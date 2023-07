Darmowe programy do montowania filmów na telefon. TOP 5 edytorów wideo

Telefon, choć ma mały ekran z perspektywy postprocessingu treści filmowych, dzięki dużej wydajności obecnych chipsetów, jest idealnym urządzeniem, które pozwoli szybko dopracować wideo, wyeksportować je, podzielić się nim ze znajomymi lub umieścić w internecie.

Choć, gdy mowa o smartfonach i wbudowanych weń kamerach, najczęściej mówimy o fotografii smartfonowej, również smartfonowe wideo jest bardzo istotnym aspektem ich funkcjonalności. Dlatego w sklepach z aplikacjami znajdziemy duży wybór programów do edycji wideo. Zasady ich wyboru są podobne jak w przypadku aplikacji do edycji wideo na komputerze.

Spora ich liczba mami superfunkcjami, które są w praktyce płatne (to ten tajemniczy dopisek przy opisie programu - umożliwia zakupy w aplikacji). Znak wodny to jeden z elementów, które najbardziej uprzykrzają użytkowanie mobilnych aplikacji do edycji wideo, innym są reklamy umieszczone w interfejsie aplikacji, które zmniejszają i tak skąpą przestrzeń roboczą.

Nie tylko płatne aplikacje są tymi najlepszymi

Jeśli dysponujecie zasobami finansowymi, to można skusić się na taką aplikacje jak Luma Fusion. Cyberlink Power Director, czy abonament Adobe Creative Cloud, który odblokowuje wszystkie funkcje mobilnych narzędzi do edycji wideo. Ale tak jak w przypadku komputerów nie trzeba zaczynać z tak wysokiego pułapu.

Przede wszystkim możliwości wbudowanych, preinstalowanych na telefonach, narzędzi do edycji filmów, są całkiem spore. Możemy z ich pomocą nie tylko na dodawać napisy, ale często także łączyć, przycinać i wzbogacać filmy o własną ścieżkę dźwiękową.

Jeśli to nie wystarczy, to okazuje się, że darmowe aplikacje do edycji filmów to często również jedne z najlepszych programów do montowania filmów na telefonie. Tak wygląda wybór tych najlepszych naszym zdaniem.

Najlepsze aplikacje do edycji wideo na telefonie

Proponowane przez nas aplikacje to narzędzia, które dostępne są albo jako darmowe aplikacje, albo są płatne, ale dysponują nieco okrojoną wersją darmową. Oprócz nazwy podana jest także maksymalna rozdzielczość eksportu plików w darmowej wersji i status znaku wodnego w darmowej wersji.

YouCut lub InShot - do 4K/60p, brak znaku wodnego

Adobe Rush - do 1080/60p, brak znaku wodnego

Kinemaster - do 1080/60p, znak wodny

LightCut - do 1080/60p, brak znaku wodnego

Quik - do 2.7K/60p (Android), do 4K (iOS), brak znaku wodnego

O czym trzeba pamiętać podczas edycji filmu na telefonie

Edycja wideo to jedno z tych zastosowań, w których im większy wyświetlacz tym lepiej. W telefonie jednak nie powiększymy wyświetlacza (chyba że mamy telefon rozkładany, ale nie każda aplikacja jest przystosowana do dużego ekranu) co z jednej strony jest dobrym rozwiązaniem, z drugiej czyni edycję wideo dość niewygodną. Wygodniej edytować na tablecie, ale ich znacznie większy ekran czyni je mniej mobilnymi (bliżej im do laptopa niż telefonu).

Specyfika urządzenia mobilnego i aplikacji sprawia, że trzeba zwracać podczas edycji uwagę na pewne rzeczy. Są to:

ekran jest niewielki i może przeinaczać rzeczywistość, dlatego aplikując różne filtry lepiej nie przesadzać z ich liczbą, gdyż wynikowe wideo może wyglądać po prostu nieładnie

liczba ustawień eksportu plików, które dotyczą optymalizacji zapisu, będzie najczęściej ograniczona w aplikacji mobilnej

aplikacje mobilne bywają dostosowane do konkretnego charakteru wyjściowego wideo, nie każda oferuje klasyczny układ nieliniowego edytora wideo

jeśli korzystamy z telefonu bez pojemnej karty pamięci, niewielka pojemność tej wbudowanej może utrudnić rozbudowaną edycję dużych projektów wideo

edytując wideo trzeba nadzorować poziom naładowania baterii lub pamiętać o zasilaniu sieciowym

YouCut lub InShot

Pobierz YouCut na system Android Pobierz YouCut na system iOS

Pobierz InShot na system Android Pobierz InShot na system iOS

Proponujemy wam te dwie aplikacje zamiennie, gdyż są to produkty tego samego dewelopera i bardzo podobne listą funkcji, ale podanych w trochę inny sposób. To typowe narzędzia dla właściciela telefonu, dostosowane do mobilnego charakteru konsumpcji tych urządzeń. W obu przypadkach możemy wyeksportować film do rozdzielczości 4K. InShot ma drobne utrudnienie, znak wodny, który domyślnie umieszczony jest na każdym wideo. Wystarczy jednak dotknąć go i wybrać opcję usunięcia poprzez obejrzenie krótkiej reklamy.

Adobe Rush

Pobierz Adobe Rush na system Android Pobierz Adobe Rush na system iOS

Dostępny w wersji darmowej lub abonamentowej. To mobilny wariant aplikacji Adobe Premiere Pro. Do dyspozycji dostajemy standardowy interfejs nieliniowego edytora wideo. Wersja płatna oferuje eksport w 4K, większą liczbę darmowych czcionek, wzorców nagrań, nakładek, ścieżek dźwiękowych i funkcje synchronizacji z chmura, ale nawet w darmowej zdołamy zmontować film z licznymi ścieżkami wideo, audio, przejściami. A tego nie potrafi większość darmowych narzędzi.

Kinemaster

Pobierz Kinemaster na system Android Pobierz Kinemaster na system iOS

Podobnie jak aplikacja Adobe Rush, także i Kinemaster eksport w rozdzielczości 4K oferuje dopiero za opłatą. Jednakże pomijając to ograniczenie, w darmowej wersji dostajemy ogromną liczbę kreatywnych filtrów, opcji modyfikacji wideo i predefiniowanych wzorców zapisu dla różnych mediów i serwisów. Nie bez powodu tę aplikację określa się mianem kombajnu. Zapoznanie się z Kinemasterem wymaga poświęcenia kilku chwil, gdyż łączy on standardowy interfejs nieliniowego edytora wideo z autorskimi elementami zarządzania treściami, które łączymy i nakładamy na siebie w edytowanym nagraniu. To jedyna proponowana tu aplikacja, która w darmowej wersji nakłada znak wodny.

LightCut

Pobierz LightCut na system Android Pobierz LightCut na system iOS

Tę aplikacje oficjalnie poleca DJI, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by użyć jej do edycji wideo z telefonu. Możemy tu skorzystać z edycji wideo na ścieżce jak w tradycyjnym edytorze, ale też z funkcji One-Tap Edit, która koncentruje się na wzbogaceniu wideo w efekty i przetworzeniu treści ze wsparciem mechanizmów AI. Funkcja Inspire Cam dysponuje gotowymi scenariuszami, które należy zastosować przy nagrywaniu za pomocą wbudowanej w telefon kamery.

Quik

Pobierz Quik na system Android Pobierz Quik na system iOS

Aplikacja przeznaczona przede wszystkim dla użytkowników kamer sportowych GoPro, przez co część funkcji zadziała tylko z nagraniami z tych produktów, ale można ją z powodzeniem zastosować także do smartfonowego wideo. Program dostarcza efekty i funkcje, które pozwolą nadać filmom dynamikę i podkreślić zawartą w nich akcję poprzez automatyzację montażu i wyboru najciekawszych ujęć. Wersja dla Android i iOS różni się dostępną bez opłat rozdzielczością eksportu. W Androidzie jest to maksymalnie 2.7K, dla iOS może to być pełne 4K.