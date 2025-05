Nadchodzą (niemal) niezniszczalne dyski. Wsadzili sprzęt do piekarnika

Firma Western Digital nawiązała współpracę ze startupem Cerabyte. Dzięki temu partnerstwu na rynku mają pojawić się nośniki zdolne do przechowywania danych nawet przez 5000 lat.

O firmie Cerabyte było głośno już w ubiegłym roku, gdy zaproponowała rewolucję na rynku przechowywania danych — technologię nie tylko wyjątkowo trwałą, ale również otwierającą drogę do pojemności przechowywania na dotąd niewyobrażalną skalę. Więcej na ten temat pisał Damian Wyryszuk w tekście "Ceramika pozwoli przechowywać mnóstwo danych przez tysiące lat?".

Wygląda jednak na to, że pomysł niemieckiego startupu ma realne szanse na realizację. Jak donosi serwis Tom's Hardware, firma Western Digital — jeden z liderów rynku dysków twardych — dokonała strategicznej inwestycji. Posunięcie to, jak twierdzi, przyspieszy rozwój technologii przechowywania danych w oparciu o ceramikę.

Niezniszczalne dyski

Rewolucja technologii nośników danych opracowywanych przez Cerabyte polega na wykorzystaniu materiału ceramiczno-szklanego jako medium do zapisu informacji. Zamiast tradycyjnych warstw magnetycznych czy półprzewodnikowych, dane są zapisywane za pomocą wiązek energii (np. jonów lub laserów) na ultra cienkich warstwach materiału ceramiczno-szklanego.

Dzięki temu nośniki te są odporne na promieniowanie, wysokie temperatury, wilgoć oraz korozję — a więc czynniki, które zazwyczaj prowadzą do degradacji konwencjonalnych nośników. Ich trwałość może sięgać nawet 5000 lat, co czyni je idealnym rozwiązaniem do długoterminowego archiwizowania danych.

Niedawno startup zademonstrował odporność swojego nośnika na ekstremalne warunki. Firma wzięła kawałek szkła archiwalnego i zagotowała go w czajniku wypełnionym słoną wodą, a następnie — dla pełnego efektu — umieściła go w piecu do pizzy, rozgrzanym do 250°C. Test ten miał na celu pokazanie trwałości materiału. Po zakończeniu eksperymentu nośnik nie wykazywał żadnych uszkodzeń, a dane zapisane na nośniku Cerabyte pozostały nienaruszone.

Nadchodzi rewolucja?

Rozwiązanie Cerabyte oferuje też ogromny potencjał w zakresie gęstości zapisu. Zgodnie z zapowiedziami firmy, w przyszłości możliwe będzie uzyskanie nośników o pojemności przekraczającej jeden petabajt na nośnik wielkości kartki papieru. Co więcej, technologia ta nie wymaga chłodzenia ani zasilania w trybie przechowywania, co znacząco obniża koszty utrzymania długoterminowych archiwów danych.

Christian Pflaum, współzałożyciel i dyrektor generalny Cerabyte, podkreślił znaczenie nowo ogłoszonego partnerstwa, mówiąc: „Jesteśmy podekscytowani współpracą z Western Digital w celu zdefiniowania partnerstwa technologicznego, które zwiększy naszą zdolność do dostarczania dostępnych rozwiązań trwałego przechowywania danych na dużą skalę”. Wypowiedź ta sugeruje ambitne plany obu firm związane z rozwojem nowej klasy nośników danych, które mają łączyć wysoką trwałość z dużą pojemnością i przystępnością cenową.

Mimo ogłoszenia współpracy, ani Cerabyte, ani Western Digital nie przedstawiły szczegółowego harmonogramu wprowadzenia nowych produktów na rynek. Obie strony ograniczyły się do stwierdzenia, że partnerstwo ma „przyspieszyć” rozwój technologii. To oznacza, że konkretne terminy komercjalizacji nadal pozostają nieznane, choć sam fakt nawiązania współpracy może być ważnym krokiem w kierunku realizacji tych planów.