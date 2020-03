Tani i pojemny backup plików w chmurze? Sprawdź usługę Cloud Backup w nazwa.pl

Wygodny, tani, pojemny oraz odpowiednio zabezpieczony backup? Jeśli szukasz aplikacji do wykonywania kopii zapasowych, która ma wszystkie te cechy, sprawdź koniecznie Cloud Backup od nazwa.pl.

W czasach, gdy liczba przechowywanych na dyskach naszych komputerów plików nieustannie rośnie, dobry backup to podstawa. Jak jednak wybrać najlepszy sposób na tworzenie kopii zapasowych? To zależy od potrzeb. Tanim, lecz najmniej uniwersalnym rozwiązaniem będzie kupno dysku zewnętrznego. Jednak najlepszym pod względem stosunku ceny i jakości, elastycznym oraz bezpiecznym, będzie wybór usługi backupu plików w chmurze. W tym drugim przypadku jednym z najtańszych, a przy tym najbardziej kompleksowych rozwiązań dla użytkowników komputerów z systemem Microsoft Windows jest niewątpliwie Cloud Backup od nazwa.pl.

Dysk zewnętrzny czy backup w chmurze?

O tym, że pliki na dyskach komputerów warto zabezpieczać wiedzą wszyscy, dla których normalny dzień pracy to 8 godzin spędzone przed monitorem, setki wysyłanych e-maili, tony danych zliczanych w arkuszach kalkulacyjnych czy mnożące się nieustannie linijki kodu. Niemniej nie tylko w pracy kopie zapasowe ratują nam życie. W sferze prywatnej również gdzieś musimy przechowywać zdjęcia, nagrania wideo z wakacji oraz rozmaite dokumenty, prawda? Jeśli mamy już tę świadomość i wiemy o wspomnianych we wstępie różnych sposobach na kopie zapasowe, pora zastanowić się, dlaczego najlepszym rozwiązaniem będzie backup w chmurze.

Kto raz stracił dane, już zawsze będzie robił backup

Dlaczego dysk zewnętrzny jako narzędzie do backupu można określić dziś mianem technologii przestarzałej i mało elastycznej dla nowoczesnych użytkowników? To proste. Sam dysk niepodpięty do sieci nie umożliwia stałego dostępu do plików, a do tego nie każdy użytkownik potrafi samodzielnie przygotować harmonogram automatycznych kopii. Oczywiście dysk to wciąż świetne narzędzie do przechowywania zdjęć czy filmów z wakacji. Zwłaszcza jeśli jesteśmy w podróży i nie mamy dostępu do sieci, ale jego nieelastyczność sprawia, że przegrywa z rozwiązaniami opartymi na chmurze.

Backup w technologii cloud wprowadza do kopii zapasowych pożądaną systematykę. Usługi dostawców pozwalają w łatwy sposób przygotować harmonogram tworzenia kopii plików czy zautomatyzować cały proces. Chmura nie wymaga przechowywania w domu czy w pracy kolejnego urządzenia. Instalacja i aktywacja aplikacji Cloud Backup od nazwa.pl na komputerze użytkownika zajmuje zaledwie kilka minut. Co więcej, to konkretne rozwiązanie zapewnia bezpieczeństwo wykonywanych kopii - pliki są zabezpieczone algorytmem AES-256. Ponadto Cloud Backup jest bardzo tani, gdyż powierzchnia 1 TB na kopie zapasowe to w pierwszym roku koszt zaledwie 60 zł.

Cloud Backup w nazwa.pl to tani i bezpieczny backup dla komputera z systemem Microsoft Windows

Kopie zapasowe wykonywane przez Cloud Backup to rozwiązanie, którego nie można porównać do takich usług jak Dysk Google czy Microsoft OneDrive. To sposób na stworzenie bezpiecznych kopii danych z komputera pracującego na systemie Microsoft Windows, nie po prostu na zewnętrzny dysk, a w chmurze. Ta przygotowana specjalnie z myślą o backupie danych usługa oferuje 1 TB przestrzeni dyskowej, 256-bitowe szyfrowanie plików, harmonogram wykonywania kopii, łatwą konfigurację i jeszcze łatwiejsze przywracanie plików, które zostały utracone.

Mało tego, w ramach usługi użytkownik otrzymuje również zaawansowane funkcje, które doskonale chronią pliki przed nieumyślnym lub celowym usunięciem przez osoby trzecie. Skasowane z dysku twardego komputera pliki jeszcze przez 90 dni będą przechowywane na bezpiecznym serwerze nazwa.pl, skąd bardzo łatwo jest je odzyskać. Natomiast, jeśli akurat będziemy korzystali z łącza internetowego o słabej przepustowości, możemy czasowo wstrzymać harmonogram backupu i wyłączyć automatyczne kopie zapasowe.

Chmura, czyli bezpieczeństwo i nowoczesne technologie

Cloud Backup w nazwa.pl to usługa oferowana użytkownikom komputerów z systemem Microsoft Windows w wersji 7 lub 10, wspierająca najpopularniejsze przeglądarki internetowe: Google Chrome, Microsoft Edge oraz Mozilla Firefox. Archiwizowane dane są szyfrowane lokalnie na komputerze użytkownika, przez co nikt inny nie ma dostępu do hasła. Dodatkowo, są one przesyłane przyrostowo, co sprawia, że pliki w kopii zapasowej są aktualizowane po ich zmianie na dysku. To wyjątkowo elastyczne rozwiązanie, dzięki któremu nie trzeba przesyłać całych plików od nowa, a jedynie zaktualizować informacje, zapisane podczas pracy na komputerze. Co ważne, pliki i katalogi są również kompresowane, co znaczy, że zajmują one mniej miejsca na dysku, a także nie obciążają łącza internetowego.

Bezpieczeństwo kopiom zapasowym zapewnia nie tylko wspomniane szyfrowanie, ale również cztery nowoczesne Data Center, z których korzysta nazwa.pl. Centra danych znajdują się w Warszawie, Krakowie, Frankfurcie oraz Amsterdamie, zapewniając nieprzerwany dostęp do danych. Data Center zabezpieczone są dwutorowym zasilaniem elektrycznym oraz ochroną przeciwpożarową opartą o redundantny system gaszenia pożaru gazem neutralnym dla ludzi, środowiska oraz sprzętu IT. Innymi słowy, Cloud Backup od nazwa.pl oferuje bezpieczeństwo danych na serwerach rozlokowanych w nowoczesnych ośrodkach europejskich miast.

Kopia zapasowa w wersji 2.0

Kto powinien zainteresować się usługą Cloud Backup? Każdy, komu zależy na bezpieczeństwie plików przechowywanych na dyskach twardych komputera. Nie ma znaczenia, czy jesteś przedsiębiorcą czy fotografem podróżniczym. Kiedy przechowujesz duże ilości danych, to ich utrata byłaby dla Ciebie ogromnym problemem. Jeśli zależy Ci na ich bezpieczeństwie - Cloud Backup stanowi doskonałe rozwiązanie. Pod względem oferowanej przestrzeni na pliki, wygody użytkowania oraz ceny, trudno jest znaleźć na rynku równie atrakcyjną ofertę.

Kod rabatowy dla czytelników

Specjalnie dla czytelników benchmark.pl, spółka nazwa.pl udostępniła kod rabatowy, który pozwala aktywować usługę Cloud Backup za darmo na 90-dniowy okres testowy. Podczas zamówienia na stronie https://www.nazwa.pl/ należy wybrać opcję Voucher i wpisać kod: sa73-6968-3569. Oferta jest ważna do 29 kwietnia 2020 roku.

Artykuł powstał we wsółpracy z nazwa.pl