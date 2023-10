Dziś o godzinie 1:00 w nocy czasu obowiązującego w Polsce odbyła się konferencja Scary Fast. Firma Apple przedstawiła na niej między innymi nowe modele MacBooków Pro z układami serii M3. Przyglądamy się nowym komputerom.

MacBooki z układami serii M3

Apple przedstawiło dziś trzy nowe modele MacBooków serii Pro. Co ciekawe, firma usunęła z oferty 13-calowy model z paskiem Touch Bar. Obecnie dostępne są jedynie modele z wyświetlaczem o przekątnej, której długość to 14-cali oraz 16 cali. Mniejszy model dostępny jest w trzech konfiguracjach – z układem M3, M3 Pro oraz M3 Max, a większy w dwóch. W tym przypadku nie można wybrać najsłabszego z nowych procesorów, czyli M3.

Układy Apple M3

Zacznijmy od nowych procesorów i ich specyfikacji. Wszystkie wykonane zostały w 3-nanometorowym procesie technologicznym, ale różnią się od siebie oferowaną wydajnością. Każdy może pochwalić się 16-rdzeniowym systemem Neural Engine oraz sprzętową akceleracją ray tracingu i wbudowanymi silnikami multimedialnymi:

Sprzętowa akceleracja obsługi H.264, HEVC, ProRes i ProRes RAW,

Silnik dekodowania wideo,

Silnik kodowania wideo,

Silnik kodujący i dekodujący format ProRes,

Dekoder AV1.

M3 posiada 8‑rdzeniowe CPU z 4 rdzeniami zapewniającymi wydajność i 4 rdzeniami energooszczędnymi oraz maksymalnie 10‑rdzeniowe GPU. Obsługuje do 24 GB pamięci RAM, a jej przepustowość to 100 GB/s.

M3 Pro ma na pokładzie 12‑rdzeniowe CPU z 6 rdzeniami zapewniającymi wydajność i 6 rdzeniami energooszczędnymi oraz maksymalnie 18‑rdzeniowe GPU. Obsługuje do 36 GB pamięci RAM o przepustowości 150 GB/s.

W przypadku M3 Max mamy do czynienia z maksymalnie 16‑rdzeniowym CPU z 12 rdzeniami zapewniającymi wydajność i 4 rdzeniami energooszczędnymi oraz maksymalnie 40‑rdzeniowym GPU. Układ obsłuży do 128 GB RAM o przepustowości 400 GB/s.

Pojemność dysku SSD

Modele z układem M3 kupić można w konfiguracji z pamięcią masową o pojemności 512 GB, 1 TB oraz 2 TB. W przypadku układów M3 Pro oraz M3 Max dodatkowo wybrać można 4 TB oraz 8 TB (tylko dla M3 Max).

Wyświetlacz

We wszystkich przypadkach mamy do czynienia z wyświetlaczem z podświetleniem mini-LED o handlowej nazwie Liquid Retina XDR. Rozdzielczość mniejszego to 3024 na 1964 piksele, a większego 3456 na 2234 piksele.

Jasność wynosi 1000 nitów, a szczytowo osiąga 1600 nitów. Tak jak w poprzednich modelach jest ProMotion, czyli adaptacyjną częstotliwość odświeżania do 120 Hz.

MacBook Pro M3 – inne cechy

Wśród innych cech warto wymienić kamerę FaceTime HD 1080p z zaawansowanym procesorem ISP, system sześciu głośników hi-fi z przetwornikami niskotonowymi w technologii force-cancelling i obsługę Wi‑Fi 6E oraz Bluetooth 5.3.

Model z M3 ma dwa porty Thunderbolt / USB 4 (USB‑C), HDMI oraz czytnik kart SDXC. W modelach z M3 Pro oraz M3 Max jest jeden dodatkowy port Thunderbolt / USB 4 (USB‑C).

MacBook z M3 – polskie ceny

Najtańszy model z układem M3 kosztuje 8999 złotych. W przypadku M3 Pro zapłacić trzeba 11499 złotych za 14-calowy komputer i 13999 za 16-calowy. Komputer z M3 Max kosztuje w najtańszej konfiguracji 18699 złotych oraz 19999 złotych, odpowiednio za 14 i 16 cali. Komputery dostępne będą od 7 listopada.

Grafika: Apple