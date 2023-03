Nie tylko chcemy wrócić na Księżyc, ale wręcz się na nim zadomowić. A skoro tak, to potrzebujemy niezawodnej komunikacji. Zapewnić ją zamierza firma Lockheed Martin.

Księżyc połączony z Ziemią. Oto projekt Parsec

Amerykański koncern Lockheed Martin wyodrębnił zespół Crescent Space, którego zadaniem będzie utworzenie sieci satelitarnej, zapewniającej szybkie i niezawodne połączenie na linii Księżyc-Ziemia. Infrastruktura będzie nosić nazwę Parsec, a bazą dla niej będzie konstelacja niedużych satelitów. Jeśli chodzi o sam zarys technologii, to najprostsze wydaje się porównanie do hybrydy systemów Starlink i GPS.



(ilustracja: Crescent Space)

Parsec ma kilka celów do spełnienia. Przede wszystkim ma zapewnić nieprzerwane połączenie pomiędzy astronautami na powierzchni Księżyca, ale też z załogą oraz sprzętem w bazie i na Ziemi. Dodatkowo oferować ma również pomoc w lokalizacji (na przykład w celu przekazania reszcie ekipy swojego dokładnego położenia) i nawigacji (choćby po to, by ułatwić bezpieczny powrót do bazy).



(ilustracja: Crescent Space)

Przygotowania do powrotu na Księżyc po półwieczu

Koncern Lockheed Martin chce lada chwila zapewnić dostawę oprogramowania, satelitów i rakiety, dzięki czemu sieć Parsec – w pewnym ograniczonym zakresie – mogłaby rozpocząć działanie już w 2025 roku. Termin wydaje się bliski, ale pośpiech jest wskazany, jako że księżycowe misje NASA planowane są właśnie na te okolice. Aktualnie zakłada się, że pierwsze lądowanie w ramach programu Artemis odbędzie się pod koniec 2025 roku. Będzie to powrót człowieka na Srebrny Glob po 53 latach.

Źródło: Lockheed Martin, Engadget