Premiera nowych laptopów Apple MacBook Pro odbiła się szerokim echem w branżowych mediach. Sprzęt imponuje osiągami i funkcjonalnością, ale ceny lepszych konfiguracji nadal pozostawiają wiele do życzenia.

Nocna konferencja Apple Scary fast nie zaliczała się do specjalnie ciekawych wydarzeń, ale przyniosła premierę nowych laptopów MacBook Pro. Sprzęt na pewno przyciągnie uwagę profesjonalistów i twórców treści. Niestety, ponownie tutaj można mieć zastrzeżenia co do wyceny ulepszonych konfiguracji, bo producent każe sobie za nie płacić jak za zborze.

Nowy Apple MacBook Pro

Nowe modele MacBook Pro wyglądają podobnie do poprzedników. Dostępne konfiguracje obejmują jednak tylko wersje 14- i 16-calowe – producent zastosował ekran Liquid Retina XDR o rozdzielczości 3024 x 1964 px (MacBook Pro 14) lub 3456 x 2234 px (MacBook Pro 16). Adaptacyjna częstotliwość odświeżania wynosi 120 Hz.

Nowe modele wykorzystują nowe procesory Apple M3 – w zależności od modelu można wybrać chip M3, M3 Pro lub M3 Max. Układy przynoszą znaczny przyrost wydajności (producent chwali się nawet 2,5-krotnym przyspieszeniem względem układu M1 Max), co na pewno będzie głównym argumentem za wyborem nowego MacBooka Pro.

Na obudowie wyprowadzono złącza Thunderbolt, wyjście HDMI, czytnik kart pamięci SDXC, gniazdo słuchawkowe oraz złącze MagSafe. Wbudowana bateria wystarczy nawet na 22 godziny odtwarzania wideo lub 15 godzin przeglądania Internetu.

Chcesz lepszą konfigurację? Musisz sporo dopłacić

Podstawowa wersja MacBook Pro 14 została wyceniona na 8999 złotych – w podanej cenie otrzymujemy 8 GB zunifikowanej pamięci RAM i dysk SSD o pojemności 512 GB, więc mówimy o dosyć skromnej konfiguracji. Najlepsza wersja kosztuje bagatela 40 899 złotych.

Za lepsze konfiguracje trzeba dopłacić. I to sporo! 1200 złotych za dodatkowe 8 GB zunifikowanej pamięci RAM (łącznie 16 GB) lub 2400 złotych za dodatkowe 16 GB zunifikowanej pamięci RAM. Dopłata jest dosyć spora. W normalnych komputerach z Windowsem pamięć RAM to koszt około 100-150 zł za 8 GB i 200-300 zł za 16 GB.

Jeszcze gorzej wygląda dopłata do pojemniejszego dysku SSD - za model o pojemności 1 TB producent kasuje dodatkowe 1200 zł, a za model o pojemności 2 TB dodatkowe 3600 zł. Ceny wydają się absurdalne, bo obecnie szybkie nośniki SSD pod PCIe 4.0 x4 to koszt około 300 zł za 1 TB i 500 zł za 2 TB.

MacBook Pro 16 pozwala wybrać jeszcze lepsze konfiguracje. Podstawowa wersja z procesorem Apple M3 Pro, 18 GB zunifikowanej pamięci RAM i dyskiem SSD o pojemności 512 GB to koszt 13 999 złotych. Najbardziej dopakowana konfiguracja kosztuje 42 199 złotych.

Dodatkowe 18 GB zunifikowanej pamięci RAM (łącznie 36 GB) wiąże się z dopłatą 2400 złotych. Wybierając lepszy procesor M3 Pro lub M3 Max można zdecydować się na wersje z 48 GB, 64 GB, 96 GB lub nawet 128 GB pamięci RAM. Trzeba jednak liczyć się z większą dopłatą – od 3600 do nawet 9600 złotych.

Podobnie z dyskiem SSD. Wersja z najsłabszym procesorem M3 Pro obsłuży nośniki o pojemności 512 GB, 1 TB, 2 TB lub maksymalnie 4 TB (ta ostatnia wymaga dopłaty 7200 złotych). Wybierając lepszy procesor, można wybrać nośnik nawet o pojemności 8 TB, ale wymaga to dopłaty bagatela 14 400 złotych. Dla porównania, zwykłe dyski SSD PCIe 4.0 x4 o pojemności 8 TB to koszt około 4500 – 5000 złotych.

Jest sposób żeby kupić taniej

Nowe laptopy Apple MacBook Pro nie należą do najtańszych sprzętów. Jest jednak sposób, by kupić je trochę taniej – wystarczy skorzystać z oferty edukacyjnej, która pozwala studentom uczelni wyższych, osobom przyjętym na studia, ale niemające jeszcze statusu studenta, rodzicom kupującym produkty dla studentów oraz nauczycielom i pracownikom wszystkich typów szkół otrzymać dodatkowy rabat.

Jak duże są rabaty? Nowy MacBook Pro 14 w podstawowej konfiguracji kosztuje 8399 złotych (zamiast 8999 złotych), a MacBook Pro 16 już 12 899 złotych (zamiast 13 999 złotych). Można zatem sporo zaoszczędzić.

Źródło: Apple