Najlepsze polecane aparaty w dobrej cenie. TOP 10

Chcesz kupić aparat w dobrej cenie i oczekujesz od sprzętu co najmniej dobrej jakości zdjęć i filmów? Przyjrzyj się naszemu zestawieniu, w którym polecamy aparaty fotograficzne o najlepszym stosunku ceny do jakości w swoich kategoriach.

Czym jest dobra cena? Kiedyś na potrzeby takiego zestawienia wystarczyło założenie, że dobry aparat kompaktowy, polecana lustrzanka czy bezlusterkowiec nie powinny kosztować więcej niż 5000 złotych. Propozycje polecanych aparatów do 1000 zł znajdziecie w oddzielnym zestawieniu i jest to kategoria, w której niewiele się zmienia, bo nawet nowości nie wnoszą tu już nic poza innym ujęciem tematu.

Jednak fotografia ewoluuje, a wraz z nią ceny, które na dodatek podążają za sytuacją ekonomiczną na rynku. W kategorii kompaktów w ostatnich latach nie było już istotnych nowości, a rynek lustrzanek także odchodzi w zapomnienie. Za to bezlusterkowców przybywa, a te które nas interesują, nawet gdy nie myślimy o profesjonalnej fotografii, potrafią kosztować więcej niż 10 000 zł. Dlatego oprócz tych tańszych, proponujemy wam także te bardzo dobre droższe, ale jeszcze nie przesadnie drogie modele.

Czym jest polecany aparat fotograficzny? To bardzo szeroka kategoria, ale w zestawieniu najlepszych z najlepszych zdecydowaliśmy się zaproponować te cyfrówki, które zapewniają najlepszy kompromis cena/jakość/ergonomia przy solidnym nacisku na dobre wyniki fotograficzne. Dlatego z zestawienia wymykają się najtańsze, ale już nie najnowsze aparaty, a także te bardzo dobre, lecz już wyjątkowo drogie, a tych przybywa.

Trzy kategorie aparatów - co wspólnego, jakie różnice?

Cyfrówki, pomijając te instalowane w telefonach z dobrym aparatem, możemy dziś wciąż podzielić na trzy kategorie. Lustrzanki i kompakty to aparaty, które dziś interesują przede wszystkim początkujących i mniej wymagających użytkowników lub poszukujących oryginalnych konstrukcji jak wodoodporne aparaty. Trzecia kategoria to bezlusterkowce, najwszechstronniejsza i wyposażana w najnowsze technologie, na której rozwoju skupia się dziś każda licząca się firma foto.



Lustrzanki, nawet tak uznanych marek jak Canon powoli odchodzą w zapomnienie, a ich miejsce zajmują bezlusterkowce, często nazywane podobnie, by uzasadnić prawie identyczne pozycjonowanie produktu.

Wszystkie proponowane aparaty mają jedną wspólną cechę. Mogą z nich korzystać zależnie od potrzeb zarówno amatorzy, entuzjaści jak i profesjonaliści. Każdy z aparatów oferuje wysoką jakość zdjęć oraz dużą kontrolę nad parametrami ekspozycji.

Różnice dotyczą ergonomii. Aparaty systemowe za sprawą wymiennej optyki i większych niż kompakty rozmiarów są bardzo wygodne w użytkowaniu i wszechstronne. Ale też wymagają większych nakładów finansowych - wymienna optyka, dodatkowe akcesoria oświetleniowe itp. Warto też zauważyć, że koszty rozbudowy systemu w przypadku bezlusterkowców mogą być wyższe niż w przypadku lustrzanek. Dlatego wciąż cieszą się popularnością takie lustrzankowe legendy jak pełnoklatkowy Nikon D750, który można znaleźć na Amazon w podobnej cenie co dostępny jeszcze w sklepach Nikon D7500, ale z sensorem APS-C.

Jednak technologie takie jak układ AF zintegrowany z sensorem, który świetnie działa także przy filmowaniu, wykrywanie obiektów, twarzy, oka, zaawansowane śledzenie, zawarte w korpusach bezlusterkowców, rekompensują nadmierne wydatki i czynią bezlusterkowce najlepszym dziś wyborem dla fotografa na praktycznie każdym poziomie zaawansowania. Nawet wizjer elektroniczny przestał być już powodem do narzekania w przypadku bezlusterkowca. Wciąż są zwolennicy wizjerów optycznych, ale mają oni coraz mniej argumentów.



Bezlusterkowiec - dziś najlepsza propozycja dla fotografującego, czy to amatora czy profesjonalisty. Większość producentów zdecydowała się na pełną klatkę w swoim portfolio, nawet Panasonic. Fujifilm trzyma się APS-C, a z większych sensorów to oferuje już średnioformatowe aparaty.

Bardzo tanie lustrzanki lub starsze modele w cenie poniżej 2000 zł, takie jak Canon EOS 4000D zainteresują głównie początkujących adeptów fotografii dysponujących niewielkim budżetem. Z kolei kompakty, które wniosłyby coś nowego do branży, od dawna się nie pojawiają. Być może ta kategoria odżyje w postaci bardzo tanich bezlusterkowców bez wymiennej optyki, ale to jeszcze pieśń przyszłości.

Polecane aparaty fotograficzne

Polecane lustrzanki w cenie od 2000 do 6000 zł

Nikon D7500 Ocena benchmark.pl









4,5/5 Najnowsza lustrzanka APS-C z uznanej serii aparatów dla entuzjastów D7x00. Najlepsza propozycja dla ambitnego fotografa, który poszukuje sprzętu nie tylko na spacery lub do statycznej fotografii krajobrazowej czy portretu. Nikon D7500 sprawdzi się przy wymagającej dynamicznej fotografii sportowej za sprawą wydajnego autofokusa i dużej wydajności pod każdym prawie względem (słabsza strona to tryb wideo 4K, w którym odczytywany jest przycięty kadr). Rozdzielczość zdjęć z tej lustrzanki to 21 Mpix. Aparat wyposażono zgodnie z trendami w dotykowy odchylany ekran LCD i zadbano o uszczelnienia. Najważniejsze cechy: Matryca 21 Mpix

Karta pamięci SD, SDHC, SDXC

Efektywna rozdzielczość zdjęć 5568 x 3712 px

Czas otwarcia migawki 30 - 1/8000 s

Czułość ISO (max) 51200

Canon EOS 250D Ocena benchmark.pl









4,5/5 Najtańsza (i najmniejsza) lustrzanka z systemem Canon DualPixel AF. Dysponuje co prawda starszej generacji układem podstawowego autofokusa, ale rekompensuje to ogólną użytecznością aparatu oraz wysoką jakością obrazu przy zachowaniu bardzo niewielkich rozmiarów korpusu w atrakcyjnej cenie. Aparat stanowi dobry wybór dla początkującego użytkownika, który wie, że będzie chciał się rozwijać, ale jednocześnie nie chce wciąż przekonać się do bezlusterkowców. Niewielki rozmiar (trzeba jednak pamiętać jeszcze o obiektywie) czyni też z 250D dobrego lustrzankowego towarzysza w podróży. Najważniejsze cechy: Matryca 24,1 Mpix

Karta pamięci SD, SDHC, SDXC

Efektywna rozdzielczość zdjęć 6000 x 4000 px

Czas otwarcia migawki 30 - 1/4000 s

Czułość ISO (max) 25600

Canon EOS 6D Mark II Ocena benchmark.pl









4,6/5 Pełnoklatkowy aparat w rozsądnej cenie, jeśli nie chcecie inwestować w bezlusterkowce i pogodzicie się z ograniczeniami lustrzankowego korpusu. Z sensorem 26 Mpix, wygodnym korpusem, z ekranikiem pomocniczym jak i dotykowym o uchylno-obrotowym ekranem LCD. Sprawdzi się w prawie każdej sytuacji fotograficznej, w czym pomocna będzie dobra jakość zdjęć na wysokiej czułości. Najważniejsze cechy: Matryca 26.2 Mpix

Karta pamięci SD, SDHC, SDXC

Efektywna rozdzielczość zdjęć 6240 x 4160 px

Czas otwarcia migawki 30 - 1/4000 s

Czułość ISO (max) 40000

Jaki bezlusterkowiec z sensorem APS-C kupić?

Fujifilm X-S10 Ocena benchmark.pl









4/5 Fujifilm w segmencie bezlusterkowców koncentruje się na aparatach średnioformatowych, poza zasięgiem dla zwykłego użytkownika, oraz aparatach z sensorami APS-C. Tutaj udało mu się osiągnąć już prawie ideał, ale wraz z modelem X-S10 producent stara się zaproponować to co dotychczas było w droższych modelach w sporo niższej cenie i w bardzo wygodnym w użytkowaniu niewielkim korpusie. To propozycja dla wymagających użytkowników, którym nie jest obce grzebanie w ustawieniach aparatu. A także fotografowanie i filmowanie w trudniejszych warunkach oświetleniowych. Najważniejsze cechy: Matryca 26,1 Mpix

Karta pamięci SDHC, SDXC

Efektywna rozdzielczość zdjęć 6240 x 4160 px

Czułość ISO (max) 12800

Nikon Z 50 Ocena benchmark.pl









4,5/5 Nikon późno otworzył się na bezlusterkowce z prawdziwego zdarzenia, a jeszcze później zdecydował się pokazać amatorski aparat z sensorem APS-C o rozdzielczości 21 Mpix. Ale jak już to zrobił to dostaliśmy bardzo udaną konstrukcję, aparat, który można mieć zawsze pod ręką gotowy do uwiecznienia wspomnień. Mimo przeznaczenia amatorskiego Nikon nie oszczędzał na ergonomii, zachowując najważniejsze elementy kontrolne, w tym dwa pokrętła sterujące pod kciukiem i palcem wskazującym, tak jak przyzwyczaiły nas do tego lustrzanki. Oprócz zdjęć, Nikon Z 50 poradzi sobie także z filmowaniem w rozdzielczości 4K/30p. Najważniejsze cechy: Matryca 21 Mpix

Karta pamięci SD

Efektywna rozdzielczość zdjęć 5568 x 3712 px

Czas otwarcia migawki 30 - 1/4000 s

Czułość ISO (max) 51200

Canon EOS R7 Ocena benchmark.pl









5/5 Canon EOS R7 to uszczelniany aparat z 32,5 Mpix matrycą APS-C, ale zapewniający bardzo dobrej jakości zdjęcia, a także wideo 4K/30p z całej powierzchni sensora. Z kolei gdy zechcemy filmować przy 60 kl/s, 4K zostaje przycięte do formatu UHD (czyli chodzi tu przede wszystkim o proporcje kadru 16:9, a nie 3:2). Aparat ma szybki i płynny AF (Dual Pixel CMOS AF II), który dobrze sprawdza się przy filmowaniu i bazuje na rozwiązaniach stosowanych w wyżej pozycjonowanych pełnoklatkowych aparatach R6, R5 i R3. Warto oczywiście korzystać wtedy z obiektywów, których konstrukcja wykorzysta ten potencjał w Canon EOS R7. Sensor APS-C nakłada pewne ograniczenia, ale wciąż zapewnia bardzo dobrą pracę nawet przy słabym oświetleniu. Canon EOS R7 to produkt roku 2022 według czytelników benchmark.pl. Najważniejsze cechy: Matryca 32,5 Mpix

Karta pamięci SD, SDHC, SDXC

Efektywna rozdzielczość zdjęć 6960×4640 px

Czas otwarcia migawki 30 - 1/8000 s

Czułość ISO (max) 32000

Fujifilm X-T5 Ocena benchmark.pl









4,6/5 Zdaniem sporej grupy fotografujących bezlusterkowcami, te z sensorami APS-C w wykonaniu Fujifilm nie mają sobie równych. Fujifilm X-T5 to jedna z droższych propozycji na rynku bezlusterkowców, jeszcze wyżej pozycjonowane są X-H2 i X-H2s tego producenta, ale to modele przede wszystkim dla filmujących. Z kolei X-T5 to świetny wybór dla fotografujących (choć można nim filmować), którym zależy na jakości obrazu przy zachowaniu korzyści jakie w zakresie optyki daje sensor APS-C. Dobra ergonomia (aparat ma mniejsze rozmiary i jest lżejszy niż poprzednik X-T4), atrakcyjne retro wzornictwo, a zarazem uszczelniony korpus, zadowolą wymagających użytkowników. Najważniejsze cechy: Matryca 40,2 Mpix

Karta pamięci SDHC, SDXC

Efektywna rozdzielczość zdjęć 6864x5152 px

Czułość ISO (max) 12800

Jaki bezlusterkowiec z sensorem pełnoklatkowym kupić?

Nikon Z 5 Ocena benchmark.pl









4,5/5 Bezpośrednia konkurencja Canona EOS RP ze stajni Nikon. Aparat skierowany do wszystkich użytkowników. Z pewnością najbardziej zainteresuje dotychczasowych posiadaczy niepełnoklatkowych lustrzanek Nikona, którzy chcą się już przesiąść na pełnoklatkowy i bezlusterkowy aparat. Nikon Z 5 wyposażono w sprawdzoną już i bardzo praktyczną 24,5 Mpix wersję sensora, a także świetny wizjer elektroniczny, któremu towarzyszy 3,2 calowy uchylny ekran podglądu. Jeśli spodobał się wam Nikon Z 50, ale nie chcecie bawić się w sensor APS-C, to Nikon Z 5 będzie idealnym wyborem. Najważniejsze cechy: Matryca 24,3 Mpix

Karta pamięci SD, SDHC, SDXC

Efektywna rozdzielczość zdjęć 6016 x 4016 px

Czas otwarcia migawki 30 - 1/8000 s

Czułość ISO (max) 51200

Sony A7C Ocena benchmark.pl









4,8/5 Sony A7C to niewielki odpowiednik bezlusterkowca A7 III. Aparat wciąż ma wizjer elektroniczny, możliwość wymiary obiektywów, stabilizowaną wewnętrznie matrycę 24 Mpix BSI CMOS, a także rozbudowane tryb 4K, choć przy 30 kl/s z drobnym przycięciem kadru o czynnik 1.2x (pełna klatka jest rejestrowana przy 24 kl/s). Jednak zwarty korpus przypomina bardziej takie aparaty jak Panasonic GX80. Są tego pewne konsekwencje, jak trudniejsza obsługa elementów sterujących na obudowie, ale do zaakceptowania jeśli zależy nam na jak najmniejszym korpusie pełnoklatkowym, a Sony ZV-E10 to dla nas już za mało. Nie tracimy tu jednak nic na wydajności zasilania, które wypada bardzo dobrze. Sony A7C możemy połączyć z niewielkimi obiektywami jak Sony FE 40mm F2.5 G, by zachować kompaktowość konstrukcji, ale też połączyć z większymi stałkami i zoomami. Najważniejsze cechy: Matryca 24,3 Mpix

Karta pamięci SD, SDHC, SDXC

Efektywna rozdzielczość zdjęć 6000 x 4000 px

Czas otwarcia migawki 30 - 1/4000 s

Czułość ISO (max) 51200 Zobacz recenzję

Sony A7 IV Ocena benchmark.pl









4,5/5 Sony A7 III to aparat znany nie tylko fanom tej marki. Bardzo popularny zarówno wśród entuzjastów fotografii jak i osób zarabiających na niej pieniądze, w tym blogerów czy redaktorów serwisów technologicznych. Cichy, wydajny, a jednocześnie stosunkowo niewielki. Sony A7 IV zachowuje te cechy aktualizując jednocześnie AF, który trochę odstawał już od innych aparatów. Teraz mamy ten sam potencjał w innych modelach. Dostajemy także wyższej rozdzielczości 33 Mpix sensor, a także tryby wideo podobne jak w typowo filmowym Sony A7S III. Dzięki temu, Sony A7 IV stał się uniwersalnym narzędziem fotograficzno-filmowym, dla wymagającyh użytkowników. Najważniejsze cechy: Matryca 33 Mpix

Karta pamięci SDHC, SDXC

Efektywna rozdzielczość zdjęć 7008 x 4672 px

Czas otwarcia migawki 30 - 1/8000 s

Czułość ISO (max) 51200

Panasonic Lumix S5 II Ocena benchmark.pl









4,8/5 Panasonic dał się poznać jako producent pełnoklatkowych bezlusterkowców już w 2019 roku. Jednak na tę najważniejszą cechę, czyli detekcję fazy w AF zintegrowanym z sensorem przyszło nam czekać do 2023 roku. Wyposażony w nią (detekcja fazy współpracuje tu z dotychczasową detekcją kontrastu DFD) Panasonic Lumix S5 II to aparat skierowany do osób, które celują w fotografowanie, ale też nie obce jest im filmowanie (brak ograniczeń w czasie rejestracji wideo 4K/60p). W aparacie zastosowano 24 Mpix sensor, świetny wizjer elektroniczny OLED o rozdzielczości 3,68 miliona punktów i powiększeniu 0,78x. Panasonic poprawił także wydajność wbudowanego mechanizmu stabilizacji obrazu. Najważniejsze cechy: Matryca 24,2 Mpix

Karta pamięci SD, SDHC, SDXC

Efektywna rozdzielczość zdjęć 6000 x 4000 px

Czas otwarcia migawki 60 - 1/8000 s

Czułość ISO (max) 51200

Canon EOS R6 Mark II Ocena benchmark.pl









4,8/5 Już Canon EOS R6 był świetnym bezlusterkowcem, a jego następca Mark II, tylko podnosi poprzeczkę. Warto zwrócić na niego uwagę zarówno jeśli jesteście amatorami jak i profesjonalnie podchodzicie do fotografii. Tym modelem Canon utarł nosa Nikonowi, bo ten wciąż nie ma dla tego aparatu realnej alternatywy, która nie jest już kilkuletnim produktem. Canon EOS R6 Mark II jest tak zaawansowany, że kolejnym krokiem w fotograficznym rozwoju będzie dopiero EOS R3, gdyż R5 to konstrukcja dla osób o nieco innych wymaganiach. Najważniejsze cechy: Matryca 24,2 Mpix

Czas otwarcia migawki 30 - 1/8000 s

Czułość ISO (max) 102400

Jaki aparat kompaktowy kupić?

Nikon Coolpix P1000 Ocena benchmark.pl









4,5/5 Aparat mimo upływu lat wyjątkowy, nie tylko ze względu na swoją sporą wagę, która czyni określenie go kompaktem trochę przesadzonym. Ale też Nikon Coolpix P1000 to kompakt doskonały w swojej dziedzinie, a jest nią możliwość uzyskiwania dowolnego prawie kąta widzenia. Czyni to za sprawą obiektywu o kosmicznym zakresie ogniskowych 24-3000 mm i jasności f/2,8-8. Aparat idealny na wakacje dla osoby, która jest w stanie udźwignąć te prawie 1,5 kilograma, a zarazem spędza czas szukając okazji na ciekawe zbliżenia. Nie polecam go osobom, które myślą że rozmiarem zaszpanują przed innymi turystami. P1000 to nie następca P900, choć tak wypadałoby go określać. Dla Was praktyczniejsza będzie kolejna propozycja. Najważniejsze cechy: Matryca 16 Mpix

Zoom optyczny (max) 125x

Zoom cyfrowy (max) 4x

Karta pamięci SD, SDHC, SDXC

Czas otwarcia migawki 30 - 1/4000 s

Czułość ISO (max) 6400

Sony Cyber-shot RX100 VII Ocena benchmark.pl









4,6/5 Sony RX100 VII to aparat z dość długą ogniskową (od 24 do 200 mm ze stabilizacją optyczną, jasność f/2,8-4,5) przy zachowaniu wszystkich pozytywnych cech poprzednika (wideo 4K, wbudowana lampa błyskowa, odchylany ekranik podglądu i świetny wizjer elektroniczny). Najważniejsze zmiany w porównaniu z RX100 VI to nowy sensor i usprawniony AF. To wszystko czyni Sony RX100 VII uniwersalną i praktyczną cyfrówką na wypoczynkowe wypady, gdy chcecie mieć aparat, a nie telefon fotograficzny, a bezlusterkowiec to dla was za dużo zachodu. Najważniejsze cechy: Matryca 20,1 Mpix

Karta pamięci SD, SDHC, SDXC, Memory Stick Micro, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Pro-HG Duo

Efektywna rozdzielczość zdjęć 5472 x 3648 px

Czas otwarcia migawki 30 - 1/32000 s

Czułość ISO (max) 12800

Ważne pojęcia związane z fotografią

Na tej stronie można by zawrzeć nawet całą encyklopedię pojęć fotograficznych. Wybraliśmy jednak te, których znaczenie i poprawne rozumienie jest istotne.

• Głębia ostrości (wł. głębia pola) - to cecha obrazu, wynikowa własności układu optycznego, która określa zakres odległości od aparatu fotograficznego, w którym motywy na zdjęciu są ostre. We wszystkich lustrzankach i systemowych kompaktach z matrycami Cztery Trzecie i większymi ta cecha bardzo mocno wpływa na charakter zdjęcia – pozwala uzyskać mniej lub bardziej rozmyte plany, np. tło za fotografowanym obiektem.

• Ekran pomocniczy LCD – dodatkowy monochromatyczny ekran LCD, znajdujący się zazwyczaj na górnej ściance korpusu w bardziej zaawansowanych lustrzankach. Pozwala kontrolować parametry naświetlania i inne ustawienia bez patrzenia w wizjer czy na główny ekran LCD.

• Wizjer optyczny – element konstrukcji aparatu służący do podglądu obrazu rzeczywistego, widzianego przez obiektyw (TTL, ang. Through The Lens). Obraz do wizjera optycznego w lustrzankach przekazywany jest za pośrednictwem lustra. W aparatach kompaktowych jest to jedynie namiastka prawdziwego układu optycznego. W kompaktach systemowych dostępny zwykle jako drogi dodatek, który i tak nie zapewnia tego idealnego komfortu.

• Wizjer elektroniczny – pokazuje obraz zarejestrowany na matrycy aparatu, taki sam jaki wyświetlony jest na głównym ekranie LCD. Stosowany jest przede wszystkim w kompaktach klasy ultrazoom i w systemowych aparatach bez lustra. W lustrzankach niestosowany, wyjątek stanowi specyficzna klasa aparatów Sony z półprzejrzystym lustrem. Spotykane są również warianty wizjerów hybrydowych, np. w aparatach Fujifilm, w których łączony jest obraz generowany przez ekran LCD z tym, który wpada przez soczewkę wizjera.

• Autofokus hybrydowy - stosowana od kilku lat, coraz powszechniejsza technologia łącząca pomiar ostrości za pomocą detekcji kontrastu (im bardziej kontrastowy obraz, tym ostrzejszy) z detekcją fazy (porównanie dwóch półobrazów danego motywu). Układ AF hybrydowego realizowany jest przez specjalnie skonstruowane matryce, w których część pikseli służy do detekcji fazy (zwykle jest to oddzielny układ optyczny) - oprócz detekcji kontrastu, która zawsze była realizowana na poziomie matrycy. Hybrydowa technologia pozwala na precyzyjniejszy pomiar ostrości, przede wszystkim, gdy korzystamy z funkcji filmowania, a także wygodniejsze ostrzenie w trybie Live View.

• Poziomnica elektroniczna - bardzo przydatne narzędzie, które pełni rolę adekwatną do nazwy. Pozwala na wyświetlenie na ekranie LCD lub w wizjerze podziałki, która pokazuje czy aparat trzymany jest prosto. Zależne od stopnia zaawansowania, poziomnica pokazuje przechylenia na boki w poziomie (najczęściej spotykana), pionie, a nawet wychylenie w przód i w tył.

• Obiektyw kitowy – wbrew nazwie nie jest to kiepskie szkło, lecz produkt sprzedawany jako element podstawowego zestawu aparat plus obiektyw. Można go kupić oddzielnie, ale na ogół zakup w komplecie jest ciekawszą cenowo propozycją. Zwykle kitowy obiektyw (w najtańszych aparatach systemowych) oferuje podstawowe własności i nie pozwala w pełni rozwinąć potencjału. Zdarzają się jednak również modele o bardzo przyzwoitych własnościach optycznych, pod wieloma względami uniwersalne.

• Uniwersalność aparatu - ta cecha określa w jak wielu różnych sytuacjach zdjęciowych można zastosować dany aparat. Nie chodzi tu tylko o liczbę programów i zakres regulacji ekspozycji, ale również zakres ogniskowych. W systemowych aparatach jest ona naturalną konsekwencją typu podłączonego obiektywu. Im bardziej uniwersalny ma być aparat systemowy, tym więcej trzeba zainwestować w optykę. Pod tym względem najbardziej uniwersalne są ultrazoomy, które, choć kompaktowe i z niewielką matrycą, pozwalają na regulację ogniskowej w jednym obiektywie w ogromnym zakresie. Rekordzista, Panasonic Lumix DMC-FZ70, od 20 do 1200 mm. W przypadku lustrzanki nawet dysponując matrycą o wysokiej rozdzielczości i możliwością wykadrowania obrazu trudno będzie osiągnąć jakość wyższą niż z ultrazooma bez odpowiedniego szkła.

• Format RAW - Format zapisu pliku, który jest bezpośrednim zrzutem zawartości matrycy. Tryb fotografowania wymagający sporych umiejętności przy obróbce (inaczej mówiąc, wywoływaniu), ale gwarantujący nieporównanie większe możliwości korekty niż pliki zapisane od razu jako JPEG. Coraz więcej aparatów pozwala na fotografowanie w trybie RAW+JPEG. To bardzo pamięciochłonna opcja, ale najlepsza, gdy chcemy mieć od razu bez wywoływania dobrej jakości pliki JPEG.

Edycja RAWów zazwyczaj wymaga dodatkowego oprogramowania. Najbardziej uniwersalnymi aplikacjami tego typu są Adobe Lightroom lub Apple Aperture. Edycja plików tego typu w aparacie jest możliwa w przypadku niektórych modeli i dotyczy zwykle aplikowania tych efektów i korekt, które normalnie zostałyby zastosowane podczas fotografowania w trybie JPEG.

• Filtr dolnoprzepustowy - specjalny filtr szklany, który znajdziemy przed matrycą w większości aparatów cyfrowych. Jego zadaniem jest nieznaczne rozmycie obrazu tak, by matryca poprawnie rejestrowała szczegółowe motywy i dobrze odzwierciedlała kolory. Zwykle mówi się, że filtr ten zapobiega powstawaniu efektu mory. Przy obecnie stosowanych matrycach wysokiej rozdzielczości taki filtr może negatywnie wpływać na ostrość obrazu (choć nie są to drastyczne różnice), dlatego niektórzy producenci decydują się na wprowadzanie wersji aparatów pozbawionych tego filtra – np. Pentax K5 IIs, albo od razu bez tego filtra jak Nikon D7100.

• Matryca - wraz z procesorem obrazu stanowi serce aparatu. Rejestruje obraz wpadający przez obiektyw. Czasem stosowane jest również pojęcie sensor, aczkolwiek określenie matryca ma szersze znaczenie - uwzględnia nie tylko elementy światłoczułe, ale również elektronikę, która służy do odczytu obrazu. Najważniejszą cechą matrycy jest poziom szumów własnych, czyli zakłóceń, które wprowadzane są przez sensor i elektronikę, a także zakres dynamiczny. Ta druga cecha określa, jak bardzo mogą różnić się jasnością obiekty, które matryca jest w stanie zarejestrować poprawnie (bez prześwietleń i miejsc niedoświetlonych). Te dwie własności, od których zależy techniczna jakość zdjęć, wiążą się z rozmiarem piksela. Dla danej rozdzielczości sensora w megapikselach, lepszy będzie ten o większych rozmiarach liniowych.

• Stabilizacja obrazu - technika redukcji drgań wprowadzanych przez fotografującego. Dzielimy na stabilizację optyczną (w obiektywie) i matrycową (w korpusie). Skuteczność stabilizacji określa się w jednostkach EV, przy czym 1 EV oznacza możliwość fotografowania z czasem dwa razy dłuższym (lub przesłoną domkniętą o jedną działkę) niż maksymalny, dla którego zdjęcie będzie nieporuszone. Przeciętnie skuteczność stabilizacji wynosi od 2 EV (cztery razy) do 4 EV (16 razy).

• Czułość ISO - określa wrażliwość matrycy aparatu na padające światło. Jest to skala geometryczna, co oznacza, że dwukrotny wzrost czułości oznacza dwukrotne zwiększenie liczby ISO. Każdy aparat ma bazową czułość ISO, dla której obraz jest najlepszy, oraz zakres czułości ISO przy których może pracować. Im wyższe ISO tym wyższe szumy w obrazie. Zwykle bazowa czułość to ISO 50, 100 lub 200. Maksymalne ISO może sięgać ISO 102400 i więcej. Maksymalne używalne ISO to największa czułość, dla której jakość zdjęć degradowana przez szumy jest jeszcze akceptowalna (zwykle ocena jest subiektywna).