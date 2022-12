Frictional Games ogłosiło, że kolejna część Amnesii pojawi się już w marcu przyszłego roku na Xboxie, PlayStation i PC.

Amnesia jak nie Amnesia

Poprzednie części survival horroru przyzwyczaiły nas do powolnego przemierzania ciasnych korytarzy by odkryć skrytą przed Chrisem Redfieldem tajemnicę. Mieliśmy wówczas do dyspozycji jedynie źródło światła i nadzieję, że kiedy potworny przeciwnik pojawi się w pobliżu to zdołamy ukryć się lub zwiać. Nowa część serii wywraca konwencję do góry nogami, co na pewno przysporzy grze kontrowersyjnych komentarzy.

Spokojnie, nie będziesz Rambo

Amnesia: The Bunker oferuje nam „półotwarty" świat oraz dostęp do broni palnej. Ta druga rzecz z pewnością spotka się z nieprzychylnymi komentarzami, bo do tej pory seria była chwalona za nie dawanie graczowi środków do zwalczania przeciwników. Deweloperzy jednak uspokajają, że zwykle amunicji będzie tyle co na lekarstwo, albo i mniej. Dostaniemy też możliwość różnorodnego podejścia do gry, która stanie się czymś w rodzaju wpół otwartej piaskownicy. Wygląda na to, że nowa Amnesia chce dołożyć swoje 3 grosze do obecnego krajobrazu horrorów i już w marcu 2023 przekonamy się czy się jej to uda.

Źródło: informacja prasowa, theverge.com