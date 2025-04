Nowy telefon od Xiaomi POCO F7 Ultra. Już go przetestowaliśmy, jak sobie radzi?

Xiaomi wprowadza na rynek POCO F7 Ultra, smartfon za niespełna 3 tys. zł, który ma konkurować z droższymi flagowcami. W redakcyjnym teście sprawdzamy, jak nowy model radzi sobie w praktyce. Czy rzeczywiście spełnia oczekiwania?

Xiaomi, poprzez swoją markę POCO, wprowadza na rynek nowy model F7 Ultra, który ma zrewolucjonizować segment smartfonów. Telefon testował Norbert Garbarek z naszej redakcji. Jak go ocenił? Jego zdaniem, za cenę niespełna 3 tys. zł, urządzenie oferuje specyfikacje, które zazwyczaj spotykane są w droższych modelach. Premiera odbyła się 27 marca w Singapurze, a telefon już teraz zdobywa uznanie za swoje innowacyjne wzornictwo i wydajność.

POCO F7 Ultra w ocenie Benchmarka to 4,8/5

POCO F7 Ultra przyciąga uwagę swoim nowoczesnym designem i wysoką jakością wykonania. Smartfon wyposażony jest w ekran AMOLED o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości 3200x1440 px, co zapewnia doskonałą jakość obrazu nawet w pełnym słońcu. Dodatkowo, urządzenie wspiera szybkie ładowanie przewodowe o mocy 120 W, co pozwala naładować baterię do pełna w zaledwie 30 minut. "POCO F7 Ultra to telefon, który się nie męczy i sprosta wielu wyzwaniom" - pisze Norbert.

"Telefon robi fenomenalne zdjęcia"

Smartfon działa na procesorze Qualcomm Snapdragon 8 Elite, co czyni go jednym z najwydajniejszych urządzeń na rynku. POCO F7 Ultra oferuje również zaawansowane funkcje AI, takie jak asystent Gemini, dynamiczne tapety AI oraz narzędzia do edycji zdjęć. Aparat główny o rozdzielczości 50 MP z optyczną stabilizacją obrazu zapewnia wysoką jakość zdjęć, nawet w trudnych warunkach oświetleniowych.

"Telefon robi naprawdę fenomenalne zdjęcia. Brak w nich jakichkolwiek szumów, matryca świetnie oddaje naturalne kolory, na zdjęciach nie brakuje szczegółów (nawet na powiększeniu). Zaskakująco dobry jest teleobiektyw, który wykonuje genialne zdjęcia makro - szczegóły na nich są naprawdę fenomenalne" - ocenia Norbert.

POCO F7 Ultra to propozycja dla tych, którzy szukają wydajnego smartfona w przystępnej cenie. Jego specyfikacje i funkcje stawiają go w czołówce urządzeń dostępnych na rynku w 2025 r. Zachęcamy do sprawdzenia szczegółów.