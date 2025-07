Czy GTA 6 na dobre podwyższy ceny gier na świecie?

GTA VI nadchodzi. Nadchodzi niespiesznie, powoli, swoim tempem, co rozgrzewa oczekujących, a koszt produkcji tego tytułu każe zastanowić się nad tym, ile gra będzie kosztowała, gdy już trafi na sklepowe półki.

Nadchodząca premiera Grand Theft Auto VI, jednej z najbardziej oczekiwanych gier dekady, stawia w zasadzie całą branżę przed nowym wyzwaniem: kwestią rosnących cen tytułów AAA. W ostatnich latach obserwowaliśmy systematyczny wzrost kosztów zakupu gier, a debiut kolejnej odsłony kultowej (chyba nikt w to nie wątpi, prawda?!) serii Rockstar Games może być punktem zwrotnym, który na dobre ugruntuje wyższe standardy cenowe.

Gadamy o drożejących grach

Jest drogo. Będzie drożej?

Jeszcze dekadę temu standardową ceną za nową grę AAA było około 60 dolarów - tak uśredniając mocno. Dziś coraz częściej widzimy tytuły wyceniane na 70 dolarów, co jest już dość bolesne. Przeliczając podane ceny na polskiego złotego, dostajemy kwoty w granicach 300 - 350 zł. Jasne, okazjonalnie drogie tytuły pojawiały się na rynku i dawniej, ale jakoś ostatnimi czasy te wysokie ceny stają się cenami normalnymi, których po prostu należy oczekiwać.

Rzecz jasna, swoje namąciło tu Nintendo z cenami gier na Switcha 2, ale trudno powiedzieć, by Japończycy mieli wpłynąć na całą branżę. Raczej ich polityka (konsekwentna od lat) pozwoliła wszystkim uświadomić sobie zwyczajnie fakt, że gry tańsze raczej już nie będą.

Mając to na uwadze, czy GTA VI, którego produkcja ma według plotek pochłaniać kasę, jakiej branża gier wideo jeszcze nie widziała, podniesie jeszcze wyżej “próg bólu”? Czy realna może okazać się wycena nadchodzącego tytułu od Rockstara na poziomie 80, a może i nawet 100 dolarów, co w Polsce byłoby wartością mocno romansującą z kwotą 500 zł? Czas pokaże, czas pokaże…

Co (kto?) stoi za wzrostem cen?

Do GTA VI jeszcze trochę czasu zostało, więc zanim przyjdzie nam przekonać się o tym, ile Rockstar sobie za nowe Grand Theft Auto zażyczy, zerknijmy na kilka czynników, które przyczyniają się globalnie do rosnących cen gier. Na liście wyróżnić można:

Rosnące koszty produkcji: tworzenie gier AAA to dziś gigantyczne przedsięwzięcia, angażujące setki, a nawet tysiące osób. Grafika na obłędnym, fotorealistycznym poziomie, ogromne otwarte światy, skomplikowane mechaniki, udźwiękowienie jak z najlepszych filmów i marketing, marketing, marketing - to musi kosztować.

Inflacja: umówmy się, czasy mamy dynamiczne, a inflacja, która z tą dziejową dynamiką współgra, wpływa na ceny wszystkiego, w tym na koszty pracy deweloperów, licencji, sprzętu i energii.

Wzrost oczekiwań graczy: oczekujemy coraz więcej. Chcemy lepszej grafiki, realizmu, braku błędów, ciągłego wsparcia po premierze, niezapomnianych wrażeń i co ino.

Nintendo zaczęło rewolucję, którą Rockstar zakończy?

Seria Grand Theft Auto to fenomen kulturowy, sprzedający się w setkach milionów egzemplarzy. Jeśli Rockstar zdecyduje się na podwyżkę cenową, a gra odniesie spodziewany sukces, może to stać się nowym benchmarkiem dla całej branży. Inni wydawcy, widząc akceptację graczy dla wyższej ceny, mogą pójść w ich ślady, co na stałe zmieni krajobraz cenowy na rynku gier wideo. Jeśli ten scenariusz się spełni, to nowa Zelda na Switcha 2 za mniej więcej 300 zł będzie zasługiwała na parafrazę popularnego powiedzonka: “300 zł to uczciwa cena”.

Pogadaliśmy z Norbertem o sytuacji na rynku, pozastanawialiśmy się nad tym, co to będzie i jednego tylko jesteśmy pewni: nadchodzące miesiące przed premierą GTA VI będą gorącym okresem dyskusji o przyszłości cen gier. To nie tylko temat okołoekonomiczny, ale także kwestia dostępności i kształtu cyfrowej rozrywki i ogólna kondycja branży, którą czekać mogą spore zawirowania.