Szukasz dobrej płyty z chipsetem AMD X570? Zobacz polecane modele ze stajni MSI! Prezentujemy pięć ciekawych płyt głównych z różnych segmentów cenowych.

Jeśli jesteś entuzjastą poszukującym najnowocześniejszych oraz najwydajniejszych rozwiązań w segmencie mainstream, to wybór jest jeden - płyty główne z chipsetem X570. Jest to w tej chwili najbardziej przyszłościowy wybór, bowiem umożliwiają one nie tylko montaż procesorów z różnych generacji, ale i również udostępniają obsługę PCI Express w wersji 4.0. PCIe 4.0 pozwala na wykorzystanie najszybszych na rynku SSD PCIe M.2, jak i kart graficznych opartych na tej wersji interfejsu.

Szukasz płyty dla procesorów AMD, ale jeszcze nie zdecydowałeś się na rodzaj układu logiki? Zobacz nasze zestawienie polecanych płyt głównych do procesorów AMD.

Najlepsze płyty AMD X570 firmy MSI

TOP 5 płyt głównych MSI X570

Najnowocześniejsze, nie znaczy również najdroższe. Owszem - wśród płyt z chipsetem X570 nie znajdziemy modeli za 200 złotych, bo to topowe rozwiązanie w segmencie mainstream - ale z powodzeniem można znaleźć tu świetnie wyposażone płyty już w cenie ponad 700 złotych.

MSI X570-A PRO









4,5/5 Ocena benchmark.pl Najtańsza płyta w naszym zestawieniu kosztuje już nieco ponad 700 złotych. Równocześnie znajdziemy tu takie wyposażenie jak choćby dwa gniazdka M.2, obsługę RAM do 4400 MHz, wsparcie dla dwóch generacji procesorów Ryzen, czy dwa porty USB 3.2 Gen 2 (z czego jeden typu C). Takie konstrukcje jak MSI X570-A PRO pokazują, że za płytę z topowym chipsetem AMD X570 nie trzeba zapłacić majątku. Najważniejsze cechy: Podstawka AM4

Chipset AMD X570

Możliwość wykorzystania zintegrowanej grafiki Tak

Sloty RAM 4 x DDR4 (Dual Channel)

Sloty PCIe x16 2

Porty SATA III (6 Gb/s) 6

USB 3.0 (tylny panel) 8 (4)

Format ATX Pokaż produkt

MSI MPG X570 Gaming Plus









4,5/5 Ocena benchmark.pl Za parę złotych więcej dostaniemy już model MSI MPG X570 Gaming Plus – przeznaczony dla graczy i charakteryzujący się ciekawszą stylistyką i lepszym systemem chłodzenia. Możemy tu liczyć na takie dodatki jak radiator na SSD M.2, podświetlenie Mystic Light, czy też lepszej jakości dźwięk Audio Boost 4. MSI MPG X570 Gaming Plus to ciekawa i dobrze wyceniona płyta główna z układem logiki X570. Najważniejsze cechy: Podstawka AM4

Chipset AMD X570

Możliwość wykorzystania zintegrowanej grafiki Tak

Sloty RAM 4 x DDR4 (Dual Channel)

Sloty PCIe x16 2

Porty SATA III (6 Gb/s) 6

USB 3.0 (tylny panel) 8 (4)

Format ATX Pokaż produkt

MSI MEG X570 Ace









4,5/5 Ocena benchmark.pl MSI MEG X570 Ace to natychmiastowy przeskok do ligi prawdziwych entuzjastów. Cena wzrasta dwukrotnie, ale możemy się spodziewać takich nowinek jak Wi-Fi 6 (ax) w standardzie, LAN 2,5G, trzy gniazdka M.2 z radiatorami, czy wsparcia dla pamięci RAM taktowanej ponad 5 GHz (po podkręcaniu). Wydawałoby się, że nic lepszego tu już wymyśleć nie można, ale... jednak - zerknijcie na kolejne propozycje w tym zestawieniu. Najważniejsze cechy: Podstawka AM4

Chipset AMD X570

Możliwość wykorzystania zintegrowanej grafiki Nie

Sloty RAM 4 x DDR4 (Dual Channel)

Sloty PCIe x16 3

Porty SATA III (6 Gb/s) 4

USB 3.0 (tylny panel) 6 (2)

Format ATX Pokaż produkt

MSI Prestige X570 Creation









4,5/5 Ocena benchmark.pl MSI Prestige X570 Creation to z kolei świetna propozycja dla osób szukających podstawy stacji roboczej w formacie E-ATX. Dzięki większemu rozmiarowi udało się tu zmieścić trzy wzmocnione sloty PCIe x16 oraz cztery sloty PCI x1. W zestawie znalazła się również karta M.2 XPander-X Gen4 z dwoma dodatkowymi gniazdkami M.2 ze wsparciem PCIe 4.0 (co w sumie daje 4 gniazdka M.2). Nie zapomniano oczywiście o LAN 10G oraz Wi-Fi 6 (ax). Zwracamy uwagę, że nie każda obudowa zmieści płyty tego formatu - warto to sprawdzić przed zakupem. Najważniejsze cechy: Podstawka AM4

Chipset AMD X570

Możliwość wykorzystania zintegrowanej grafiki Nie

Sloty RAM 4 x DDR4 (Dual Channel)

Sloty PCIe x16 3

Porty SATA III (6 Gb/s) 6

USB 3.0 (tylny panel) 14 (10)

Format E-ATX Pokaż produkt

MSI MEG X570 Godlike









4,5/5 Ocena benchmark.pl Ta absolutnia topowa konstrukcja przeznaczona jest dla entuzjastów wyposażonych w gruby portfel. Jest tu wszystko - potężna sekcja zasilania, doskonałe audio, błyskawiczne rozwiązania sieciowe, trzy gniazdka M.2 i... zabójczy wygląd. Uwaga - jest to również płyta formatu E-ATX, lepiej sprawdźcie, czy zmieści się w waszej obudowie! Cena MSI MEG X570 Godlike może powodować opad szczęki, ale zapewniamy, że to wcale nie najdroższa płyta X570. Najważniejsze cechy: Podstawka AM4

Chipset AMD X570

Możliwość wykorzystania zintegrowanej grafiki Nie

Sloty RAM 4 x DDR4 (Dual Channel)

Sloty PCIe x16 4

Porty SATA III (6 Gb/s) 6

USB 3.0 (tylny panel) 6 (2)

Format E-ATX Pokaż produkt

MSI X570 - którą płytę wybrać?

Naszym zdaniem warto przyjrzeć się modelowi MSI MPG X570 Gaming Plus, bowiem w atrakcyjnej cenie oferuje on bardzo przyzwoite wyposażenie. Modele Ace i Prestige są już znacząco droższe, ale i znacznie lepiej wyposażone. Takie dodatki jak LAN 10 GB, czy Wi-Fi ax nie są jednak potrzebne dla każdego. Model Godlike przeznaczony jest dla entuzjastów, których zupełnie nie interesuje cena, a poszukują po prostu absolutnie topowego rozwiązania.

Może cię również zainteresować: