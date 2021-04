Jeśli sympatyzujecie z twórczością Codemasters to zapewne nie przejdziecie obojętnie również obok F1 2021. Tym bardziej, że w tym roku seria ma wejść na nowy poziom.

Jaki komputer do F1 2021?

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z założeniami to F1 2021 będzie miłym odstępstwem od sytuacji, jaka zapanowała ostatnio w branży gier. Mowa o bardzo często pojawiających się opóźnieniach premier. Grę zapowiedziano kilka dni temu, a premiera szykowana jest na drugą połowę lipca. Wedle Codemasters oraz EA (nowego wydawcy serii) będzie to gra wyścigowa następnej generacji. To rzecz jasna nawiązanie do PlayStation 5, Xbox Series X i Xbox Series S oraz poprawy oprawy wizualnej.

Czy korzystający z PC powinni obawiać się zwiększonych wymagań sprzętowych? Okazuje się, że bazowe konfiguracje są bardzo zbliżone do tych, jakie widzieliśmy przy F1 2020. Znaczącą zmianą są mocniejsze karty graficzne niezbędne w przypadku chęci skorzystania z Ray Tracingu.

Wymagania sprzętowe F1 2021

Minimalna konfiguracja sprzętowa:

OS: Windows 10 64-bit

procesor: Intel Core i3 2130 / AMD FX 4300

8 GB RAM

karta graficzna: NVIDIA GTX 950 / AMD R9 280

karta graficzna dla Ray Tracingu: GeForce RTX 2060 / Radeon RX 6700 XT

80 GB wolnego miejsca na dysku twardym

Zalecana konfiguracja sprzętowa:

OS: Windows 10 64-bit

procesor: Intel Core i5 9600K / AMD Ryzen 5 2600X

16 GB RAM

karta graficzna: NVIDIA GTX 1660 Ti / AMD RX 590

karta graficzna dla Ray Tracingu: GeForce RTX 3070 / Radeon RX 6800

80 GB wolnego miejsca na dysku twardym

Listę platform docelowych F1 2021 uzupełniają jeszcze konsole PlayStation 4 i Xbox One. Planujcie zagrać? Jeśli tak, na jakim sprzęcie?

Źródło: steam

Warto zobaczyć również: