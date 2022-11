The Callisto Protocol ma być „najbardziej przerażającą grą wszech czasów”. Na szczęście jej wymagania sprzętowe nikogo nie powinny przerazić.

The Callisto Protocol to nie taki straszny horror?

Już miesiąc temu oficjalnie ogłoszono, że The Callisto Protocol osiągnęło złoty status. Oznacza to po prostu, że prace nad grą zostały zakończone i żadnych opóźnień już nie będzie. Przerażający horror trafi na rynek 2 grudnia i właśnie potwierdzono, że choć nas postraszy, to nasze komputery mogą spokojnie czekać na przyjęcie tej produkcji.

Krótko mówiąc: (świetnie zapowiadające się) The Callisto Protocol spokojnie ruszy nawet na nieco starszym i nieco słabszym pececie. Do działania wystarczy grze procesor pokroju Intel Core i5-8400 i karta grafiki na poziomie GeForce GTX 1060. Oczywiście w sytuacji, gdy liczysz na wyższą rozdzielczość, płynniejsze animacje i graficzne smaczki, to nie obejdzie się już bez i-siódemki czy (obsługującego biblioteki DirectX 12) GTX-a 1070, a do tego twórcy rekomendują nośnik SSD.

Tak to konkretnie wygląda…

The Callisto Protocol – wymagania sprzętowe:

Minimalna konfiguracja:

System operacyjny: Windows 10

Procesor: Intel Core i5-8400 lub AMD Ryzen 5 2600

Pamięć: 8 GB RAM i 75 GB na dysku

Karta graficzna: GeForce GTX 1060 lub Radeon RX 580

Wersja bibliotek DirectX: v11

Zalecana konfiguracja:

System operacyjny: Windows 11

Procesor: Intel Core i7-8700 lub AMD Ryzen 5 3600

Pamięć: 16 GB RAM i 75 GB na dysku SSD

Karta graficzna: GeForce GTX 1070 lub Radeon RX 5700

Wersja bibliotek DirectX: v12

Jeśli twój komputer nie jest jednak gotowy na The Callisto Protocol albo po prostu preferujesz konsolę, to wiedz, że gra trafi też na urządzenia tej i poprzedniej generacji: PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 i Xbox One.

Aha, jeszcze jedna uwaga na koniec. The Callisto Protocol na PC będzie mogło zaoferować efekty ray-tracingu, przy czym będzie to wymagało posiadania mocniejszego sprzętu. Niestety twórcy nie ujawnili konkretnej konfiguracji.

Kilka słów o The Callisto Protocol

The Callisto Protocol to survival horror, którego akcja rozgrywa się na księżycu Jowisza w 2302 roku. Wcielimy się w faceta osadzonego w więzieniu o zaostrzonym rygorze, w którym wybucha tajemnicza epidemia. Rozpoczyna się walka o przetrwanie, w której pokonać nas chcą inni ludzie, ale też przerażające bestie. Mroczna atmosfera, potężna dawka brutalności i wymagająca pomyślunku rozgrywka – to najważniejsze cechy tego tytułu.

Źródło: GamingBolt, Dark Side of Gaming