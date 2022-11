Surviving the Abyss to tytuł trzeciej strategii ekonomicznej z tego cyklu. Po marsjańskiej i postapokaliptycznej historii czeka nas wizyta w morskich głębinach z czasów zimnej wojny.

Zapowiedź Surviving the Abyss. Nowa strategia w katalogu Paradox Arc.

Po naprawdę niezłym Surviving Mars pojawiło się zdecydowanie mniej udane Surviving the Aftermath. Teraz Paradox Interactive zapowiada trzecią strategię ekonomiczną z tego cyklu. W Surviving the Abyss trafimy pod wodę.

Surviving the Abyss przenosi nas do czasów zimnej wojny. Naszym zadaniem jest utworzenie głębinowego ośrodka badawczego, a następnie zarządzanie nim tak, by faktycznie spełniał założone cele: z udoskonalaniem technologii genowych i klonowaniem ludzi na czele. Wyzwanie stanowić będzie przede wszystkim utrzymywanie załogi przy życiu (dbanie o tlen, energię, żywność i wiele innych aspektów), no i przy zdrowych zmysłach.

Kluczem do sukcesu będzie nie tylko odpowiednie zarządzanie załogą i prowadzonymi przez nią badaniami, ale też przemyślana eksploracja. W ciemności kryje się jednak nieznane. A to nieznane może okazać się przerażające. Klimat tej produkcji i tego, o czym piszę, dobrze pokazuje pierwszy oficjalny zwiastun. Oto on:

Kiedy zagramy w Surviving the Abyss?

Gra Surviving the Abyss powstaje już od jakiegoś czasu i 17 stycznia 2023 roku zostanie udostępniona w ramach programu wczesnego dostępu na Steamie.

Źródło: Gematsu, Rock Paper Shotgun, Paradox Interactive