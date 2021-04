30 września na rynku zadebiutuje Hot Wheels Unleashed. Samochodowa zręcznościówka na pecety oraz konsole PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One i Nintendo Switch. Zobacz jak wygląda.

Hot Wheels Unleashed. Brak szans na nudę

Już w dniu premiery Hot Wheels Unleashed do naszej dyspozycji oddanych zostanie 60 resoraków, a z czasem mogą pojawić się kolejne. Przypominają autka znane z rzeczywistego świata i mają dawać porównywalną dawkę frajdy. Jeśli zaś chodzi o trasy, to tych może być jeszcze więcej, a to za sprawą zaawansowanego edytora, przygotowanego przez ekipę Milestone. Oczywiście nie zabraknie spiral, ramp i przepaści.

Już teraz zobacz najnowszy zwiastun z fragmentami rozgrywki. Przedstawia on lokalizację o nazwie wieżowiec…

Obejrzyj najnowszy zwiastun Hot Wheels Unleashed:

W Hot Wheels Unleashed będzie można grać w pojedynkę, we dwójkę na podzielonym ekranie albo nawet w 12 osób, jeśli zdecydujemy się na zmagania online. Jeśli to wszystko brzmi dla ciebie jak przepis na doskonałą zabawę, to koniecznie zaznacz na czerwono datę 30 września w swoim kalendarzu.

Źródło: Dark Side of Gaming, Milestone

