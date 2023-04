Pierwszy testowy lot rakiety Starship – największego statku kosmicznego w historii – zakończył się efektowną eksplozją. Elon Musk uważa, że sam start był sukcesem, choć plany były nieco bardziej ambitne.

Pierwszy test rakiety Starship – wybuch po 4 minutach od startu

Po tym, jak nie udało się dotrzymać pierwszego terminu, dziś wreszcie Starship wzniósł się w powietrze. Przed godziną 16.00 rakieta opracowana przez firmę SpaceX wystartowała w swój pierwszy testowy lot. Plany zakładały, że potrwa on 90 minut i zakończy się zwodowaniem. Tak się nie stało, ponieważ niespełna cztery minuty po starcie doszło do efektownego wybuchu, który okazał się niestety finałem całej operacji.

Dlaczego Starship wybuchł?

Nie wszystkie silniki działały poprawnie, co było widać podczas transmisji lotu. Przede wszystkim jednak nie doszło do (planowanego na okolice czwartej minuty od startu) odłączenia pierwszego stopnia od reszty rakiety. To spowodowało niekontrolowane obroty i „nieplanowany, gwałtowny rozpad”.

W efekcie zespół SpaceX, aby zapobiec dalszym niebezpieczeństwom, zdecydował się na uruchomienie Systemu Przerwania Lotu, gdy rakieta znajdowała się na wysokości 35 kilometrów. To oznaczało detonację ładunków wybuchowych, czego wynikiem była widowiskowa eksplozja.

Zobacz wybuch rakiety Starship (wideo):

Co dalej? Kolejne testy Starshipa przed nami

Elon Musk uważa, że pierwszy test Starshipa był sukcesem, ponieważ głównym celem było sprawdzenie startu rakiety. W najbliższych miesiącach ma nastąpić kolejny test, który ma potwierdzić, że rakieta została udoskonalona.

Starship ma 120 metrów wysokości i jest wyposażony w 33 silniki. To olbrzymia, potężna rakieta o wielokrotnie większych możliwościach transportowych niż obecnie wykorzystywane maszyny. Faktycznie Musk wierzy, że analiza tego lotu pozwoli dopracować projekt i zadbać o niezawodność rakiety, aby ostatecznie spełnić zakładane cele i wykonać misje eksploracyjne na Księżyc i Marsa.

Źródło: SpaceX, Bloomberg, informacja własna