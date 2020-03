Tym razem do naszych testów trafiła membranówka do gier SteelSeries APEX 3. Zazwyczaj pod gaming polecamy przełączniki mechaniczne, jednak membranówki wykorzystujące nowe rozwiązania potrafią pozytywnie zaskoczyć. Sprawdźmy, w jakim stopniu ten model spełni oczekiwania graczy.

Klawiatura do gier SteelSeries APEX 3 zaprojektowana została z myślą o wygodzie gracza, od odpowiedniego wyprofilowania klawiszy po podpórkę pod nadgarstki czy ochronę przed zachlapaniem. Pozornie standardowy design dopełnia podświetlenie efektownie unoszące klawisze niczym na kolorowej chmurce i co ważne reagujące na akcje w grach. Rzucamy ją na blat testowy, aby przyjrzeć się z bliska czy mglista, barwna poświata w tym przypadku nie mydli nam oczu!

W opakowaniu znajdziemy klawiaturę, instrukcję oraz podkładkę pod nadgarstki.

Dwa oblicza designu klawiatury SteelSeries APEX 3

SteelSeries APEX 3 to pełnowymiarowa klawiatura wykonana z tworzywa sztucznego (polimer) o matowym wykończeniu. Wysoki profil, z którym wiąże się uniesiona konstrukcja klawisza sprawia, że na pierwszy rzut oka przypomina ona standardową klawiaturę mechaniczną dla graczy. Jej design jest o tyle ciekawy, że w zależności od obecności podświetlenia odczucia względem jej wyglądu mogą być nawet zupełnie przeciwstawne.

Z wyłączonym podświetleniem - klasyczna zwyczajność

SteelSeries APEX 3 prezentuje się klasycznie i dość zwyczajnie, przypomina trochę modele sprzed lat. Podstawa klawiatury jest bardzo ładnie wyprofilowana po bokach. Front wykonany został z matowego tworzywa, które wygląda porządnie.

Klawisze wyglądają troszkę biedniej, ale są przyjemne w dotyku i dobrze wyprofilowane pod potrzeby gracza. Zastosowano tutaj standardową czcionkę, która przy wyłączonym podświetleniu jest niewyraźnie szara. Nie powinno to jednak być dużym problemem, gdy rzadko kiedy patrzymy na klawiaturę podczas pisania czy gry. Elementem, który nie wszystkim może jednak przypaść wizualnie do gustu, jest umieszczenie klawiszy na mlecznych, wysokich i bardzo widocznych plastikowych podstawkach.

Z podświetleniem robi wrażenie…

Wszystko zmienia się, gdy rozświetlimy przestrzeń pod klawiszami. Wygląda to rewelacyjnie. Białe plastikowe podstawy unoszące klawisze tworzą efekt przypominający mgiełkę, nad którą unoszą się klawisze. Kolorowa poświata prześwituje przez czcionkę, więc nie ma problemu z ich widocznością. Minusem jest jedynie przebijająca przez oznaczenia kilkunastu klawiszy konstrukcja przełącznika.

Stabilność i brak problemu z kablem

Klawiatura SteelSeries APEX 3 jest dobrze wyważona i lekka (816 gramów). Na jej spodzie znajdują się 3 solidnie wykonane podkładki antypoślizgowe oraz gumowane nóżki. Nie ma mowy o przesuwaniu się klawiatury, nawet na blacie biurka.

Na szczególną uwagę zasługuje system wyprowadzania kabla, który daje możliwość wyboru 3 miejsc: na środku, po prawej lub lewej stronie górnej części klawiatury. Sam przewód jest gumowany.

Podpórka pod nadgarstki

Do zestawu dołączono podpórkę pod nadgarstki wykonaną z tego samego tworzywa co front klawiatury. Co istotne, jest ona bardzo przyjemna w dotyku i zdecydowanie zwiększa komfort pracy. Jedynym minusem może być matowa powierzchnia, która podatna jest na zabrudzenia. Dzięki magnesowemu przypięciu do klawiatury i aż ośmiu podkładkom antypoślizgowym trzyma się bardzo stabilnie.

Całkowita kontrola playlisty pod ręką

W prawym górnym rogu klawiatury SteelSeries APEX 3 obok standardowych kontrolek znajdziemy pokrętło oraz dodatkowy klawisz. Pokrętłem możemy regulować poziom głośności. Dodatkowy przycisk pozwala zaś na pauzowanie/wznawianie, pomijanie utworu oraz powrót do poprzedniego. Trzeba przyznać, że wygoda obsługi playlisty jest na zdecydowanie satysfakcjonującym poziomie.

W tej strefie można jednak dostrzec też mały minus. Chodzi o niezbyt dobrą widoczność diod informujących o włączonych klawiszach. Zasłaniają je bowiem wysoko umieszczone klawisze.

Spokój psychiczny podczas intensywnych rozgrywek wspiera konstrukcja odporna na zachlapania i pył (certyfikat IP32).

Specyfikacja SteelSeries APEX 3

Typ klawiatury: Membranowa Łączność: Przewodowa Liczba klawiszy: 104 Rodzaj/typ przełączników: Whisper Quiet Gaming Switches Żywotność przełączników: 20 mln Wymiary: 444,7 x 151,62 x 39,7 mm Długość kabla: 1,65 cm Waga: 816 g Podświetlenie: 10-strefowe Technologie gamingowe: Anty- Ghosting , N-key Rollover (24 klawisze) Dodatkowe informacje: Podpórka pod nadgarstki, Odporność na pył i zachlapanie

Przełączniki Whisper Quiet Gaming Switches

Whisper Quiet Gaming Switches to przełączniki o wyjątkowo niskim współczynniku tarcia oraz żywotności 20 mln kliknięć.

Zaprojektowane zostały w celu zmniejszenia hałasu oraz zwiększenia wydajności oferowanej dotychczas przez klawiatury membranowe. Producent zastosował tutaj wytrzymałą gumową kopułę POM, przy której deklaruje 10-krotnie większą wydajność.





Przyznaję, że praca przełączników w SteelSeries APEX 3 opierająca się na specyficznej membranowej podstawie generuje znacznie mniejszy poziom hałasu niż mechanik oraz niejedna membranówka.

Prezentację głośności pracy przełączników oraz podświetlenia przedstawiamy w poniższym filmiku.

Oprogramowanie SteelSeries Engine 3

Dedykowane pod APEX 3 oprogramowanie obsługuje większość urządzeń od SteelSeries. Tworząc zestaw urządzeń producenta, za pomocą jednej aplikacji można zarządzać klawiaturą, myszką czy słuchawkami.

Po instalacji i podłączeniu urządzenia wyświetli się karta dedykowana klawiaturze. Jeśli będziemy posiadać inne sprzęty tej marki, pojawią się kolejne karty.

Aplikacja składa się z 3 zakładek:

Panel konfiguracyjny dający możliwość: tworzenia profili (bez ograniczeń), konfiguracji podświetlenia, przypisywanie pod wskazane przyciski wybranych funkcji, skrótów oraz co najważniejsze - tworzenia makr.

dający możliwość: tworzenia profili (bez ograniczeń), konfiguracji podświetlenia, przypisywanie pod wskazane przyciski wybranych funkcji, skrótów oraz co najważniejsze - tworzenia makr. Dodatkowe aplikacje , które współpracują z urządzeniem.

, które współpracują z urządzeniem. Biblioteka, w której zapisane będą wszystkie dodatkowe aplikacje dedykowane pod konkretne gry oraz utworzone profile z każdego urządzenia.

Możliwości podświetlenia

Podświetlenie w membranówkach nigdy nie będzie aż tak zaskakujące i efektowne jak przy mechanikach. Wynika to z konstrukcji, która opiera się na membranie, więc wykluczone jest podświetlenie każdego klawisza z osobna. Przyznaję, że SteelSeries stanął na wysokości zadania i zadowalająco wykorzystał możliwości, jakie daje mu specyfika tego rodzaju klawiatur.

Podświetlenie obejmuje 10 stref, które dowolnie możemy konfigurować przypisując im różnego rodzaju efekty lub kolory.

Podświetlenie reagujące na akcje w grze

Na szczególną uwagę zasługują możliwości konfigurowania podświetlenia w sposób, który będzie informował np. o ataku.

Do każdej z 10 stref podświetlenia możemy w prosty sposób przypisać efekt kolorystyczny, który poinformuje nas o wybranym wydarzeniu.

-

Przypisywanie do danej strefy podświetlenia informacji o akcji przy grze Counter Strike.

Test N-key Rollover

Klawiatura SteelSeries APEX 3 wyposażona jest w funkcję N-key Rollover (dla maksymalnie 24 przycisków), której zadaniem jest identyfikacja wszystkich przycisków aktywowanych jednocześnie. Nie powinno zatem dojść do sytuacji, w której naciśnięcie klawisza pozostanie bez reakcji na ekranie. Warto zauważyć, że klawiatury mechaniczne deklarujące N-key Rollover, praktycznie zawsze zdają ten test na piątkę. Sprawdźmy zatem możliwości tej technologii przy specyfice klawiatury membranowej, która nie rejestruje każdego przycisku osobno.

Przy jednoczesnym wciskaniu przycisków z jednakową siłą wszystkie zostawały zarejestrowane. Jednak wciskając bardzo dużą ilość klawiszy (wymagającej niecodziennego ułożenia palców, a co za tym idzie nierównomiernego rozłożenia siły nacisku), kilkukrotnie kilka z nich nie zostało prawidłowo rozpoznanych.

Wrażenia z użytkowania SteelSeries APEX 3

Co prawda, wygląd tej klawiatury bez podświetlenia nie zachwyca (jest klasycznym standardem przypominającym typowego mechanika), to jednak z podświetleniem może przypaść do gustu znacznej większej grupie odbiorców. Efekt przypominający unoszone na kolorowej mgle klawisze zrobił na mnie wrażenie. Przy budowie opartej na membranie nie oczekiwałabym fajerwerków, więc niecodzienne podświetlenie jest dużym plusem.

Z punktu widzenia gracza docenia się wyprofilowanie i przyjemność dotyku klawiszy oraz strefę do obsługi multimediów z pokrętłem do zmiany głośności. Z podpórką pod nadgarstki ciężko się rozstać, gdyż znacząco poprawia komfort pracy. Przy rozgrywce w Counter Strike nie pojawiły się żadne problemy z rejestracją klawiszy, a umieszczenie ich na wysokich kapsułach sprawia, że dobrze moment kliku jest bardzo dobrze wyczuwalny. Na koniec najważniejsze – idealna równowaga pomiędzy cichą pracą klawiatury a oczekiwanym dźwiękiem przy rejestracji klawisza uderzającego o membranę. Przyznaję, że rozgrywka przy wsparciu SteelSeries APEX 3 była przyjemna pod względem wygody, a co najważniejsze - wpadło kilka fragów.



Zazwyczaj przy każdej testowanej klawiaturze potrzebowałam czasu, aby ją wyczuć. Ten model wyczuwa się od razu. SteelSeries Apex 3 jest bardzo wygodna i przyjemna w dotyku. Rewelacyjnie pisze się bezwzrokowo, więc jako klawiatura do pisania zdaje egzamin.

Podsumowanie testu SteelSeries APEX 3

SteelSeries Apex 3 to świetna membranówka dla fanów tego rodzaju klawiatur. Producent postarał się tutaj o wyposażenie jej w szereg udogodnień, które przy cenie 300 zł są pozytywnym zaskoczeniem.



Jeśli szukasz klawiatury membranowej do gier, to APEX 3 jest świetną propozycją. W cenie nieznacznie przekraczającej 300 zł otrzymujesz bardzo dobrą jakość, wygodne klawisze i podpórkę pod nadgarstki, którą z pewnością docenisz. Miłym dodatkiem jest rolka i klawisz, który pozwoli Ci w pełni kontrolować playlistę - przewygodne rozwiązanie. Całość dopełniają N-key Rollover, odporność na zachlapanie i kurz oraz całkiem fajnie rozświetlony design.

Ale… jeśli jesteś fanem przełączników mechanicznych to Speelseries APEX 3 może mieć problemy by cię do siebie przekonać. Mimo wyglądu przypominającego mechanika to bowiem wciąż membanówka. Owszem, całkiem nieźle podrasowana, ale specyfika jej pracy jest nadal zupełnie inna niż w przypadku klawiatur mechanicznych.

Ocena końcowa klawiatury SteelSeries APEX 3

PLUSY:

Efektowne podświetlenie - klawisze uniesione na mgiełce.

Podświetlenie reagujące na akcje w grze.

Możliwość tworzenia makr.

Wygodne, dobrze wyprofilowane klawisze.

Ochrona przed zachlapaniem i kurzem (IP32).

Podkładka pod nadgarstki.

Możliwość wyprowadzenia przewodu w trzech miejscach.

Wygodna kontrola multimediów (np. rolka do regulacji głośności).

MINUSY:

Matowe tworzywo jest podatne na odciski palców.

Przez podświetlaną czcionkę klawiszy przebija konstrukcja przełącznika.

Diody informujące o włączonych klawiszach są niewidoczne przez wysoki profil klawiatury.

N-key Rollover - przy nierównomiernym nacisku dużej ilości klawiszy nie zawsze zarejestruje każdy.

Ergonomia:

dobry plus



Jakość wykonania: zadowalający plus

Stylistyka

dobry

Mechanizm klawiszy:

dobry

Możliwości programowania:

dobry

dobry Funkcjonalność

dobry

80% 4/5

