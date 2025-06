Dźwięk w grach wideo to znacznie więcej niż oddziałujący na kolejny zmysł dodatek – to ważny nośnik informacji, fundament atmosfery, spoiwo immersji. Warto zadbać, by to, co dociera do naszych uszu, było możliwie bliskie brzmieniu, którym chcieli uraczyć nas twórcy gry.

Pomoże w tym właściwie dobrany zestaw słuchawek. Na które jego cechy warto zwrócić szczególną uwagę?

HyperX to należąca do HP marka specjalizująca się w wysokiej klasy komputerowych peryferiach i akcesoriach dla graczy. Dzięki współpracy HP ze studiem Riot Games, odpowiedzialnym za takie tytuły jak League of Legends, Valorant czy Teamfight Tactics, powstaje wysokiej klasy gamingowy sprzęt.

Dopracowane w każdym szczególe i efektownie wyglądające podkładki, myszki czy klawiatury, a także słuchawki, podnoszą poziom rywalizacji do tego znanego z profesjonalnych turniejów i pomagają w uzyskiwaniu coraz lepszych wyników.

Wśród współczesnych przedstawicieli bogatej rodziny gamingowych słuchawek HyperX znajdziemy modele łączące wysoką jakość wykonania, pierwszorzędną ergonomię, doskonałą jakość dźwięku i przystępną cenę. Na które modele warto zwrócić uwagę?

Komfort i ergonomia

Jak wiele czasu poświęcamy każdego dnia na gry wideo? Średnia, szacowana według różnych badań na 2-4,5 godziny dziennie w przypadku najbardziej zaangażowanych graczy może być znacząco zaniżona.

Dlatego – gdy korzystamy ze słuchawek – warto zadbać o maksymalny poziom komfortu. Zapewnią go regulacja, wygodny pałąk czy zastosowanie przez producenta pianki memory foam, która idealnie dopasowuje się do kształtu naszych uszu. Równie istotne są lekkość całego zestawu i zastosowanie w nim materiałów nie tylko przyjemnych w dotyku, ale także zapewniających odpowiednią cyrkulację powietrza.

W przypadku wielogodzinnych sesji należy zadać o optymalny poziom dźwięku. W ferworze walki łatwo przeoczyć, że przekracza on zalecane wartości, dlatego warto zainteresować się sprzętem, który zadba nie tylko o wygodę, ale o kondycję naszych uszu.

Przykładem takiego rozwiązania jest zestaw HyperX Cloud Mini, który jest lekki, a jego rozmiar idealnie pasuje do młodszych graczy. Co ważniejsze, zaprojektowano go tak, aby poziom dźwięku nie przekraczał 85 dB. Ma wbudowany wyraźny mikrofon, który można wyciszyć poprzez obrócenie, dzięki czemu młodsi gracze mogą rozmawiać ze znajomymi online. Można go również schować, gdy nie jest używany. Nauszniki można obrócić, gdy nadejdzie czas przerwy. Świetnie nadają się również do łatwego transportu lub przechowywania.

Jakość dźwięku

Skąd spodziewać się nadejścia zagrożenia? Co się dzieje za naszymi plecami? Kto czeka na nas za rogiem? Bez dobrych słuchawek te ważne pytania mogą pozostać bez odpowiedzi. Aby czerpać pełnię przyjemności z naszych ulubionych tytułów, warto dysponować sprzętem, który wiernie odda odgłosy świata gry.

Warto przy tym zastanowić się, co składa się na „dobry dźwięk”, bowiem można opisać go kilkoma wartościami. Obok wielkości przetworników jedną z nich jest pasmo przenoszenia, czyli informacja o tym, jaki zakres częstotliwości dźwięku są w stanie odtworzyć nasze słuchawki. Dobrze, by był on możliwie zbliżony do zakresu, w jakim słyszy ludzkie ucho (od 20 Hz do 20 000 Hz).

Ważną funkcją jest także obsługa dźwięku przestrzennego, pozwalającego nie tylko na rozróżnienie kierunku lewo – prawo (jak w typowym stereo), ale umożliwiającego precyzyjne pozycjonowanie jego źródła.

Pomogą w tym słuchawki z szeroką sceną akustyczną, pozwalającą na lepsze pozycjonowanie dźwięków w przestrzeni, a zwłaszcza sprzęt obsługujący specjalne, dedykowane dźwiękowi przestrzennemu rozwiązania, jak np. technologia DTS Headphone:X. Ma to istotne znaczenie m.in. w różnego rodzaju FPS-ach. Wśród zestawów spełniających te warunki warty uwagi jest, przeznaczony dla wymagających graczy, HyperX Cloud III Wireless.

Ogromna żywotność baterii oznacza nawet 120 godzin rozrywki bez przerw na ładowanie. Model ten jest również wyposażony w nowe, ustawione pod kątem przetworniki o średnicy 53 mm.

Komunikacja

„W kosmosie nikt nie usłyszy twojego krzyku” głosi znany wielbicielom Science-Fiction slogan. Problemy z komunikacją pogrzebały już niejedną błyskotliwą akcję, dlatego – zwłaszcza gdy gustujemy w tytułach oferujących dynamiczną rozgrywkę – warto zadbać o skuteczną wymianę informacji.

Składa się na nią kilka czynników. Fundamentem sukcesu jest czuły, dobrze zbierający dźwięki mikrofon z dużym przetwornikiem, ale nie mniej ważny jest np. mechanizm odpowiedzialny za redukcję szumów, pozwalający na wyeliminowanie zbędnych odgłosów tła.

Nie bez znaczenia jest ponadto możliwość odłączenia mikrofonu lub jego wyciszenia za pomocą fizycznego przełącznika albo – jak w zoptymalizowanym dla początkujących graczy modelu HyperX Cloud Stinger 2. Regulacja głośności umieszczona na nausznikach słuchawek umożliwia szybkie dostosowanie dźwięku bez konieczności wchodzenia w ustawienia systemowe. Mikrofon z pasywną redukcją szumów zapewnia klarowną komunikację z zespołem, a jego wyciszenie jest proste – wystarczy odchylić go do góry. Elastyczna konstrukcja mikrofonu pozwala na idealne dopasowanie jego pozycji.

Jakość wykonania

Słuchawki dla graczy powinny zapewniać wysoką jakość dźwięku i ergonomię, jak i wzorową trwałość oraz jakość – zarówno pod względem wykonania, jak i użytych materiałów. Nie bez znaczenia jest także ich budowa.

Słuchawki wokółuszne mają większe nauszniki, okalające całe ucho. Zapewnia to zazwyczaj (z wyjątkiem tzw. konstrukcji otwartej) lepszą separację od otoczenia i podkreślenie niskich tonów. Słuchawki nauszne mają mniejsze nauszniki, przylegające do małżowiny usznej. Ze względu na swoją budowę pozwalają słyszeć odgłosy otoczenia, choć dla części użytkowników mogą być mniej wygodne, zwłaszcza przy dłuższym użytkowaniu.

Codzienna wielogodzinna eksploatacja i towarzyszące rozgrywce emocje stanowią prawdziwy poligon doświadczalny, pozwalający na przetestowanie jakości wykonania i solidność konstrukcji.

Kluczowe mogą okazać się detale – wyściółka pałąka, swoboda regulacji czy zakres ruchu obu słuchawek pozwalający na idealne dopasowanie ich do kształtu naszej głowy i uszu. W przewodowych modelach równie istotne są wtyczki czy kable, najlepiej wzmocnione i usztywnione odpowiednim oplotem.

Jeśli zamiast połączeń przewodowych wolimy sprzęt bez kabla, warto zwrócić uwagę na czas pracy na jednym ładowaniu, by rozpoczynając rozgrywkę martwić się jedynie o nasze sukcesy, a nie poziom naładowania słuchawek. Niezrównany komfort zapewnia w tym przypadku zestaw HyperX Cloud Alpha Wireless. Przeznaczone dla gamingowych profesjonalistów słuchawki zapewniają aż 300 godzin pracy na jednym ładowaniu.

Konstrukcja zestawu słuchawkowego HyperX Cloud Alpha Wireless jest wytrzymała, a jednocześnie zapewnia maksymalny komfort podczas użytkowania. Wygodę zapewniają między innymi nauszniki z unikalnej pianki HyperX z pamięcią kształtu, które zostały pokryte przepuszczającym powietrze materiałem imitującym skórę.

Uniwersalność

Konsola, pecet czy handheld? A może po prostu smartfon, na którym po raz kolejny ratujemy świat przed zagładą, anihilując hordy wrogów? Wielu graczy nie ogranicza się do jednej platformy, przesiadając się pomiędzy biurkiem i kanapą, albo zabierając ulubioną grę z domu na przenośnej konsoli.

Dlatego warto poszukać modelu, dzięki któremu możemy cieszyć się wysokiej jakości dźwiękiem niezależnie od tego, z jakiego źródła rozrywki w danej chwili korzystamy.

W takiej sytuacji idealnym rozwiązaniem będzie sprzęt uniwersalny, współpracujący z możliwie szerokim wachlarzem sprzętu. Przykładem takiego rozwiązania jest zestaw słuchawek HyperX Cloud III Wireless. Skorzystamy z niego nie tylko w połączeniu z PC, ale także z konsolami PS4/PS5, Xbox One/Series X/S, Nintendo Switch czy ze smartfonem.

Słuchawki dla gracza

Czy istnieją uniwersalne słuchawki dla każdego typu gracza? Wiele zależy zarówno od naszych preferencji związanych z samym dźwiękiem, jak również ulubionym gatunkiem gier, czasem poświęcanym takiej rozrywce czy przyzwyczajeniom związanym choćby z separacją od dźwięków otoczenia.

Wybór często opiera się na indywidualnym guście, preferencjach dotyczących brzmienia - jak szerokość sceny czy szczególne akcentowanie wysokich, niskich bądź średnich tonów - a także potrzebach związanych np. z dźwiękiem przestrzennym.

Na szczęście oferta solidnych, przeznaczonych dla graczy słuchawek jest bardzo zróżnicowana, czego przykładem jest rodzina słuchawek HyperX. Dzięki możliwości wyboru każdy gracz jest w stanie odnaleźć właściwy dla siebie zestaw. Choć różne modele oferują zróżnicowane doznania podczas rozgrywki, warto wybierać je świadomie, dobierając zestaw odpowiedni do naszych potrzeb.