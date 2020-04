Współczesne przedsiębiorstwo nie musi ograniczać się już do pracy w jednym miejscu. Dzięki urządzeniom, takim jak kamerka Jabra PanaCast, pracownicy mogą pracować zdalnie z różnych zakątków świata i jednocześnie, w wygodny sposób, współpracować ze sobą dzięki wideokonferencji.

Podążając za duchem czasu i postępem technologicznym pracodawcy zdali sobie sprawę, że sprawnie działające przedsiębiorstwo wcale nie musi mieć siedziby w jednym biurze, mieście, czy nawet państwie. Ba, czasami znacznie bardziej opłacalne i przyszłościowe jest posiadanie oddziałów i zespołów pracujących zdalnie w różnych zakątkach globu. Jednak jedno pozostaje niezmienne - kluczowa w kwestii poprawnego rozwoju działalności gospodarczej jest współpraca i nawet najlepiej napisany mail, czy najdoskonalej sklejona prezentacja nie zastąpi spotkania i wspólnej burzy mózgów.

Recenzję Jabra PanaCast znajdziecie w tym wideo:

Szybko, sprawnie, efektywnie - Jabra PanaCast

W przypadkach spotkań online bardzo ciężko jest wygospodarować odpowiednią przestrzeń, żeby swobodnie porozmawiać w więcej niż 2 osoby. Korzystanie z kamerek laptopów rzadko kiedy umożliwia pokazanie czegoś więcej niż tylko rozpikselowanych twarzy zgromadzonych pracowników. Korzystanie zaś z “typowych” kamerek konferencyjnych, czy kamerek do streamowania wymaga oddalenia ich od interesantów na odległość blisko 2 metrów i też nie daje gwarancji objęcia wszystkich przez wirtualne oko. Do tego dochodzą jeszcze specjalne aplikacje, sterowniki czy dodatkowa nauka obsługi całkowicie osobnych urządzeń. W przypadku rozwiązania proponowanego przez Jabrę te czynniki nie mają już żadnego znaczenia - PanaCast to zestaw działający instant, w trybie - plug&play.

Rozsądne gospodarowanie przestrzenią z kamerą 4K 180 stopni

Jabra PanaCast oferuje obraz jakości 4K* (*3840x1080) o szalonym zakresie widzenia aż do 180 stopni, co przekłada się bezpośrednio na oszczędzenie miejsca w salkach biurowych. Kamerkę tę można umieścić na ścianie/ekranie/stojaku bezpośrednio przy rozmówcach, czy też pod telewizorem w salce konferencyjnej, zaś inteligentny zoom rozpozna ile osób bierze udział w spotkaniu i dostosuje zakres wyświetlanego obrazu tak, by pokazać wszystkich uczestników, bez zbędnego świecenia tłem i pustą przestrzenią. Żegnajcie więc żmudne ustawienia krzeseł i zmiany kadru kamery - wszystko dzieję się automatycznie i w czasie rzeczywistym.

