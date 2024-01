iPhone może spaść ze szczytu z hukiem. Apple obniża prognozy sprzedaży

iPhone to aktualnie najpopularniejsza marka smartfonów na świecie, ale taki stan rzeczy może nie utrzymać się długo.

Według firmy analitycznej IDC, w 2023 roku Apple został największym producentem smartfonów na świecie. Amerykański gigant po raz pierwszy wyprzedził Samsunga, który zajmował I miejsce na podium nieprzerwanie od 2011 do 2022 roku.

Bycie na samym szczycie ma to do siebie, że opcje zostają tylko dwie: można albo się na nim utrzymać, albo z niego spaść. Wiele wskazuje na to, że Apple spodziewa się drugiego scenariusza.

iPhone w 2024 z mniejszymi dostawami

Ceniony analityk Ming-Chi Kuo przyjrzał się zamówieniom, które Apple miał złożyć u kluczowych dostawców komponentów. Wynika z nich, że:

produkcja iPhone’a 15 w I połowie 2024 będzie o 15 proc. mniejsza niż produkcja serii 14 w analogicznym okresie 2023;

produkcja iPhone’a 16 w II połowie 2024 będzie o 10 proc. mniejsza niż produkcja serii 15 w analogicznym okresie 2023.

Kuo przewiduje, że “Apple może odnotować największy spadek wśród głównych światowych marek telefonów komórkowych w 2024 roku”.

Liczba smartfonów dostarczonych w 2023

Zdaniem analityka, jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy są nowe trendy w świecie smartfonów. Jeden z nich to generatywna sztuczna inteligencja. Ta została zaimplementowana w konkurencyjnej serii Galaxy S24 i okazała się ponoć tak dużym sukcesem, że Samsung miał zwiększyć prognozy sprzedaży o 5-10 proc.

Druga wskazana przyczyna to znaczne osłabienie kondycji Apple’a w Chinach, co ma być spowodowane wzmocnieniem pozycji Huaweia oraz rosnącą popularnością składanych smartfonów wśród chińskich konsumentów.

Z dotychczasowych przecieków wynika, że Apple pracuje nad licznymi z funkcjami związanymi z AI, ale te trafią do klientów nie wcześniej niż w połowie września. Dopiero wtedy spodziewana jest bowiem rynkowa premiera iPhone’a 16 oraz systemu iOS 18. Jeśli chodzi o składanego iPhone’a, nic nie wskazuje na to, by tego typu urządzenie miało się pojawić w przewidywalnej przyszłości.

Źródło: Ming-Chi Kuo, Medium, IDC