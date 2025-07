Nowe funkcje w ChatGPT. Po co mi teraz Microsoft Office?

ChatGPT znów dostanie przydatne narzędzia. Tym razem chodzi o możliwość tworzenia i edytowania plików arkuszy i prezentacji.

Choć wydaje się, jakby był z nami od zawsze, od premiery ChatGPT minęły niespełna trzy lata. Mimo stosunkowo krótkiego stażu na rynku, popularny chatbot stale dostaje usprawnienia i nowe funkcje. Najnowsze mogą przydać się uczniom, studentom oraz pracownikom biur.

ChatGPT z nowościami - arkusze kalkulacyjne i prezentacje

Stworzony przez OpenAI chatbot już od dawna może odczytywać różne pliki. Teraz amerykański gigant wprowadza do niego zupełną nowość - opcję tworzenia i edytowania arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji multimedialnych. Wygląda na to, że w ChatGPT pojawią się narzędzia podobne do tych z pakietu biurowego Microsoftu (dawniej MS Office, dziś Microsoft 365).

Pliki stworzone i edytowane bezpośrednio w ChatGPT będą kompatybilne z popularnymi programami, jak Microsoft Excel (.xls) i Microsoft PowerPoint (.ppt). Otwieranie, przeglądanie i edytowanie plików nie będzie przy tym wymagało posiadania pakietu biurowego Microsoftu.

Pliki .xls i .ppt w ChatGPT

W oknie inteligentnego chatbota pojawią się nowe narzędzia. Pomogą użytkownikowi przejść przez proces tworzenia prezentacji multimedialnych lub arkusza kalkulacyjnego. Kto wie, być może rozwiąże to między innymi problem pisania dość skomplikowanych formuł, które kojarzymy z Excela? ChatGPT ma w końcu spore możliwości, a komunikacja może się odbywać przy pomocy naturalnego języka i prostych komend.

Gotowe pliki możemy zapisać w pamięci komputera lub urządzenia mobilnego. Następnie otworzymy je w różnych programach (nie tylko tych z pakietu Microsoftu).

Microsoft kontroluje formaty plików takie jak .xlsx i .pptx. OpenAI może jednak z nich bez problemu skorzystać, także bez zgody firmy Billa Gatesa (formaty są otwarte). Nie wiadomo natomiast, czy ChatGPT nie ograniczy maksymalnej wielkości tworzonych plików. Chodzi zarówno o ich rozmiar, jak i stopień wykorzystania AI przy ich generowaniu. Może to zależeć od dostępnej dla użytkownika liczby tokenów, czyli także od faktu posiadania płatnego planu ChatGPT.

W tworzeniu arkuszy i prezentacji pomogą agenci AI

Jednocześnie OpenAI wciąż rozwija funkcję agentów AI. W ten sposób nazywamy rozwiązania jeszcze bardziej zaawansowane od chatbotów. Agent AI będzie mógł choćby przygotować raport w formie arkusza kalkulacyjnego, wykorzystując w nim dostarczone dane, a także informacje dostępne publicznie w sieci. Poza tym możliwe jest planowanie spotkań, wysyłanie e-maili i wiele innych akcji.

ChatGPT jako alternatywa dla pakietów biurowych?

Już teraz ChatGPT może być wykorzystywany na mnóstwo sposobów. Tłumaczy teksty, generuje obraz, może być naszym nauczycielem lub opowiedzieć żart. Gdy dostanie opisane wcześniej funkcje, stanie się też niezłą alternatywą dla pakietów biurowych - Microsoftu, Dokumentów Google, a także innych. Nowe funkcje przydadzą się przede wszystkim firmom i pracownikom biurowym. Wiele możliwości zintegrowanych w jednym narzędziu może usprawnić pracę.

Trzeba natomiast zaznaczyć, że OpenAI i Microsoft są partnerami biznesowymi. Druga z tych firm zainwestowała zresztą 10 mld dol. w rozwój narzędzi OpenAI. Microsoft wykorzystuje zresztą mechanizmy OpenAI w swoich programach i narzędziach, np. w Copilot i w asystencie Bing AI.