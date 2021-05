YouTube, Twitch, a nawet własna matka na Skypie skutecznie udowadniają, że w życiu nie jest ważne, co lubisz robić. Jak zacząć coś robić też nie wiemy, ale odpowiadamy na dużo ważniejsze pytanie: co umieją aplikacje wideo na smartfony?

Transmisje na żywo, relacje i wideokonferencje to już niemal 20% globalnego ruchu internetowego. A będzie więcej. Z Twoich ruchomych obrazków żyje YouTube, Twitch a na samych zdjęciach nie pojedziesz nawet na Instagramie.Twitter zamknął Periscope, żebyś używał transmisji na żywo w głównym portalu. Od Sanzen po Koreę świat łączy kropki, a dobry telefon do zdjęć i filmów nie musi kosztować fortuny. Na ciekawy montaż materiału filmowego pozwalają darmowe aplikacje do edycji wideo. Czy to wystarczy i co zmieniają aplikacje do nagrywania materiałów filmowych?

Plusów nagrywania materiałów filmowych przy użyciu smartfona jest całkiem sporo. W zasięgu sieci internetowej jest dużo więcej, niż wokół Twojego stanowiska komputerowego. Na dodatek przyzwoitej jakości kamerę masz już w kieszeni. Jedyne poważniejsze inwestycje, ktore są warte zastanowienia to mikrofon i dodatkowa pamięć. Niezależnie od modelu, Twój telefon dużo lepiej widzi, niż słyszy. Nagranie filmowe zajmuje też dużo pamięci i dodatkowa karta, magazynowanie filmów w chmurze mogą się przydać. Oprócz tego wystarczy Ci naładowana bateria i telefon w dłoni, żeby zaczynać karierę filmową.

Co zmienia dodatkowa aplikacja do nagrywania video?

Nie musisz odwiedzać Sklepu Play, żeby nagrać przyzwoitej jakości materiał filmowy i błysnąć podczas wideorozmowy. Fabryczna aplikacja do obsługi aparatu zawsze ma opcję kamery i co najmniej kilka filtrów w pakiecie. Co prawda nie zmianisz nagrywanego świata w Instagram, ale ciekawe dodatki są standardem. Przyjaźń z tym, co otrzymujesz od producenta telefonu zaczyna być toksyczną znajomością, jeśli proponowane funkcje nie są wygodne.

Za mało lub zbyt dużo dodatków, brak nagrywania ekranu, niewygodne zmiany rozdzielczości i manipulowania zoomem to wystarczające powody, żeby pobrać alternatywną aplikację ze Sklepu Play. Zastąpienie fabrycznej aplikacji wymaga tylko instalacji nowej i nadania jej odpowiednich uprawnień do władania zasobami telefonu. W ten sposób możesz także podrasować nagranie już na etapie tworzenia materiału.

Rozwiązań w pełni darmowych jest sporo, ale należy unikać reklam. Potrafią one zniszczyć całą zabawę i nic nie zmieni możliwość nagrywania w 4K. Oto aplikacje, które nie wykończy Cię nerwowo:

HD Camera

Nieodpłatna i dokładnie taka, jakiej potrzeba, żeby nagrać ruchome obrazki. Auto wyzwalacz, możliwość restartu nagrywania, nagrywanie HD w standardzie to naprawdę duży plus. Jest też możliwość tworzenia multimediów w jakości UHD bez opłat. Kompletny brak fajerwerków w postaci emoji, gigantycznej ilości filtrów także ma prawo ucieszyć. W zamian zarządzanie ustawieniami kamery oraz aparatu jest bardzo dobrze opisane.



Tryb uruchomienia nagrania i zmiany rozdzielczości



Zmiany ekspozycji



Tryby nagrywania

Jedyne, co może drażnić w HD Camera, to że nie wszystko jest podane na tacy i wymaga czytania ze zrozumieniem. Warto spróbować, bo stabilność panowania nad nagraniem jest gwarantowana już w kilka minut. Nieoceniona, jeśli fabryczna aplikacja kamery jest zbyt zwariowana.

Aplikacje do profesjonalnych nagrań video

Żeby nagranie nie było banalne, możesz po prostu zadbać o oświetlenie i wygląd otoczenia, po czym elegancko poprzycinać w aplikacji do edycji wideo. Dobrym pomysłem do takich praktyk jest Filmora GO, PowerDirector i cała masa podobnych. Dla mutimediow publikowanych w sieci będą wystarczające, ale z filmową postprodukcją nie będą mialy wiele wspólnego. Przede wszystkim dlatego, że potrzebuje ona odpowiedniej jakości materiału. Nagrać go przy pomocy telefonu można i są już tacy, którzy tego dokonali.

Czerwone dywany i Hollywood, a nawet Netflix są już znane kamerom telefonów. To przy ich pomocy powstała „Niepoczytalna” i dostępne na Netflixie „Wysoke loty”.

Obydwie produkcje Stevena Soderbergha nie były jednak budżetowe. Każda z nich kosztowała ponad półtora milionów dolarów. Żeby spróbować samodzielnie nagrać podobnej jakości materiał, nie potrzebujesz funduszy producenta filmowego, ale bez okolo 100 zł się nie obędzie.

FiLMiC PRO

Aplikacja, która spełnia potrzeby profesjonalistów. To przy jej pomocy nagrywał Soderbergh. Posłużyła też to stworzenia kilku innych hollywoodzkich produkcji, ale zazwyczaj realizowanych przy użyciu telefonów Apple’a. Dużym problemem aplikacji FiLMiC PRO jest brak kompatybilności ze starszymi generacjami Androida, a także z poszczególnymi modelami telefonów. Widząc ją w Sklepie Play dobrze jest zracjonalizować swoje działania, bo nie ma ona darmowego okresu próbnego, a oferta może być niejasna.

Początkowe 15 dolarów to tylko dostęp do podstawowych opcji. Żeby w pełni działać w aplikacji, niezbędne będą kolejne zakupy. Zanim wydasz cokolwiek, powinieneś pobrać ze Sklepu Play aplikację FiLMiC PRO Evaluator. Jest darmowa, ale posłuży tylko do odczytania informacji na temat dostępnych funkcjonalności. Jeśli Twój telefon będzie odpowiedni, możesz kupić FiLMiC PRO, rozbudować odpłatnie interesujące Cię opcje i nagrywać niczym profesjonalista.

Technicznie osiągniesz wiele. Zmiany ostrości, głębi barw, duża swoboda kadrowania i tysiące różnych funkcji. Korzystanie z aplikacji niekoniecznie wymaga ręki specjalisty, ale zawodowy operator wyczaruje w niej cuda.O wyjątkowości FiLMiC PRO przesądza możliwość bardzo swobodnej edycji nagranego materiału na etapie obróbki. Aplikacja jest bardzo dobrą alternatywą, jeśli świecą Ci się oczy na widok sprzętu za dziesiątki tysięcy złotych, ale jeszcze nie wiesz, czy będziesz w stanie go wykorzystać.

Aplikacje do nagrań live

Wiele oczekiwan może się zmienić, jeśli Twoim celem jest nagrywanie na żywo lub wykorzystywanie kamery na potrzeby wideochatu. Sprawienie, że nagrywając z ulubionym filtrem pojawisz się na streamingu lub Teamsach jest do zrobienia, ale należy zacząć od rootowania telefonu oraz wymuszenia odpowiednich zmian w uprawnieniach poszczególnych aplikacji. Zabawy mnóstwo i trzeba wiedzieć co się robi, żeby nie zdestabilizować systemu operacyjnego telefonu. Dla niezłego emoji i fruwających listków nie warto i nie jest to najwiękzy problem nagrań na żywo.

Porównywalne efekty znajdziesz w aplikacjach do nagrań na żywo. Jeśli już bardzo lubisz wysiłek, więcej zyskasz wykorzystując aplkacje przesyłające obraz nagrywany telefonem na komputer. We wszystkim co robisz live najważniejsza jest prostota obsługi i stabilne kanały kontaktu ze światem. Potrzebujesz rozwiązań w takim stylu:

Prism Live

Bardzo czytelna i nieodpłatna aplikacja. Z profesjonalną edycją wideo ma mało wspólnego, ale wystarczy trochę fantazji, żeby coś ciekawego z nią nagrać. Ma dużo nienachalnych filtrów i naklejek. Na dodatek, nie zawsze infantylnych. Sporo szablonów z napisami i ciekawe wzory emocjonujących intro powodują, że nadaje się idealnie na produkcję krótkich klipów oraz streamingu.



Naklejka z Prism Live Studio

Prism jest warta zajęcia miejsca w pamięciu telefonu z dwóch powodów. Ma funkcję Connect i Live. Ta pierwsza pozwala przez WiFi połączyć telefon z komputerem wyposażonym w system Windows. Dzięki temu Prism jest rodzajem aplikacji, która zmieni smartfon w kamerę internetową, ale tylko na potrzeby nadawania relacji na żywo. Żeby zadziałało, komputer potrzebuje programu Prism Live Studio. Wszystko co nagrywasz telefonem możesz zostać umieszczone w ten sposób na streamie. Wykorzystując studio bardzo łatwo jest kontrolować nagranie, manipulować scenami lub transmitować z dwóch kamer jednocześnie.

Użycie opcji Live zadziała podobnie, tylko bez użycia komputera. Kontrola nad transmisją jest mniej rozbudowana, ale bezpośrednie nadawania na YouTube, Faceboooku, Twitchu, Twitterze i wskazanym RTMP potrafi spełnić wszystkie wymagania. Brak możliwości pełnego zarządzania scenami można zamaskować odpowiednią animacją, która dostatecznie zainteresuje widzów. Umieszczenie twarzy w kurczaku lub arbuzie to tylko ułamek możliwości aplikacji.

CameraFi Live

Aplikacja z 30 - dniowym okresem nieodpłatnym. Po miesiącu kosztuje niemal 40 zł. Ma opcje nagrywania otoczenia lub samego ekranu. Działa bardzo płynnie i może przekierować nagrania live na YouTube’a, Twitcha, Facebooka i wykorzystując dowolny RMTP. Jest też dostępny Restream, co pozwala strumieniować na wiele kanałów jednocześnie. Bardzo dużo swobody dostarczają widgety. Można dodać gotowy baner z własnymi hasłami lub grafiką oraz linki i widok chatu. Jako aplikacja do streamingu rozgrywek ze smartfona na Twitchu wydaje się idealna.

Łatwy streaming na wiele kanałów jednocześnie to rzadka sprawa w aplikacjach do streamowania, a zmasowany atak na potencjalną widownię rzecz ważna. Do tego CameraFi Live jest odpowiednia. Wystarczy jednak, że nie jesteś na etapie zdobywania widowni lub Restream nie działa wystarczająco stabilnie (zdarza się), a przestaje być sens wydawać choćby złotówkę. Szczególnie, że ewentualne efekciarstwo jest też dostępne w darmowych aplikacjach Streamlabs i Twitch TV.



CameraFi Live: menu, efekty i filtry

Swoboda dodawania banerów, linków, własnych grafik i chatu jest ogromna, ale identycznie bywa w aplikacjach przeznaczonych do działania na jednym portalu. CameraFiLive stara się być uniwersalna, ale w jej cenie wypada więcej. Banerom można zmienić kolor, ale już nie czcionki, o rozmywaniu tła CameraFiLive też nie słyszała. Są w niej opcje, ktore wydają się być w pół kroku do ideału i można się przyczepić. Darmowe aplikacje też są stabilne i równie łatwe w zarządzaniu. Efekt: CameraFiLive jest za droga.

XSplit Connect WebCam

Aplikacja nie do końca do streamingu, a nawet nie do końca mobilna. Mimo to, jest jednym z lepszych pomysłów na dobrej jakości nagrania live. Nadaje się też do videochatów. XSplit Connect WebCam pozwala połączyć nagranie ze smartfonu z komputerem i wykorzystywać w kolejnych programach. Jest klasyczną aplikacją zmieniającą telefon w kamerę internetową. Uruchamiasz aplikację i łączysz się przez WiFi lub USB z programem XSplit WebCam komputera. W nim możesz użyć technologii chromakey i dodać wirtualne wirtualne tło. Może być to obraz, film z YouTube lub zwykłe rozmycie. Nagrywa telefon, a zmienia i prezentuje komputer.

Ten efekt pojawi się na streamie lub podczas spotkania wideo, jeśli w przegladarce lub programie do nadawania wybierzesz kamerę XSplit WebCam zamiast sprzętowej. Wadą XSplit Connect WebCam jest bycie jednym z elementów skomplikownej matrioszki. Potrzebujesz kilku programów, żeby pojawić się online ale efekt jest całkiem płynny. Wystarczy szybkie łącze internetowe i WiFi. Nie jest dobrym pomysłem dla gracza, któremu szkoda wydajności, ale patent ma prawo oczarować użytkowników wideokonferencji.

Jak wybrać dobrą aplikację do nagrywania smartfonem?

Przede wszystkim ważne jest jak chcesz wykorzystać nagranie. Zupełnie innych aplikacji potrzebujesz, jeśli Twoim celem jest streaming i wideorozmowa, a innych do nagrywania filmu, który publikujesz po wcześniejszym montażu. Kiedy chcesz oszczędzić sobie obróbki wideo lub nie pasują Ci dary producenta telefonu, wystarczy Ci aplikacja, która ma odpowiednie filtry i możliwość zmian rodzielczości i oświetlenia.

Poprawki na żywo mogą być bardziej problematyczne. Dlatego warto się skupić na największym potencjale każdego nagrania wykonywanego telefonem. Jesteś mobilny. Zamiast naklejki, nakładki i rozmycia tła możesz przesunąć się o kilka metrów i pokazać swój świat w lepszym świetle. To dlatego miłośnicy wirtualnych fajerwerków mają dużo więcej do wyboru na komputerze stacjonarnym i laptopie.

Wideospotkania przy użyciu kamery telefonu najlepiej wypadną, jeśli są realizowane przy użyciu aplikacji dedykowanej dla konkretnej platformy. Na Skypie najlepiej sprawdza się nagrywanie sterowane z już z poziomu uruchomionej konwersacji. Tak samo jest w Google Duo, Meets, Teams oraz Zoomie. Jeśli aplikacja nie ma opcji zmiany tła lub okolicznościowego emoji, kombinować warto dopiero siadając do komputera.

Tylko streaming może wymagać poszukiwań nie tylko wizualnych. Co prawda relacja na YouTube jest najwygodniejsza przy użyciu YouTube Studio, ale jeden kanał to często za mało i potrzebna jest alikacja, która ma lepsze kontakty. Wtedy priorytetem jest komunikatywność. Rozwiązanie, które zainstalujesz musi móc nadawać na interesujące Cię kanały lub posiadać opcję przesyłania streamu na wskazany RTMP. Jeśli tego Ci zabraknie, aplikacja stanie się bezużyteczna.

Nadal nie wiesz? Szukaj dalej: