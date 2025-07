Bosch Tech Day 2025 - mocny zwrot w stronę AI

Podczas niedawnego Bosch Tech Day 2025 firma zapowiedziała wyraźny zwrot w kierunku wielopłaszczyznowego rozwoju AI. Tylko do końca 2027 roku inwestycje w sztuczną inteligencje mają pochłonąć 2,5 miliarda euro.

Bosch planuje dynamiczny rozwój w obszarze sztucznej inteligencji, deklarując inwestycje przekraczające 2,5 miliarda euro do końca 2027 roku. Firma przewiduje, że do 2035 roku osiągnie sprzedaż na poziomie ponad 10 miliardów euro dzięki innowacyjnym rozwiązaniom w dziedzinie wspomaganej i zautomatyzowanej jazdy, które będą oparte na AI.

Jazda wspomagana przez AI? Takie plany ma Bosch

Jak podkreśla Stefan Hartung, prezes zarządu Bosch: „Rozwój sztucznej inteligencji daje nam nowe możliwości, przyspiesza ona wdrażanie innowacji i prowadzenie biznesu”.

Dowodem na powyższe twierdzenie jest ponad 1500 patentów związanych z AI zgłoszonych przez koncern w ciągu ostatnich pięciu lat, co plasuje go wśród europejskich liderów w tej dziedzinie. Bosch intensywnie wykorzystuje potencjał AI w obszarze wspomaganej i zautomatyzowanej jazdy, widząc w tym segmencie przyszłość motoryzacji. Firma już teraz oferuje zaawansowane rozwiązania, a prognozy wskazują, że do połowy przyszłej dekady sprzedaż oprogramowania, czujników, komputerów o wysokiej wydajności i komponentów sieciowych podwoi się, osiągając wartość ponad 10 miliardów euro.

W zautomatyzowanej jeździe AI odgrywa kluczową rolę w wizualizacji otoczenia pojazdu i planowaniu trasy. Dzięki niej system jest w stanie przewidywać zachowanie innych uczestników ruchu i sugerować optymalne działania, co - według ekspertów - ma zwiększyć bezpieczeństwo pasażerów. Co więcej, zastosowanie AI znacząco skraca czas opracowania nowych produktów w tej dziedzinie.



fot. Bosch

Agenci AI

Jak wybrzmiało podczas Bosch Tech Day 2025, firma wkracza w kolejną fazę rozwoju sztucznej inteligencji, koncentrując się na agentach AI, czyli asystentach zdolnych do samodzielnego podejmowania decyzji i działań. Tanja Rueckert, członkini zarządu Bosch, porównuje ich potencjał do wpływu, jaki smartfony miały na internet. Śmiałe założenie, prawda? Ta rewolucyjna technologia pozwala na równoległe działanie wielu procesów, gdzie grupy agentów AI mogą tworzyć skoordynowane zespoły, nadzorowane przez ludzi lub centralnego agenta.

Co ważne i co pokazuje, że Bosch z agentami AI wcale nie żartuje, to fakt, że firma już teraz wdraża systemy wieloagentowe w swoich zakładach produkcyjnych. Monitorują one urządzenia, prognozują potrzebę konserwacji i optymalizują planowanie pracy personelu. Skutkiem wyraźnego wdrożenia AI ma być redukcja przestojów (tych nieplanowanych) w pracy, a nie etatów - co brzmi obiecująco.

Dodajmy, że Bosch nie planuje ograniczyć się ze swoimi innowacjami do własnych działań. Do jesieni 2025 roku firma planuje udostępnić platformę, która umożliwi innym przedsiębiorstwom tworzenie własnych systemów wieloagentowych, nawet bez zaawansowanej wiedzy programistycznej. Po co? Celem jest zwiększenie efektywności produkcji, obniżenie kosztów i elastyczne dostosowanie się do wymagań rynku. Brzmi korporacyjnie i mądrze, ale dajmy firmie szansę - ten gigant na biznesowych innowacjach zna się doskonale.

AI bliżej nas?

Mamy zautomatyzowaną jazdę i mądre systemy w samochodach oraz innowacje zwiększające efektywność produkcji przemysłowej - i już to brzmi nieźle. Na tym jednak Bosch nie zamierza się zatrzymać. Firma zamierza wykorzystać AI do tworzenia innowacji, które wpływają bezpośrednio na nasze codzienne życie. Przykłady? Proszę bardzo:

inteligentna kołyska Bosch Revol, monitorująca funkcje życiowe dziecka (tętno, oddech),

rower elektryczny z AI i funkcją Range Control, która inteligentnie kontroluje zasięg,

piekarnik Bosch Series 8, który rozpoznaje około 80 potraw i automatycznie dobiera optymalne parametry gotowania,

skaner ścian, który ułatwi prace remontowe, wykrywając przewody elektryczne, metalowe belki i puste przestrzenie.



fot. Bosch

Inwestycja w edukację pracowników

Rozwijając AI, Bosch planuje rozwijać również kompetencje „ludzkiego personelu”. Firma aktywnie inwestuje w rozwój swoich pracowników poprzez Akademię AI - od 2019 roku przeszkolono już ponad 65 000 osób, a blisko 5 000 specjalistów AI pracuje nad inteligentnymi rozwiązaniami w firmie. Wspomniany już wcześniej Stefan Hartung podkreśla, że umiejętności związane ze sztuczną inteligencją będą kluczowe na przyszłym rynku pracy, a społeczeństwa bez tych kompetencji zostaną w tyle.

Statystyki potwierdzają rosnącą świadomość znaczenia AI: według Bosch Tech Compass, 80% respondentów na świecie planuje szkolenia z AI, a około 2/3 popiera wprowadzenie nauki o AI jako przedmiotu szkolnego. W Polsce 66% ankietowanych wierzy, że AI stanie się dominującą technologią w nadchodzącej dekadzie, na co Bosch ma być doskonale przygotowany. Czy tak w istocie będzie? A może AI okaże się po latach jedynie bańką bez treści? Czas pokaże.