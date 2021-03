AMD idzie za ciosem i wprowadza nowe procesory dla laptopów - po modelach Ryzen 5000U, producent zaprezentował jednostki Ryzen Pro 5000, które znajdą zastosowanie w biznesowych ultrabookach.

Premiera AMD Ryzen Pro 5000U – specyfikacja procesorów

Jednostki Ryzen Pro 5000U właściwie bazują na konstrukcji zwykłych modeli Ryzen 5000U (Cezanne). Procesory zostały wyposażone w rdzenie Zen 3 oraz zintegrowany układ graficzny Vega i są produkowane w 7-nanometrowej litografii.

Producent przygotował trzy modele, których specyfikacja jest zbliżona do zwykłych modeli Ryzen 5000U. Zresztą – zobaczcie sami:

Model Generacja Rdzenie/wątki Taktowanie/Boost Pamięć L2 / L3 Kontroler pamięci Grafika TDP AMD Ryzen 5000 Ryzen 7 5800U Cezanne 8/16 1,9/4,4 GHz 8x 512 KB / 16 MB LPDDR4x-4266

DDR4-3200 Vega 8x CU 15 W Ryzen 7 5700U Lucienne 8/16 1,8/4,3 GHz 8x 512 KB / 8 MB LPDDR4x-4266

DDR4-3200 Vega 8x CU 15 W Ryzen 5 5600U Cezanne 6/12 2,3/4,2 GHz 6x 512 KB / 16 MB LPDDR4x-4266

DDR4-3200 Vega 7x CU 15 W Ryzen 5 5500U Lucienne 6/12 2,1/4,0 GHz 6x 512 KB / 8 MB LPDDR4x-4266

DDR4-3200 Vega 7x CU 15 W Ryzen 3 5400U Cezanne 4/8 2,6/4,0 GHz 4x 512 KB / 8 MB LPDDR4x-4266

DDR4-3200 Vega 6x CU 15 W Ryzen 3 5300U Lucienne 4/8 2,6/3,8 GHz 4x 512 KB / 4 MB LPDDR4x-4266

DDR4-3200 Vega 6x CU 15 W AMD Ryzen Pro 5000 Ryzen 7 Pro 5850U Cezanne 8/16 1,9/4,4 GHz 8x 512 KB / 16 MB LPDDR4x-4266

DDR4-3200 Vega 8x CU 15 W Ryzen 5 Pro 5650U Cezanne 6/12 2,3/4,2 GHz 6x 512 KB / 16 MB LPDDR4x-4266

DDR4-3200 Vega 7x CU 15 W Ryzen 3 Pro 5450U Cezanne 4/8 2,6/4,0 GHz 4x 512 KB / 8 MB LPDDR4x-4266

DDR4-3200 Vega 6x CU 15 W

Czym się różnią procesory Ryzen Pro 5000U od zwykłych Ryzen 5000U?

Modele z dopiskiem Pro zostały zaprojektowane z myślą o segmencie profesjonalnym, gdzie istotną rolę odgrywa nie tylko wydajność i funkcjonalność, ale też bezpieczeństwo, możliwość zarządzania sprzętem i lepsze wsparcie techniczne.

Jednostki wyposażono w wielowarstwowe mechanizmy zabezpieczające, które przeciwdziałają atakom i czuwają nad bezpieczeństwem prywatnych danych. Warto tutaj wymienić technologie AMD Memory Guard, AMD Secure Processor czy chociażby samą architekturę AMD Zen 3 z funkcją AMD Shadow Stack.

Procesory oferują też dodatkowe funkcje ułatwiające zarządzanie sprzętem (w tym także możliwość współdziałania z obecną infrastrukturą obsługiwaną przez Microsoft Endpoint Manager).

Producent deklaruje również wydłużoną dostępność jednostek i oprogramowania, także dodatkową walidację sprzętu, co ma przełożyć się na lepszą jakość urządzeń.

Wydajność procesorów AMD Ryzen Pro 5000U

Podczas prezentacji jednostek zdradzono pierwsze szczegóły na temat wydajności dwóch wydajniejszych modeli Ryzen 5 Pro 5650U (6 rdzeni/12 wątków) i Ryzen 7 Pro 5850U (8 rdzeni/16 wątków) – ich osiągi porównano do konkurencyjnego modelu Intel Core i7-1185G7 (4 rdzenie/8 wątków).

W typowo procesorowych zastosowaniach Ryzen 5 Pro 5650U ma być wydajniejszy o 7% względem konkurenta, a Ryzen 7 Pro 5850U aż o 20%.

W zastosowaniach związanych z tworzeniem treści różnice są nieco mniejsze – odpowiednio 6% i 10%.

Laptopy z procesorami AMD Ryzen Pro 5000U

Premiera nowych procesorów to właściwie uzupełnienie oferty. Do tej pory były tutaj dostępne jednostki dla zwykłych, konsumenckich modeli. Układy Ryzen Pro 5000U trafią do biznesowych laptopów – wiemy, że takie konstrukcje zapowiedziały już firmy HP i Lenovo.

Procesory Ryzen Pro nie są adresowane do zwykłych konsumentów. Mówimy o sprzęcie dla specjalnej grupy odbiorców, jednak producent upatruje tutaj ważny segment rynku, który na pewno warto przejąć.

Źródło: AMD

