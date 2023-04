Inżynierowie z firmy Airbus opracowali koncepcję stacji kosmicznej LOOP, która ma pomóc w neutralizacji negatywnego wpływu długotrwałego przebywania w kosmosie na ludzki organizm. Projekt ma szansę zastąpić ISS na początku przyszłej dekady.

Nowa stacja kosmiczna – ze sztuczną grawitacją

Airbus opracował koncepcyjną stację kosmiczną. Projekt polega na stworzeniu specjalnego modułu „wirówki”, który będzie wytwarzał „sztuczną grawitację”, dzięki czemu astronauci będą mogli lepiej radzić sobie z wyzwaniami, jakie niesie ze sobą przebywanie w przestrzeni kosmicznej, takimi jak obniżona gęstość kości, słabsze mięśnie, dezorientacja układu nerwowego czy problemy psychiczne.

Wirówka będzie jednym z trzech sektorów stacji. Pozostałe dwa to mieszkalny i naukowy. Umieszczenie ich jeden pod drugim zapewni dużo przestrzeni do życia. Pozytywnie na psychikę wpłynąć ma również umieszczenie pośrodku szklarni, w której rozwijać będą się rośliny (będące też jedzeniem).

Airbus LOOP może zastąpić ISS

Przedstawiciele Airbusa w oficjalnym oświadczeniu stwierdzili, że LOOP ma zapewnić wygodne i przyjemne warunki dla jego mieszkańców, wykorzystując wszystko, czego nauczyliśmy się przez dziesięciolecia oraz najrozmaitsze nowoczesne technologie.

Wreszcie, LOOP, o średnicy około ośmiu metrów, został zaprojektowany w taki sposób, by można go było łatwo zintegrować z rakietą nośną. Oznacza to, że wystarczy jeden start, aby umieścić taką stację na orbicie, a ona sama będzie gotowa do zamieszkania praktycznie od razu.

Airbus zakłada, że LOOP będzie gotowy na przełomie tej i kolejnej dekady, dzięki czemu będzie mógł zastąpić Międzynarodową Stację Kosmiczną, której misja dobiega już powoli końca.

