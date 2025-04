Dla fanów e-sportu i symulacji. AOC wprowadza dwa ciekawe monitory

Marka AOC AGON wprowadziła do oferty dwa nowe modele monitorów dla graczy. 24,5-calowy AOC 25G4SXU powinien zainteresować fanów gier e-sportowych, a drugi – 34-calowy AOC CU34G4Z fanów tytułów symulacyjnych.

Wybór odpowiedniego monitora do gier to niełatwe zadanie. Wszystko zależy od naszych indywidualnych oczekiwań oraz rodzaju gier, w które najczęściej gramy. W ofercie firmy AOC AGON pojawiły się właśnie dwa nowe modele skierowane do graczy – każdy z nich zaprojektowany z myślą o innych potrzebach i typach rozgrywki. Choć oba celują w graczy, to sprawdzą się w zupełnie różnych scenariuszach.

AOC GAMING 25G4SXU

AOC GAMING 25G4SXU to 24,5-calowy monitor o rozdzielczości Full HD z panelem Fast IPS i odświeżaniem 300 Hz (możliwe do zwiększenia do 310 Hz przez OSD). Obsługuje Adaptive-Sync i jest zgodny z NVIDIA G-SYNC Compatible, co minimalizuje efekt rozrywania obrazu. Czas reakcji MPRT wynosi 0,3 ms.

Monitor ma czteroportowy hub USB (w tym jedno gniazdo do szybkiego ładowania), regulowaną podstawę z możliwością obrotu, zmiany wysokości i trybu portretowego. Jest też kompatybilny z mocowaniem VESA 100 × 100 i zajmuje mało miejsca na biurku.

Model dobrze sprawdzi się w dynamicznych grach FPS, takich jak Counter-Strike 2, Valorant, Fortnite czy Overwatch 2.

AOC GAMING 25G4SXU – Specyfikacja techniczna

Typ matrycy: Fast IPS

Przekątna ekranu: 24,5" (62,2 cm)

Format ekranu: 16:9

Podświetlenie: WLED

Rozdzielczość: 1920 × 1080 px (Full HD)

Odświeżanie: 300 Hz (możliwość podkręcenia do 310 Hz)

Czas reakcji: 1 ms GtG / 0,3 ms MPRT

Kontrast statyczny: 1000:1

Jasność: 400 cd/m²

Synchronizacja obrazu: Adaptive-Sync, NVIDIA G-SYNC Compatible

Kąty widzenia: 178° (poziom/pion)

HDR: HDR10

Pokrycie palety sRGB: 115,3% (CIE 1976)

Pokrycie palety DCI-P3: 90,6% (CIE 1976)

Złącza: 1x DisplayPort 1.4 2x HDMI 2.0 4x USB 3.2 Gen 1 1x minijack 3,5 mm (słuchawkowe)

Regulacja nachylenia: od -3,5° do 21,5°

Obrót: od -30° do 30°

Regulacja wysokości: 130 mm

Pivot (tryb portretowy): Tak

AOC GAMING CU34G4Z

AOC GAMING CU34G4Z to 34-calowy, zakrzywiony monitor ultrapanoramiczny (1500R) z panelem Fast VA. Oferuje rozdzielczość 3440 × 1440 px i odświeżanie 240 Hz. Monitor otrzymał certyfikat VESA DisplayHDR 400 i obsługuje technologię Adaptive-Sync, choć nie posiada certyfikatu NVIDIA G-SYNC Compatible.

CU34G4Z ma regulowaną podstawę (wysokość, nachylenie, obrót), wspiera VESA 100 × 100, i wyposażony jest w dwuporotowy hub USB, z jednym gniazdem do szybkiego ładowania.

Model sprawdzi się szczególnie dobrze w grach symulacyjnych, takich jak Rennsport, iRacing, Automobilista 2 czy DCS World.

AOC GAMING CU34G4Z – Specyfikacja techniczna

Typ matrycy: Fast VA

Przekątna ekranu: 34" (86,4 cm)

Zakrzywienie: 1500R

Format ekranu: 21:9

Podświetlenie: WLED

Rozdzielczość: 3440 × 1440 px (UWQHD)

Zagęszczenie pikseli: 109 PPI

Odświeżanie: 240 Hz

Czas reakcji: 1 ms GtG / 0,3 ms MPRT

Kontrast statyczny: 2500:1

Jasność: 450 cd/m²

Synchronizacja obrazu: Adaptive-Sync

Kąty widzenia: 178° (poziom/pion)

HDR: VESA DisplayHDR 400

Pokrycie palety sRGB: 130,3% (CIE 1976)

Pokrycie palety DCI-P3: 94% (CIE 1976)

Złącza: 2x HDMI 2.1 2x USB 3.2 Gen 1

Regulacja nachylenia: od -3,5° do 21,5°

Obrót: od -20° do 20°

Regulacja wysokości: 130 mm

Cena i dostępność monitorów

Obydwa monitory pojawią się w sprzedaży jeszcze w kwietniu. AOC GAMING 25G4SXU będzie dostępny w sugerowanej cenie 957 zł, natomiast AOC GAMING CU34G4Z wyceniono na 1793 zł.

