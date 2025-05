ASUS ROG Ally 2 ujawniony przed premierą. To może być przenośny Xbox

Konsole do gier

ASUS przygotowuje się do premiery przenośnej konsoli ROG Ally 2. Indonezyjskie źródła ujawniły nie tylko jej wygląd, ale także specyfikację techniczną nowego handhelda. Interesującym wątkiem jest również możliwe powiązanie z konsolą Xbox.

Konsole ASUS ROG Ally i ROG Ally X zapoczątkowały nową erę handheldów, oferując moc zbliżoną do laptopów gamingowych w kompaktowej formie. Wyróżniały się ekranem o wysokim odświeżaniu, systemem Windows 11 i solidną wydajnością. Ich zaletą była wszechstronność, choć narzekano na krótki czas pracy na baterii i niedoskonałą ergonomię.

Od dłuższego czasu mówi się, że ASUS pracuje nad nową generacją urządzeń. Pojawiły się spekulacje, że ROG Ally 2 może być przenośnym Xboxem. Teraz mamy więcej konkretów — serwis 91mobiles odkrył wpisy w indonezyjskim rejestrze certyfikacyjnym, które powiązano z dokumentami w amerykańskiej FCC.

ASUS ROG Ally 2 ujawniony

Według ujawnionych informacji ASUS przygotowuje co najmniej dwie wersje konsoli ROG Ally 2 — RC73X1 i RC73YA. Uwagę zwraca odświeżony design, który nawiązuje do poprzednich modeli ROG Ally i Ally X, choć teraz obudowa ma bardziej wyprofilowane boki. Nie ma jednak pewności, że pokazany wygląd to finalna wersja urządzenia.

Producent zastosował 7-calowy ekran o odświeżaniu 120 Hz. Mocniejszy wariant ma bazować na procesorze AMD Ryzen Z2 Extreme (8 rdzeni/16 wątków Zen 5, grafika Radeon 890M z 16 jednostkami CU w architekturze RDNA 3.5), natomiast słabsza wersja otrzyma układ AMD z 4 rdzeniami Zen 2+ i grafiką RDNA 2.

rozwiń

Przenośny Xbox?

Bardziej spostrzegawczy mogą zauważyć czarną wersję konsoli, która posiada przycisk z logo Xbox po lewej stronie ekranu. Może to sugerować, że ROG Ally 2 zaoferuje dodatkowe funkcje powiązane z ekosystemem Xbox. Wcześniejsze przecieki wskazywały, że urządzenie może działać na Windowsie 11 z dedykowaną nakładką Xbox.

Kiedy premiera ASUS ROG Ally 2?

Odnalezione wpisy mogą świadczyć o tym, że konsola jest już gotowa, a producent przygotowuje się do jej oficjalnej prezentacji. Spekuluje się, że ROG Ally 2 zostanie pokazana pod koniec maja podczas targów Computex 2025, choć na razie są to tylko przypuszczenia. ASUS opublikował enigmatyczną zapowiedź, nie zdradzając jednak żadnych konkretów dotyczących nowych handheldów.