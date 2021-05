…Ale dobrze zrobisz, jeśli uzbroisz się w cierpliwość. Na wyścigowy symulator nowej generacji przyjdzie ci jeszcze trochę poczekać (a nawet więcej niż trochę).

Pierwsze Assetto Corsa z 2014 roku zachwycało realizmem w mechanice jazdy, ale grafiką już niekoniecznie. Pięć lat później doczekaliśmy się premiery odsłony z dopiskiem „Competizione”, która nadrobiła zaległości w kwestii oprawy wizualnej. W przypadku kolejnej części spodziewamy się więc następnego kroku naprzód. A wiemy już, że ta nadciąga.

Assetto Corsa 2 jest w drodze

Fani wyścigowych symulatorów będą jednak musieli uzbroić się w cierpliwość. Gra Assetto Corsa 2 wprawdzie znajduje się już w produkcji, ale do jej premiery najprawdopodobniej nie dojdzie wcześniej niż w 2024 roku. Taki plan przedstawiła przynajmniej firma Digital Bros, a więc spółka-matka 505 Games – wydawcy gier spod znaku Assetto Corsa.

Gdy do premiery zostało tak wiele czasu, to nie jest pewnie zaskoczeniem, że nie poznaliśmy żadnych szczegółów na temat „Dwójki”. Dowiedzieliśmy się za to, że pierwsze Assetto Corsa (wraz z Competizione) znalazło ponad 12 milionów nabywców i wygenerowało przeszło 66 milionów dolarów. Zdecydowanie więc mówimy o czymś dużym.

Ale najpierw…

A co będzie się działo w tak zwanym międzyczasie? Już latem tego roku doczekamy się premiery Assetto Corsa na smartfony, ale i w tym przypadku wydawca jest na razie bardzo tajemniczy. Ciekawsza dla wielu może być wiadomość, że Assetto Corsa Competizione zadebiutuje jeszcze w tym roku na konsolach nowej generacji: PlayStation 5 oraz Xbox Series X i S.

Źródło: Digital Bros, Gaming Bolt, GT Planet