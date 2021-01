Czekaliśmy, czekaliśmy i się doczekaliśmy! Firma AMD zaprezentowała mobilne procesory Ryzen 5000, które mogą mocno namieszać na rynku laptopów.

Ledwo odetchnęliśmy po premierze desktopowych procesorów Ryzen 5000, a producent już przygotowuje kolejne jednostki – podczas konferencji AMD zaprezentowano modele dla laptopów, które będą napędzać kompaktowe ultrabooki oraz wydajne laptopy do gier.

Premiera procesorów Ryzen 5000U dla domowych laptopów – AMD narobiło zamieszania

Zacznijmy od procesorów Ryzen 5000U – to energooszczędne modele, które znajdą zastosowanie w kompaktowych laptopach do użytku domowego i biurowego.

Model Generacja Rdzenie/wątki Taktowanie/Boost Pamięć L2 / L3 Kontroler pamięci Grafika TDP Ryzen 7 5800U Cezanne 8/16 1,9/4,4 GHz 8x 512 KB / 16 MB LPDDR4x-4266

DDR4-3200 Vega 8x CU 15 W Ryzen 7 5700U Lucienne 8/16 2,3/4,2 GHz 8x 512 KB / 8 MB LPDDR4x-4266

DDR4-3200 Vega 8x CU 15 W Ryzen 5 5600U Cezanne 6/12 1,8/4,3 GHz 6x 512 KB / 16 MB LPDDR4x-4266

DDR4-3200 Vega 7x CU 15 W Ryzen 5 5500U Lucienne 6/12 2,1/4,0 GHz 6x 512 KB / 8 MB LPDDR4x-4266

DDR4-3200 Vega 7x CU 15 W Ryzen 3 5300U Lucienne 4/8 2,6/3,8 GHz 4x 512 KB / 4 MB LPDDR4x-4266

DDR4-3200 Vega 6x CU 15 W

W rzeczywistości mamy jednak do czynienia z dwoma generacjami układów – w jednej serii znajdziemy jednostki z rodziny Lucienne z rdzeniami Zen 2 i grafiką Vega, a także nowe Cezanne z rdzeniami Zen 3 i grafiką Vega. Obawiamy się, że mniej doświadczeni klienci będą zdezorientowani.

Według testów producenta, nowa seria jest zauważalnie wydajniejsza od poprzedników. Co ważne, dotyczy to także „odświeżonych” modeli z generacji Lucienne, co jest zasługą nie tylko podniesienia zegarów, ale też odblokowania SMT – dobrze ktoś u „czerwonych” to przemyślał!

Producent chwali się, że Ryzen 7 5800U nie tylko pokonuje poprzednika, ale też konkurencyjny model Intel Core i7-1165G7 (4 rdzenie/8 wątków). Mamy zatem do czynienia z najwydajniejszym procesorem dla kompaktowych laptopów.

Oprócz świetnej wydajności, nowe jednostki mają cechować się niewielkim zapotrzebowaniem na energię elektryczną, co przekłada się na dłuższy czas pracy na baterii – podobno konstrukcje z topowym modelem Ryzen 7 5800U mogą wytrzymywać bez podłączania do gniazdka nawet 17,5 godziny przy standardowym użyciu i aż 21 godzin podczas odtwarzania filmów. Trzeba przyznać, że efektywność energetyczna robi ogromne wrażenie, ale czekamy na możliwość wypróbowania jej w gotowych konstrukcjach.

AMD wprowadza procesory Ryzen 5000H – to najwydajniejsze modele dla mobilnych graczy

Jednostki Ryzen 5000H zostały zaprojektowane z myślą o laptopach dla graczy – mówimy o wydajniejszych konstrukcjach, gdzie można zastosować bardziej rozbudowany układ chłodzenia.

Model Generacja Rdzenie/wątki Taktowanie/Boost Pamięć L2 / L3 Kontroler pamięci Grafika TDP Ryzen 9 5980HX Cezanne 8/16 3,3/4,8 GHz 8x 512 KB / 16 MB LPDDR4x-4266

DDR4-3200 Vega 8x CU 45+ W Ryzen 9 5980HS Cezanne 8/16 3,0/4,8 GHz 8x 512 KB / 16 MB LPDDR4x-4266

DDR4-3200 Vega 8x CU 35 W Ryzen 9 5900HX Cezanne 8/16 3,3/4,6 GHz 8x 512 KB / 16 MB LPDDR4x-4266

DDR4-3200 Vega 8x CU 45+ W Ryzen 9 5900HS Cezanne 8/16 3,0/4,6 GHz 8x 512 KB / 16 MB LPDDR4x-4266

DDR4-3200 Vega 8x CU 35 W Ryzen 7 5800H Cezanne 8/16 3,2/4,4 GHz 8x 512 KB / 16 MB LPDDR4x-4266

DDR4-3200 Vega 8x CU 45 W Ryzen 7 5800HS Cezanne 8/16 2,8/4,4 GHz 8x 512 KB / 16 MB LPDDR4x-4266

DDR4-3200 Vega 8x CU 35 W Ryzen 5 5600H Cezanne 6/12 3,3/4,2GHz 6x 512 KB / 16 MB LPDDR4x-4266

DDR4-3200 Vega 6x CU 45 W Ryzen 5 5600HS Cezanne 6/12 3,0/4,2GHz 6x 512 KB / 16 MB LPDDR4x-4266

DDR4-3200 Vega 6x CU 35 W

W ofercie producenta pojawiło się aż osiem modeli i tym razem mamy do czynienia tylko z konstrukcjami z generacji Cezanne (łączącymi rdzenie Zen 3 i grafikę Vega). Modele z dopiskiem S cechują się niższym współczynnikiem TDP, a z dopiskiem X wyróżniają się odblokowanym mnożnikiem i możliwością podkręcania.

Producent twierdzi, że Ryzen 9 5980HS o TDP 35 W ma być najwydajniejszym procesorem dla kompaktowych laptopów – układ pokona nie tylko Core i7-1185G7 (4 rdzenie/8 wątków - 28 W TDP), ale też Core i9-10980HK (8 rdzeni/16 wątków - 45 W TDP). Co prawda nie znajdziemy tutaj porównania do nowych modeli Core 11. generacji, ale według informacji Intela, Core i7-11375 ma oferować tutaj podobne osiągi do Core i9-10980HK (przy TDP 35 W).

Ryzen 9 5980HX ogólnie to najwydajniejszy procesor dla gamingowych laptopów – przewaga względem Core i9-10980HK w jednowątkowych zastosowaniach wynosi 14%, symulacji fizyki w grach 21%, a ogólna wydajność ma być wyższa nawet o 37%. Robi wrażenie!

Kiedy premiera laptopów z procesorami Ryzen 5000?

Tutaj mamy dobre informacje – pierwsze laptopy z procesorami AMD Ryzen 5000 mają zadebiutować już w lutym. Dodatkowo poprawi się ich dostępność, bo w planach podobno jest aż 150 różnych konstrukcji (czyli o 50% więcej niż w przypadku modeli z procesorami Ryzen 4000 i ponad 2-krotnie więcej niż w przypadku modeli z procesorami Ryzen 3000). Swoje urządzenia przygotowują m.in. firmy ASUS, HP i Lenovo.

Wiemy, że w planach producenta są też mobilne procesory Ryzen Pro 5000, które znajdą zastosowanie w typowo biznesowych laptopach (takie modele zaoferują dodatkowe funkcje ochrony oraz technologie do wygodnego zarządzania infrastrukturą sprzętową). Pierwsze urządzenia podobno pojawią się sprzedaży jeszcze w pierwszej połowie 2021 roku.

I jak, zaskoczeni? My bardzo! Firma AMD jeszcze do niedawna obejmowała marginalną część rynku laptopów, ale ostatnie premiery były na tyle udane, że pozwoliły producentowi „odbić się od dna”. Jeżeli producenci laptopów dobrze wykorzystają potencjał procesorów, AMD ma szansę poważnie zagrozić Intelowi, a nawet wyjść tutaj na prowadzenie. Konkurencja będzie coraz mocniejsza, a my otrzymamy lepsze produkty.

Źródło: AMD

