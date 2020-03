Najlepsze gry na PC? Lista tytułów, które zdobyły uznanie graczy jest olbrzymia. Wszak pecety służyły do grania na długo przed erą konsol. Ale po co sięgać tak daleko, skoro ostatnie lata dla komputerów wcale nie były takie złe? Oto nasze redakcyjne TOP 10 gier na PC.

Niełatwo wskazać najlepsze gry na PC. To nie to samo co wybór najlepszych gier na PlayStation 4, Xbox One czy Nintendo Switch. Pecety mają bowiem znacznie bogatszą historie niż inne platformy do grania. Jakby nie patrzeć, świetne i do tej pory wspominane gry trafiały na komputery już ćwierć wieku temu. Bo czy jest ktoś kto nie zna takich legend jak choćby Command and Conquer, Warcraft II: Tides of Darkness, Half-Life czy The Elder Scrolls II: Daggerfall?

Najlepsze gry na PC ostatnich lat:

Pewnie zachodzicie w głowę, dlaczego więc na naszej liście nie ma perełek pokroju Half-Life 2, Diablo, Portal 2 czy choćby Star Wars: Knights of the Old Republic. To proste – naszym zamiarem nie było stworzenie zestawienia najlepszych gier wszechczasów, które kiedyś brylowały na PC.

Zamiast tego skupiliśmy się na w miarę nowych, zapierających dech w piersiach, dobrych grach na PC, które zostały docenione nie tylko przez media, zbierając liczne wyróżnienia i pochwały, ale i samych graczy, zaskarbiając sobie rzesze oddanych fanów. Dodatkowo wciąż cieszą się sporą popularnością. A co do legend – lepiej by te pozostały dobrymi wspomnieniami.

Oczywiście, zdajemy sobie sprawę, że w naszym TOP 10 gier na PC znalazły się produkcje multiplatformowe, które brylują także w zestawieniach najlepszych gier na PS4 i Xbox One. No ale takie czasy – tytułów ekskluzywnych jest jak na lekarstwo. A tych naprawdę dobrych jeszcze mniej.

Oto najlepsze gry na komputer:

Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Gry Roku









4,9/5 Ocena benchmark.pl Oj, już słyszę głosy „Co tu robi te staroć? Przecież mówiliśmy, że w naszym TOP 10 gier na PC znajdą się tylko gry nowe, a Wiedźmin 3: Dziki Gon liczy już sobie 5 lat.” No ale co jak co, pecetowa wersja tego świetnego erpega cały czas ewoluuje, i to dzięki jego fanom, którzy wciąż dłubią przy najróżniejszych modach. I tak dzięki najnowszej wersji The Witcher 3 HD Reworked 11.0 nasza rodzima produkcja błyszczy bardziej niż kiedykolwiek. Dość powiedzieć, że po zobaczeniu w akcji tego moda nikt już chyba nie będzie narzekać na oprawę graficzną gry. Ale nawet i bez tych wszystkich wizualnych fajerwerków Wiedźmin 3: Dziki Gon to absolutny majstersztyk, w który każdy szacujący się gracz bezwzględnie powinien zagrać. Jego misje poboczne i sposób ich powiązania z głównym wątkiem fabularnym do dziś stanowią niedościgniony wzór doskonale przemyślanej gry RPG. Kto wie, może palmę pierwszeństwa obierze mu zbliżający się wielkimi krokami Cyberpunk 2077. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 18

Wersja językowa polska dubbing, polska kinowa (napisy)

Gatunek gry cRPG

Wydawca CD Projekt RED

Producent CD Projekt

Data premiery 2015-05-19 Zobacz recenzję Pokaż produkt Zobacz wyniki

Divinity: Original Sin II









4,5/5 Ocena benchmark.pl Divinity: Original Sin II to absolutna erpegowa perełka, i to nie tylko dla tych, którzy z nostalgią wspominają piękne czasy wieczornych sesji w Baldur’s Gate. Wystarczy spojrzeć na opinie samych graczy – niezależnie do tego czy jest to Steam czy GOG wszędzie gra zbiera wielkie pochwały. I trudno się temu dziwić skoro Divinity: Original Sin II ma w sobie wszystko za co kochamy klasyczne erpegi – świetną, zapadająca w pamięć fabułę, ciekawych bohaterów obudowanych własnymi historiami, cudownie zaprojektowane lokacje i całkiem ciekawy, dość wymagający system walki. A wszystko to spięte jest naprawdę niezłą oprawą graficzną i wyjątkowo klimatyczną muzyką. W takiej sytuacji chyba sami przyznacie, że Divinity: Original Sin II w pełni zasłużyło na miejsce wśród najlepszych gier na PC ostatnich lat. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 18

Wersja językowa polska kinowa (napisy)

Gatunek gry cRPG

Wydawca Larian Studios/ Cenega S.A.

Producent Larian Studios

Format nośnika wersja cyfrowa

Data premiery 14 września 2017 Pokaż produkt

Civilization VI









4,3/5 Ocena benchmark.pl Na naszej liście można by umieścić wiele strategii, ale ze święcą szukać tak oryginalnej jak Civilization VI. Stworzona przez Sida Meiera formuła przez blisko trzydzieści lat była dopracowywana i obrabiana, by wreszcie w szóstej części błysnąć jak starannie oszlifowany brylant. Oczywiście, nie zabrakło przy tym zmian budzących kontrowersję, ale mimo zastrzeżeń niektórych fanów, można powiedzieć, że te turowe „szachy” mają swój niepowtarzalny charakter i wdzięk. Niewiele znajdziemy strategicznych tytułów, które z podobnym rozmachem podchodzą do kampanii – tutaj możemy poprowadzić dowolną cywilizację przez wieki, zacząć od małej osady, a skończyć na kolonizacji przestrzeni pozaziemskiej. Opcji jest więc w bród i na ich rozgryzaniu można spędzić niejedną bezsenną noc. Co więcej, Civilization VI dostała też arcyciekawe rozszerzenia, które wprowadziły między innymi katastrofy naturalne, ocieplanie się klimatu czy też masę dodatkowych opcji dyplomatycznych i technologicznych. Co tu dużo mówić – ta gra to smakowity kąsek dla każdego fana planowania, podbijania i rządzenia. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 12

Wersja językowa polska

Gatunek gry Strategie turowe

Wydawca Cenega

Producent Firaxis Games

Format nośnika DVD

Data premiery 2016-10-21 Zobacz recenzję Pokaż produkt

Star Wars Jedi: Upadły Zakon









4,5/5 Ocena benchmark.pl Fani Gwiezdnych Wojen mają pełne prawo narzekać na „egranizacje” ich ulubionej filmowej sagi. Hity trafiają się tu z rzadka, a o produkcje pachnące świeżością naprawdę trudno. Tym większą niespodziankę sprawiło nam Star Wars Jedi: Upadły Zakon, którego twórcy pozlepiali ze sobą pomysły zaczerpnięte z serii Tomb Raider, Uncharted i – o, dziwo! - Dark Souls. Efekt końcowy zapiera dech w piersiach. Szczególnie, że wszystko to idealnie wpisane zostało w gwiezdnowojenne uniwersum, osadzone między epizodami III i IV. W końcu kto z nas nie marzył o tym, żeby zrobić karierę rycerza Jedi? W dodatku jednego z ostatnich, którzy przeżyli sławetny Rozkaz 66 i który, chcąc nie chcąc, musi stawić czoła coraz potężniejszemu Imperium. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 16

Wersja językowa angielska, polska

Gatunek gry Gry akcji, Przygodowe

Wydawca Electronic Arts Polska

Producent Respawn Entertainment

Data premiery 2019-11-15 Zobacz recenzję Pokaż produkt Zobacz wyniki

Doom Eternal









4,9/5 Ocena benchmark.pl Strzelaniny różne mają oblicza, ale rzadko która tak sprawnie łączy klasyczne rozwiązania z nowymi pomysłami jak Doom Eternal. To tytuł prawdziwie awangardowy – szaleńcza wojna z piekielnymi zastępami przeplatana eksploracją fantasmagorycznych lokacji. Jednocześnie to pozycja idealna zarówno dla tych, którzy chcą spuścić z siebie trochę pary po ciężkim dniu pracy, jak i dla tych, którzy lubią wyzwania i trenowanie swoich palców. Kontynuacja bestsellerowego Dooma z 2016 zabiera nas na Ziemię, którą pustoszy inwazja demonów. Jak łatwo się domyślić, tylko nasz bohater może ocalić planetę przed zagładą. Na szczęście mamy do dyspozycji cały arsenał spluw, a jeśli trzeba, to możemy też przeciwników rozrywać piłą łańcuchową albo i gołymi rękami. Przyda się do tego i sporo refleksu, i główkowania. No i też nieco samozaparcia, bo potyczki z demonami, oprócz tego, że szalenie szybkie, bywają trudne. Jedno jest jednak pewne – od tak upojnego festiwalu brutalnej przemocy, eksplozji, strzałów i krwi oderwać się nie sposób. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 18

Wersja językowa angielska, polska

Gatunek gry Gry akcji, Strzelaniny

Wydawca Cenega S.A.

Producent id Software

Data premiery 2019-11-22 Zobacz recenzję Pokaż produkt

Anno 1800









4,5/5 Ocena benchmark.pl Symulatory budowania miast to szczególna odmiana gier strategicznych i chociaż parę produkcji mogłoby powalczyć o laur najlepszego reprezentanta tego gatunku, my wybraliśmy właśnie Anno 1800. Kontynuacja uznanej serii podchodzi bowiem do tematu niesztampowo. Z jednej strony mamy rozbudowę miasteczek, a później metropolii, dbanie o przemysł, turystykę, handel i kontakty z innymi ośrodkami. Z drugiej zaś eksplorację mórz i oceanów, a nawet spektakularne bitwy morskie. Najnowsza odsłona tego cyklu, na co wskazuje sam tytuł, została osadzona w XIX wieku, co wiąże się z charakterystycznymi dla tej epoki wyzwaniami i możliwościami. Do zwycięstwa droga wiedzie przez zadymione dzielnice fabryczne, stocznie parostatków, huty, kopalnie, a nawet szpalty cenzurowanych gazet. Rozszerzenia też sporo dodają do tej, i tak już złożonej, rozgrywki. Wprowadzają nowe opowieści, możliwość przeprowadzenia ekspedycji za koło podbiegunowe, czy też upiększenia miast ogrodami botanicznymi. Nic, tylko wyruszyć na nieznane wody, by kolonizować, kolonizować i jeszcze raz kolonizować. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 7

Wersja językowa angielska, polska

Gatunek gry Strategie RTS, strategiczno-ekonomiczna

Wydawca Ubisoft

Producent Blue Byte

Data premiery 2019-04-16 Zobacz recenzję Pokaż produkt

Disco Elysium









4,8/5 Ocena benchmark.pl Co to właściwie za tytuł? Jak go zakwalifikować? No właśnie, to chyba największa zaleta Disco Elysium. Nie mieści się w żadnej szufladce. Najbliżej mu do połączenia RPG z grą przygodową. Mamy więc śledztwo w stylu noir na ulicach rozrywanego zamieszkami miasta, zapijaczonego detektywa, któremu przypiszemy określone umiejętności i talenty, a przede wszystkim nieliniową fabułę, której nie powstydziłby się sam Raymond Chandler. Sprawnie napisane dialogi przeplatają się tutaj z eksploracją malowniczych lokacji i wyborami ścieżek, które determinują dalszą historię. Postacie są żywe, intryga wciąga bez reszty i nawet psychika głównego bohatera ciekawi i aż się prosi o jej zgłębianie. Szczególnie, że nie raz przyjdzie nam tutaj faktycznie konwersować z własnymi umiejętnościami. Co tu dużo mówić – drugiego tak nietuzinkowego tytułu nie znajdziecie. Jego twórcy postawili wszystko na jedną kartę, puścili wodze inwencji i znokautowali erpegową konkurencję. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 16

Wersja językowa angielska

Gatunek gry Przygodowe, cRPG

Wydawca ZA/UM

Producent ZA/UM

Data premiery 2019-10-15 Zobacz recenzję Pokaż produkt

Sekiro: Shadows Die Twice









4,6/5 Ocena benchmark.pl Niejedna gra From Software’u mogłaby znaleźć się na naszej liście. Idealnie nadaje się do tego choćby Dark Souls III. My stawiamy jednak na Sekiro: Shadows Die Twice. Czemu? Ponieważ to tytuł, który pozwolił Miyazakiemu (twórcy kultowych „soulsów”) wyjść z bezpiecznej niszy i rozkochać w sobie rzeszę graczy na całym świecie. Samurajskie przygody jego autorstwa jednocześnie przecierają nowe szlaki i zachowują charakterystyczny „bezlitosny” charakter innych produkcji tego autora. Są dynamiczniejsze, miejscami zdawałoby się mniej wymagające, a miejscami bardziej. Frustrują też kiedy trzeba i, co chyba najważniejsze, potrafią być piekielnie satysfakcjonujące. Do tego dochodzi jeszcze niesamowity klimat feudalnej Japonii nawiedzanej przez przerażające monstra. I choć Sekiro: Shadows Die Twice to nie jest tytuł dla każdego, to jednak wielu pecetowych graczy zdołał pochwycić w swoje sidła, na dobre kradnąc ich serca. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 18

Wersja językowa angielska

Gatunek gry Gry akcji, Przygodowe

Wydawca Cenega S.A.

Producent From Software

Data premiery 2019-03-22 Pokaż produkt Zobacz wyniki

Red Dead Redemption 2









4,9/5 Ocena benchmark.pl Długo czekaliśmy na kontynuację (a w zasadzie prequel) westernowego hitu Rockstara. Ale wreszcie się doczekaliśmy, i, co tu dużo mówić, jest to Dzieło przez duże „D”. Chyba żaden tytuł do tej pory nie wycisnął tyle ze zjawiska immersji, co przygody rewolwerowca Arthura Morgana. Red Dead Redemption 2 rzuca nas w olbrzymi otwarty świat, który bynajmniej nie ogranicza się tylko do prerii Dzikiego Zachodu. To żywy mikrokosmos, który rozciąga się od bagnistych terenów, przez zaśnieżone górskie przełęcze, po surowe pustynie. Opowieść o bandzie przestępców uciekającej przed stróżami prawa wciąga bez reszty, a tryb wieloosobowy pozwala w tym malowniczym świecie po prostu… zamieszkać na dobre. Jakby tego było mało wersja pecetowa westernu Rockstara może pochwalić się absolutnie fenomenalną oprawą graficzną, która potrafi zachwycić nawet najbardziej wymagających estetów. Dla takiej gry warto nawet zmodernizować swoją maszynę. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 16

Wersja językowa angielska, polska

Gatunek gry Gry akcji

Wydawca Rockstar Games

Producent Rockstars Games

Data premiery 2019-11-05 Pokaż produkt

Ori and the Will of the Wisps









4,5/5 Ocena benchmark.pl Bajki są dla dzieci? A platformówki to gatunek wymarły? Oj, niekoniecznie! Ori and the Will of the Wisps jest najlepszym dowodem na to, że jest inaczej. Druga część uznanego w świecie gier Ori and the Blind Forest raz jeszcze przenosi nas do zaczarowanego lasu, gdzie wzruszenie i przerażenie idą ze sobą w parze. Siła tego tytułu tkwi jednak przede wszystkim w absolutnie bajecznej oprawie audiowizualnej, z cudownie skomponowaną muzyką. No i jeszcze w całkiem interesujących wyzwaniach zręcznościowych. Bo, wbrew pozorom, nie jest to ot, taka łatwa i przyjemna gierka dla dzieciaków. To prawdziwy tor przeszkód, który wymaga nadzwyczajnego refleksu, nerwów ze stali i szybkiej orientacji w przepięknie odmalowanych lokacjach. Ori and the Will of the Wisps jest więc wspaniałą, oniryczną przygodą dla każdego, kto ma ochotę zanurzyć się w magiczny, bajkowy świat jednocześnie testując swoje nerwy ze stali. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 7

Wersja językowa angielska

Gatunek gry Zręcznościowe, Przygodowe

Wydawca Microsoft Studios

Producent Moon Game Studios

Data premiery 2018-06 Zobacz recenzję Pokaż produkt

Inne fajne gry na PC

Tak naprawdę jednak niezwykle ciężko zmieścić się w 10 tytułach mając do wyboru tak przepastną bibliotekę jak w przypadku komputerów PC. Dlatego też, nie chcąc pominąć innych, godnych polecenia gier postanowiliśmy przedstawić je w dodatkowym mini zestawieniu. Kto wie, może dzięki temu odkryjecie jakieś nieznane Wam dotąd perełki.

Besiege – oto Minecraft dla dorosłych - nie budujemy tu bowiem domków, kopalni czy najróżniejszych narzędzi, a bawimy się w konstruktora machin oblężniczych. I to nie jakichś prostych taranów czy balist, ale naprawdę zaawansowanych, wyjątkowo złożonych konstrukcji. Innymi słowy, idealny tytuł dla domorosłych inżynierów.

Resident Evil 2 – co prawda na naszej liście zabrakło dla tego tytułu miejsca, ale całkiem pominąć go nie sposób. A to dlatego, że Resident Evil 2 to remake pełną gębą! Na fundamentach legendarnego pierwowzoru na nowo zbudowano tu całą rozgrywkę, i to przy zachowaniu niepowtarzalnego klimatu grozy, który niejednego przyprawi o palpitacje serca.

Frostpunk – polskie gry potęgą są i basta! Wyjątkowo nie chodzi o Wieśka czy Dying Light, ale o strategię warszawskiego studia 11 bit studios. Frostpunk łączy w sobie symulację budowy osady z motywami survivalowymi. Nasze zadanie? Zapewnić ludzkości przetrwanie w skutym lodem steampunkowym świecie.

Crash Bandicoot N’Sane Trilogy – idealny przykład świetnego remake’a. Reanimacja kultowej trylogii z konsol Sony, która trafiła teraz także na pozwala nam raz jeszcze przeżyć niezapomniane barwne przygody z lat dziecięcych… i frustracje, które towarzyszą tej, bądź co bądź, niełatwej rozgrywce.

Grand Theft Auto V – pozazdrościć żywotności bestsellerowi Rockstara! 7 lat od premiery i wciąż pozostaje jedną z najchętniej kupowanych gier. Wiadomo, gangsterskie perypetie z Los Santos wciągają jak ruchome piaski. Do tego dochodzi jeszcze GTA Online, czyli wieloosobowa piaskownica, niemal równoległy wszechświat, w którym można zatracić się na dobre.

Dark Souls III – nie mogliśmy zapomnieć o trzecich „soulsach”, choć czasami bardzo byśmy chcieli. I chyba wielu graczy czuje do tego tytułu rodzaj miłości zmieszanej z nienawiścią. Nie ma to jak karkołomne walki z bossami, bolesne zgony i labiryntowate zamczyska. Co tu dużo pisać, Dark Souls III ma swój styl – oryginalny, awangardowy, iście szatański!

Age of Empires II: Definitive Edition – czasem chce się nowości, a czasami sentymentalnej podróży w świat wspomnień. I to właśnie taka podróż w czasie, do kultowego RTS-a – mocno odnowionego, z podrasowaną warstwą audiowizualną i garścią nowej, nieznanej dotąd zawartości. Aż łezka się w oku kręci!

Destiny 2 – oj, burzliwe były losy tej produkcji – od sporego zawodu, gdy jego twórcy pracowali jeszcze dla Activision, po próby odkupienia, gdy Bungie udało się odzyskać wolność. Obecnie Destiny 2 to już niemal zupełnie gra, z masą interesującej zawartości, co rusz dodawanymi wydarzeniami i wciąż świetnym kooperacyjnym, sieciowym strzelaniem. A do tego jeszcze za darmo, bo „podstawa” jakiś czas przeskoczyła na model Free2Play.

Control – podobał Wam się serial Fringe: Na granicy światów? A „Z Archiwum X”? Jeśli tak to w tej produkcji poczujecie się jak w domu. Federalne Biuro Kontroli, tak tajne, że trudno znaleźć do niego wejście, przedziwny, niematerialny wróg i zjawiska paranormalne, które tutaj zdają się codziennością – to dopiero początek fenomenalnie opowiedzianej, niezwykle klimatycznej historii. Nieprzypadkowo Control zgarnął kilka prestiżowych nagród.

Planet Zoo – niełatwo w dzisiejszych czasach o dobry „tycoon”. I choćby dlatego Planet Zoo, czyli zabawa w ogród zoologiczny, to pozycja na wagę złota. Z jednej strony mamy tu bowiem bezlitosną ekonomię (wiadomo, taka atrakcja musi na siebie zarabiać), z drugiej – opiekę nad zwierzętami. I to ostatnie imponuje chyba najbardziej, bo twórcy tego tytułu postarali się o jak najwierniejsze odwzorowanie zachowań i potrzeb czworonogów. Nie wierzycie? Sami sprawdźcie!

A jakie najlepsze gry PC Wy polecacie?

Oczywiście, zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że w dużej mierze wybór najlepszych tytułów to kwestia dość subiektywna. Szczególnie, gdy zestawimy je z ogromną ilością nowych gier, które co roku pojawiają na półkach sklepowych bądź zasilają cyfrową dystrybucję. Wystarczy spojrzeć na coraz liczniejszą grupę indyków, produkcji niezależnych, w której co rusz zdarzają się małe diamenciki, a które nierzadko przechodzą bez należnego echa. Dlatego też gorąco zachęcamy Was do podawania swoich propozycji najlepszych gier na PC w komentarzach. Może dzięki temu uda się nam stworzyć najbardziej reprezentatywną listę TOP 10 gier PC, która będzie w stanie zadowolić każdego.

