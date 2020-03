Aktywny backup plików dla profesjonalistów nie musi być drogi! Udowadnia to Active Backup od Synology, doskonale współpracujący z systemami i usługami VMware, Windows, Office 365 i G Suite.

Wszyscy robimy kopie zapasowe naszych plików, czasem nawet nie zdając sobie z tego sprawy, jak dzieje się w przypadku kopii zapasowej konfiguracji smartfona czy wykonywanych nim zdjęć. Różnica między osobami fizycznymi a przedsiębiorstwami w kontekście backupu polega na skali i wadze danych. Dlatego właśnie firmy są zobligowane do zabezpieczenia swoich plików na wypadek rozmaitych zdarzeń losowych i dlatego funkcja Active Backup sparowana z serwerem NAS od Synology to doskonałe dla profesjonalistów.

Czym jest Active Backup Suite od Synology?

Wyobraźmy sobie idealną synergię między hardwarem i softwarem. Mamy to? Doskonale! To najlepszy sposób na to, by szybko i treściwie opisać współpracę serwerów NAS od Synology oraz oprogramowania Active Backup Suite, które w dużym uproszczeniu umożliwia scentralizowanie zadań tworzenia kopii zapasowych. Oprogramowanie współpracuje z maszynami wirtualnymi VMware Hyper-V, punktami końcowymi z systemem Windows, pakietami Office 365 oraz G Suite i pozwala na zarządzanie backupem danych za pośrednictwem jednej, prostej w obsłudze konsoli.

Active Backup to funkcja, która zainteresować powinna firmy pracujące na dużych ilościach danych - również wrażliwych, w tym przedsiębiorstwa działające w segmencie e-commerce, w dzisiejszych czasach szczególnie narażone na utratę danych za sprawą czyjegoś celowego działania. Innymi słowy, wszędzie gdzie dbałość o ochronę infrastruktury IT jest kluczowa, tam opisywane rozwiązanie od Synology, czyli sparowanie serwera NAS oraz dedykowanego oprogramowania, sprawdzi się doskonale.

Funkcjonalności doceniane w biznesie

Active Backup i serwer NAS tworzą zintegrowane rozwiązanie do backupu danych, co niesie za sobą mnóstwo korzyści, zwłaszcza w wymiarze centralnego zarządzania całym systemem z poziomu jednej konsoli. Drugą zaletą jest zmaksymalizowanie wydajności tworzenia kopii zapasowych - dzięki przyrostowym kopiom danych oraz technologii deduplikacji. Trzecim zaś plusem usługi Synology jest możliwość błyskawicznego przywracania danych w trzech wymiarach:

przywracanie danych na poziomie plików,

pełne przywracanie całej maszyny wirtualnej

natychmiastowe przywracanie do dodatkowego programu Synology Virtual Machine Manager.

Idea stojąca za Active Backup for Business jest dość prosta w swojej genezie. Celem tej usługi jest zapewnienie nie tylko sprawnego systemu tworzenia kopii zapasowych, bez czego firmy praktycznie nie mogą funkcjonować w dzisiejszych realiach, ale spełnienie również innych potrzeb. Mowa o uzyskaniu możliwie najkrótszego czasu przywracania danych utraconych na skutek awarii, uszkodzenia dysku fizycznego czy ataku ransomware. Opracowanie sposobów na przeciwdziałanie tym zdarzeniom losowym pozwala na znaczne skrócenie powodowanych przez nie przestojów i szybkie wznowienie pracy, co w bezpośrednim wymiarze dba o finanse przedsiębiorców.

Skuteczność Synology poparta przykładami: case study apteki Aspirynka

Apteka Aspirynka działa na rynku od 30 lat i jest niedużą - w porównaniu do sieciowych aptek - firmą, która świadczy usługi z zakresu opieki zdrowotnej. Firma sprzedaje gotowe leki oraz środki pomocnicze, wykonuje leki, a także oferuje sprzęt ortopedyczny. Choć skala nie wydaje się duża, w rzeczywistości wymaga ona olbrzymiego zaangażowania techniczno-technologicznego i wydajnej oraz bezpiecznej infrastruktury IT. Ze względu na wrażliwość danych wykorzystywanych przez aptekę (elektroniczne recepty, zapisy stanów magazynowych, historia zakupów etc.) Aspirynka zdecydowała się na skorzystanie z rozwiązań oferowanych przez Synology.

Po podłączeniu serwera Synology, specjaliści uruchomili aplikację Synology Drive i skonfigurowali foldery backupów. Następnie zainstalowane zostały pakiety Hyper Backup oraz Hyper Backup Vault, które pozwalają na korzystanie z wielu lokalizacji docelowych (Aspirynka korzysta z dwóch lokalizacji), dodatkowo zwiększając bezpieczeństwo danych oraz zapewniają szyfrowanie wysyłanych danych. Co ważne, jednym z miejsc docelowych nie musi być serwer Synology - można wybrać nawet dysk w darmowej chmurze, jak Dropbox, Dysk Google czy OneDrive.

Dostrzegalną od samego początku zaletą rozwiązań zaproponowanych przez Synology jest pełne zautomatyzowanie procesu tworzenia zdalnych kopii zapasowych, od wybrania godziny przesyłania danych po backupowany okres, który w tym przypadku wynosi ostatnich 30 dni. Co ciekawe, system można tak skonfigurować, by wysyłał wiadomość e-mail z informacją o wykonaniu kopii zapasowej, a nawet doposażyć go w narzędzie Synology Hyper Backup Explorer umożliwiające na zdalne przeglądanie, rozszyfrowywanie oraz odzyskiwanie danych. Management apteki Aspirynka zwracał uwagę na jeszcze kilka cech lub uruchomionych rozwiązań, niezwykle istotnych dla działania firmy.

Synchronizacja folderów między komputerami, którą umożliwiło Synology Drive synchronizujące foldery na wielu komputerach w czasie rzeczywistym. W większości aptek znajduje się kilka stanowisk, które nie są przypisane do konkretnych pracowników. Szięki synchronizacji folderów osoby pracujące na kilku stanowiskach mają zawsze dostęp do aktualnych dokumentów - pracownicy nie muszą już poszukiwać protokołów reklamacyjnych, trwających promocji czy aktualnych zestawień refundacyjnych.

W aptece Aspirynka synchronizowane były foldery Dokumenty i Reklamacja, których pliki były dostępne również na serwerze, co pozwalało na automatyczne tworzenie ich kopii zapasowych. Dynology Drive pomaga również w pracy zdalnej, gdyż pracownicy mają dostęp do folderów i znajdujących się w nich plików w czasie rzeczywistym, nawet jeśli pracują na domowym komputerze.

Synology Virtual Machine to rozwiązanie, które umożliwiło postawienie prywatnego serwera DNS Pi Hole, co wyeliminowało przychodzące zapytania określane jako potencjalnie niebezpieczne lub niepożądane. Stworzenie wirtualnego komputera pozwala na korzystanie z kilku systemów na jednym fizycznym komputerze, bedącym bazą dla maszyny wirtualnej. Dzięki takiej funkcjonalności postawiono wspomniany serwer DNS, którego zadaniem jest kierowanie zapytań w konkretne zakątki internetu. Zapytań jest mnóstwo, gdyż każdy element na stronie to osobne zapytanie, a niektóre z nich mogą służyć do śledzenia lub być po prostu szkodliwym kodem. Jak wspomnieliśmy wcześniej, serwer Pi Hole filtruje zapytania i blokuje te zwyczajnie szkodliwe.

Domiticz posłużył do zbierania danych o temperaturze w aptece, której kontrolowanie jest niezwykle ważne - pamiętajmy, że w aptekach przechowywane są delikatne materiały, dlatego kontrola temperatury oraz wilgotności jest tak ważna. Specjalnie w tym celu kupione zostały termohigrometry Xiaomi oraz Raspbarry pi zero, które co 10 minut odczytują dane i wpisują je w bazę. Dodatkowo uruchomiona została dodatkowa baza danych na serwerze Synology. Dane są automatycznie archiwizowane i dostępne w wygodnym formacie SQL.

Surveillance Station to pakiet dostarczany standardowo dla serwerów Synology. By z niego skorzystać należy wyposażyć się we wspierane kamery IP z certyfikatem ONVIF bądź w kamery korzystające z protokołu RSTP. W aptece Aspirynka wykorzystano 4 kamery - 1 umieszczona przy tylnym wejściu, a 3 w izbie ekspedycyjnej. Aplikacja do obsługi od wersji 8 umożliwia na podgląd nawet 3 strumieni w różnej jakości, co poprawia podgląd zdalny bądź podgląd z wielu kamer jednocześnie. Warto dodać, że wbudowana w aplikację detekcja ruchu ułatwia przeszukiwanie zapisanych nagrań.

Survaillance Station ma możliwość synchronizowania czasu nagrań, co w połączeniu z zapisywanym czasem w programie ekspedycyjnym również ułatwia znalezienie konkretnych zdarzeń na nagraniach z monitoringu. Program umożliwia przygotowanie harmonogramu pracy dla każdej z kamer, dzięki czemu można rejestrować obraz w nocy, a dla oszczędności miejsca na dysku możliwe jest aktywowanie nagrywania tylko po wykryciu ruchu.

Na potrzeby monitoringu IP dysk o pojemności 3 TB starcza na aż 7 dni przechowywania nagrań przy korzystaniu z ciągłej rejestracji z maksymalnymi parametrami obrazu. Przy rezygnacji z nagrań w trybie nocnym czas ten wydłuża się do 8 - 9 dni, a przy nagrywaniu jedynie po wykryciu ruchu - nawet do 2 tygodni. Wspomnieć należy jeszcze o możliwości podglądu obrazu z kamer w czasie rzeczywistym, podczas bieżącej rejestracji. Dzięki temu można ocenić zdalnie, jak wygląda sytuacja w izbie ekspedycyjnej i w razie czego podjąć konkretne działania. Korzystając przy tym z aplikacji Survailance Station Client, która pozwala na obniżenie jakości strumieniowanego obrazu - co jest bardz przydatne i pozwala na oszzcędność danych, gdyż wyświetlając obraz z 4 kamer na raz i tak w najlepszym przypadku podgląd każdej z kamer będzie mógł mieć rozdzielczość 800 x 600 pikseli. Plusem jest też aplikacja mobilna, dostępna na systemy iOS oraz Android.

Synology VPN to rozwiązanie pozwalające na stworzenie prywatnej sieci, z którą można połączyć się z każdego miejsca na świecie, co jest oczywiście sporym uproszczeniem. Dzięki rozwiązaniom Synology można korzystać ze standardów PPTP, IPSEC over L2TP i OpenVPN. Pierwszy jest nieco przestarzały, ale dwa pozostałe są świetnymi rozwiązaniami. Co więcej, L2TP jest wspierany przez Windows, iOS oraz Android, a Open VPN to standard otwarty, natywnie niewspierany przez wymienione systemy, ale ma zaletę, że działał będzie na każdym porcie, co bywa przydatne przy korzystaniu z VPN w krajach, w których niemożliwe jest korzystanie ze standardowych ustawień.

VPN zapewnia prywatność i bezpieczeństwo, oferując silne szyfrowanie, wymianę kluczy wstępnych oraz obsługę nazw użytkownika i indywidualnego hasła dostępowego, za pomocą których można korzystać ze swoich terminali (komputerów, tabletów czy telefonów) z dowolnego miejsca na świecie. Pozwala to na dostęp do wymienionych wcześniej usług: Survailance Station, Drive lub Domoticz oraz do korzystania ze zdalnego pulpitu.

Profesjonaliści wybierają sprawdzone rozwiązania

Jak pokazuje krótkie case study apteki Aspirynka, możliwości budowy infrastruktury IT przez Synology są olbrzymie. Zresztą, nie tylko wymienione wcześniej funkcjonalności zostały zaimplementowane dla opisywanego klienta, ale wdrożono wykonywanie kopii zapasowych telefonów oraz komputerów pracowników, a nawet uruchomiono aplikację Audio Station do przesyłania domowej biblioteki muzycznej na mobilne urządzenia pracowników - Aspirynka to w końcu firma rodzinna.

Reasumując, Synology oferuje niezwykle kompleksowe rozwiązania. Pakiet Active Backup Suite zasługuje na uwagę, gdyż pozwala na scentralizowane zarządzanie tworzeniem kopii zapasowych, co jest kluczowe dla płynności każdego nowoczesnego biznesu. Przykład apteki Aspirynka pokazuje zaś wyraźnie, jak zaawansowana może być infrastruktura IT nawet w mniejszych firmach oraz jak wiele rozwiązań jest w stanie przygotować oraz w pełni dopasować do oczekiwań klienta firma Synology.

