązania sprzętowego pokroju Feiyu-Tech G6. Ten niewielki ręczny stabilizator do kamery sportowej oferuje bowiem całkiem spore możliwości. Trzy tryby pracy, pomocny ekranik OLED wyświetlający najważniejsze informacje i możliwość sterowania przy pomocy smartfona i zainstalowanej na nim aplikacji mobilnej to nie jedyne zalety tego gimbala. Wystarczy spojrzeć na jego wyjątkowo przemyślaną konstrukcję, w której nic nie zasłania wyświetlacza kamerki. Dorzućmy do tego jeszcze mocną baterię z opcją zasilania smartfona, prosty w obsłudze panel sterowania, odporność na kontakt z wodą i możliwość ustawienia stablizatora na statywie – i już mamy jedyne w swoim rodzaju urządzenie, które przyda się każdemu posiadaczowi kamerki sportowej. Najważniejsze cechy: Wymiary 271 x 119 x 38 mm

Waga 336 g

Bateria tak

Zakres szerokości smartfona GoPro HERO6/HERO5/HERO4/HERO3+/HERO3/Yi cam 4K/Sony RX0 (z pomocą adaptera) mm

Gimbal 3-osiowy z silnikami bezszczotkowymi Feiyu-Tech Pokaż produkt

Dji Osmo Pocket - kamera z gimbalem









4,6/5 Ocena benchmark.pl Niesamowite co to maleństwo potrafi. Mierzy niecałe 13 cm, a posiada i 3-osiową, mechaniczną stabilizację, i kamerkę potrafiącą rejestrować obraz w 4K w 60 klatkach na sekundę, i wreszcie pełen pakiet inteligentnych trybów nagrywania – od aktywnego śledzenia obiektów, poprzez motionlapsy, po tworzenie panoram. Ba, w tej niewielkiej konstrukcji, bez trudu mieszczącej się w dłoni, zdołano upchnąć nawet 1-calowy wyświetlacz dotykowy z podglądem na żywo i całą masą przydatnych ustawień. Nie zapomniano przy tym jednak o użytkownikach ceniących sobie nieco bardziej zaawansowane opcje. Stąd w Dji Osmo Pocket znalazły się specjalne złączki umożliwiające podpięcie do gimbala smartfona i skorzystanie z dedykowanej mu aplikacji mobilnej Dji Mimo. Z jej pomocą można znacznie dokładniej dobrać odpowiadające nam ustawienia, a także skorzystać z wirtualnego manipulatora dającego znacznie większą swobodę sterowania ruchami kamerki. Wszystko razem sprawia, że Dji Osmo to idealny towarzysz podróży. Gdy trzeba po prostu wyciąga się go z kieszeni i niemal od razu można filmować. Najważniejsze cechy: Matryca 12 Mpix

Rozdzielczość nagrań wideo 2160p 60 kl./s, 4K

Stabilizacja obrazu tak

Karta pamięci microSD

Wymiary 37 x 122 x 29 mm

Waga 116 g Zobacz recenzję Pokaż produkt

Dji Ronin-SC - gimbal do aparatów









4,3/5 Ocena benchmark.pl Jak niewiele potrzeba by świetny, profesjonalny produkt uczynić jeszcze lepszym. Wystarczyło zastosować nieco inne materiały opierając całą konstrukcję o magnez, aluminium oraz kompozyt, by z prawie 2 kilogramów, które ważył poprzedni model - Dji Ronin-S, zejść do nieco ponad 1kg. Jest to szczególnie ważne, bo dedykowany aparatom fotograficznym DJI Ronin-SC ma dawać się obsłużyć jedną ręką. Co istotne, w tym przypadku wchodzą w grę jedynie bezlusterkowce. Daje to jednak znacznie więcej możliwości, jeśli chodzi o automatyczną ich obsługę. Wśród dodatkowych akcesoriów (dostępnych osobno bądź w zestawie Pro Combo) znalazł się między innymi silniczek Focus do kontroli ostrości/zoomu obiektywu. Niezwykle przydatne okazuje się też specjalne mocowanie do umieszczenia smartfona nad aparatem. Bo warto wiedzieć, że Dji Ronin-SC wyjątkowo ściśle współpracuje z aplikacją mobilną nie tylko pozwalając dzięki niej tworzyć panoramy, timelapsy czy motionlapsy, ale także automatycznie śledzić obiekty i osoby. Po raz pierwszy w tego typu urządzeniach pojawia się bowiem technologia ActiveTrack 3.0 – dla lepszej płynności i bardziej precyzyjnych ujęć. Najważniejsze cechy: Wymiary 220 x 200 x 75 mm

Waga 1250 g

Łączność bezprzewodowa Bluetooth 5.0

Gimbal 3-osiowy z silnikami bezszczotkowymi Pokaż produkt

Inne gimbale godne polecenia

Choć na naszej liście znalazło się miejsce tylko dla 5 produktów dobrych, sprawdzonych gimbal jest dużo, dużo więcej. Rozważając zakup ręcznego stablizatora warto sprawdzić także te nieco starsze, ale wciąż zbierające pochwały modele. Oto kilka z nich:

Zhiyun SMOOTH 4









4,5/5 Ocena benchmark.pl Już na pierwszy rzut oka widać, że w Zhiyun SMOOTH 4 drzemie o wiele większy potencjał niż w typowym smartfonowym gimbalu. Sugeruje to duże, boczne pokrętło i sporej wielkości panel sterowania z intrygującym kołowym suwakiem. To pierwsze, rzadko spotykane w tego typu konstrukcjach, służy do płynnego operowanie ostrością i zoomem smartfonowego aparatu, drugie zaś – umożliwia sterowanie funkcjami gimbala z pomocą palca jednej ręki. I nie chodzi tu o proste uruchamianie nagrywania czy pstryknięcie fotki, ale pełen zakres opcji dostępnych w uruchomionej na telefonie dedykowanej aplikacji mobilnej. Ta zaś możliwości ma całkiem spore, bo oprócz aktywnego śledzenia obiektów i twarzy znalazły się tu również funkcje służące tworzeniu timelapsów, motionlapsów i hyperlapsów. Te ostatnie wymagają długiego czasu pracy gimbala i dlatego też wyposażono go w złącze USB-C pozwalające ładować baterię z powerbanka oraz port microUSB do zasilania telefonu podczas pracy urządzenia. Najważniejsze cechy: Wymiary 123 x 105 x 328 mm

Waga 547 g

Łączność bezprzewodowa Bluetooth 4.0

Bateria tak

Zakres szerokości smartfona b/d mm

Gimbal 3-osiowy, z silnikami bezszczotkowymi Pokaż produkt

Dji OSMO Mobile 2









4,5/5 Ocena benchmark.pl Drugie Osmo Mobile naprawia błędy poprzednika – jest tańsze, i to znacznie, może nagrywać w pionie (po przestawieniu uchwytu), i ma dużo mocniejszą, tym razem wbudowaną na stałe, baterię, która tym razem jest także w stanie ładować smartfona. Co więcej, gimbal ten posiada też wygodny suwak do zbliżeń, dzięki któremu nie trzeba mazać palcem po ekranie telefonu, a najzwyczajniej w świecie sterować zoomem bezpośrednio z uchwytu. Poza tymi „nowościami” jednak Dji Osmo Mobile 2 to wciąż ta sama, niezwykle udana konstrukcja ze świetnymi funkcjami ukrytymi w dedykowanej aplikacji mobilnej. Pośród dostępnych opcji wymienić można choćby w pełni zautomatyzowane tworzenie panoram, timelapsów i motionlapsów, a także aktywne śledzenie obiektów. Jest tu nawet tryb Beautify, który po aktywacji ma dbać o to by użytkownik gimbala znajdujący się przed kamerą zawsze wyglądał świetnie. Najważniejsze cechy: Wymiary 295 x 113 x 72 mm

Waga 485 g

Bateria tak

Zakres szerokości smartfona 58,6 - 85 mm

Gimbal 3-osiowy z silnikami bezszczotkowymi Pokaż produkt

Dji Ronin-S









4,3/5 Ocena benchmark.pl Choć Dji Ronin-S to już bardziej „zabawka” dla profesjonalistów to nie sposób nie docenić innowacyjności jego konstrukcji. Ten najmniejszy i najtańszy z Roninów posiada niezwykle pomysłowo zaprojektowany system mocowania, który jest w stanie pomieścić nawet „pełną klatkę” nie zasłaniając przy tym jej wyświetlacza. Sprawdzona ładowność tego stabilizatora wynosi aż 3,6 kg co pozwala podłączyć do niego niemal dowolną lustrzankę czy bezlusterkowca. Co prawda, nie wszystkie one są z w pełni kompatybilne z oferowanymi przez Dji Ronin-S funkcjami, ale z czasem i kolejnymi aktualizacjami zapewne się to zmieni. Bo ten niezwykły gimbal oferuje nie tylko wygodne sterowanie czy super płynne przejście z nagrywania w ruchu do kadrów z ręki, ale też kontrolę ostrości czy dostosowywanie parametrów kamery, o ile tylko dysponujemy kompatybilnym obiektywem. Swój niezwykły potencjał Dji Ronin-S ujawnia po połączeniu go z dedykowaną aplikacją mobilną. Nie dość bowiem, że można wówczas sterować nim zdalnie, to jeszcze nic nie stoi na przeszkodzie by skorzystać z jednej ze zautomatyzowanych funkcji takich jak choćby panoramy, timelapsy czy motionlapsy. Idealnym dopełnieniem całości są tu 3 dynamiczne tryby pracy i cały zestaw mocowań przygotowanych pod szereg dodatkowych akcesoriów – od mikrofonu po elementy systemu Dji Master Force. Najważniejsze cechy: Wymiary 486 x 202 x 185 mm

Waga 1860 g

Bateria tak

Gimbal 3-osiowy z silnikami bezszczotkowymi Pokaż produkt

Zobacz również: