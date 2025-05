Ktoś w Bowers & Wilkins powiedział: stwórzmy słuchawki, które zawstydzą pozostałych zawodników z segmentu premium. Niech kosztują poniżej 2000 zł, niech przywracają frajdę ze słuchania muzyki. I tak oto na rynku pojawił się model Px7 S3, który miałem przyjemność testować.

Użyte przeze mnie sformułowanie “stwórzmy słuchawki” można błędnie zinterpretować. To nie jest tak, że marka Bowers & Wilkins nagle, tak z dnia na dzień wypuściła sobie słuchawki. Jakieś Px7 S3. To ogromne niedopowiedzenie, bowiem nie jest to ani nowa seria, ani “jakieś” słuchawki – jest to przemyślany następca udanych Px7 S2e, który celuje w klasę premium i który chce konkurować z takimi graczami jak Sony czy Apple w swojej kategorii cenowej.

Z Bowers & Wilkins Px7 S3 spędziłem nieco ponad 100 godzin. Te bezprzewodowe zamknięte słuchawki umilały mi czas w przypływie lenistwa, w trakcie spacerów, jazdy na rowerze, długich sesjach przy komputerze, obowiązkach domowych i pracach ogródkowych. Audiofile pewnie łapią się za głowę w tym momencie. “Jak to tak!? Chłop w słuchawkach za prawie 2 tys. złotych kosi trawę? Przecież to karygodne i tak nie można!”. Otóż można.

Specyfikacja Bowers & Wilkins Px7 S3

Waga słuchawek: 300 g

Przetworniki: 2 x 40 mm dynamiczny przetwornik pełnozakresowy z membranami z biocelulozy

Mikrofony: 8 mikrofonów: 4 mikrofony na każdą słuchawkę (1x FB + 2x FF – wszystkie mikrofony służą do rozmów)

Sygnał audio: 24-bit

Łączność: Bluetooth 5.3

Obsługa kodeków: aptX Lossless, aptX Adaptive, aptX HD, aptX Classic, AAC, SBC

Akumulator: ładowanie USB-C, wbudowany, 30 godzin odtwarzania, 7 godzin po 15 minutach ładowania

Akcesoria w zestawie: Kabel audio USB-C o długości 1,2 m do złącza stereo 3,5 mm, kabel USB-C do USB-C o długości 1,2 m, etui transportowe

Wymiary etui: 177mm x 60mm x 234mm

Etui

Zaczynam więc swoją przygodę z Px7 S3. Etui podpowiada mi, że będzie kameralnie, wręcz minimalistycznie. Producent umieścił na nim ledwie widoczny napis “Bowers & Wilkins” jakby, nie wiem, wstydził się czegoś? Oczywiście żartuję, bo przekaz jest tu jasny: nie potrzebujemy żadnych krzykliwych patentów, jesteśmy pewni swego, a naszym “logo” jest jakość dźwięku.

Niemniej, etui zostało wykonane idealnie. Na zewnątrz solidnie, w środku miły w dotyku materiał, kieszonka na kable zamykana magnetyczną klapką, po wewnętrznej stronie “poduszka” dociskająca słuchawki, słusznej jakości suwak. Etui z powodzeniem rozgości się w każdym plecaku. Z mniejszymi damskimi torebkami może być różnie.

Jak prezentują się słuchawki Bowers & Wilkins Px7 S3?

Jeśli miałeś lub miałaś do czynienia z poprzednią wersją – Px7 S2e – to chwilę ci zajmie, zanim dostrzeżesz różnice na poziomie designu. Zmiany są w mojej ocenie kosmetyczne: nauszniki są smuklejsze, zmieniono nieco rozmieszczenie mikrofonów i przycisków, jest nowy, przeprojektowany pałąk. Pod tym względem rewolucji nie ma i zdaje się, że nikt o nią nie prosił.

Testowałem czarną wersję kolorystyczną (aktualnie dostępna jest też biała i granatowa). Od Px7 S3 bije minimalizm oraz elegancja. Dla człowieka, który w zasadzie ma same ciemne w garderobie, takie słuchawki mogą z powodzeniem służyć jako coś, co tworzy wręcz namiastkę biżuterii – są miłym akcentem dopełniającym styl. Podoba mi się to, że Px7 S3 nie są “ordynarnym” pod względem designu sprzętem, ale to nie jest zaskoczenie – to jest wizytówka Bowers & Wilkins.

Czy są wygodne? Czy są solidne?

Są przede wszystkim lekkie. Dodajmy do tego miękkie poduszki, które “zapamiętają” kształt i mamy słuchawki, które najzwyczajniej chce się nosić. Nie czułem żadnego dyskomfortu w tracie ich używania, a dodam, że nie oszczędzałem ich. Px7 S3 wyraźnie trzymają się głowy, ale nie uwierają.

Przeleżałem w nich kilkadziesiąt godzin, skosiłem trawnik, nie obyło się bez drobnej turystyki. Ani razu nie spadły, ani razu się nie zsunęły z mojej głowy. Mechanizm regulacji stawia bardzo przyjemny opór, co słusznie podpowiada, że Px7 S3 same z siebie się nie rozregulują.

Niemniej, należy pamiętać, że to nie jest typ słuchawek “survivalowych”. Co mam na myśli? Px7 S3 nie rozpadną się od samego patrzenia na nie, ba, są naprawdę solidnie wykonane, lecz ich naturalnym środowiskiem jest przestrzeń kameralna, nie narażona na agresywne czynniki atmosferyczne. Słowem: nie pływaj w nich, tylko pozwól, by muzyka popłynęła do twoich uszu. Unikaj deszczu i podwyższonej wilgotności.

Jest to ważne, gdyż Px7 S3 nie mają żadnej normy odporności (brak normy IP). Reasumując: w moim przypadku lekka aktywność na zewnątrz nie wyrządziła szkód słuchawkom, ale brak normy IP to jasny sygnał, który musisz wziąć sobie do serca. Nie wiem, czy sprawiedliwie będzie "karać" te słuchawki za brak normy IP. To tak, jakbym miał pretensję do Mazdy RX8, że słabo radzi sobie w terenie górskim. Albo że Wiedźmin 3 jest słabym city-builderem.

Producent w dalszym ciągu stawia na analogowe przyciski. Podoba mi się ten konserwatyzm, bo lubię czuć, co naciskam. Z drugiej strony, Px7 S3 w kwestii ich rozmiaru przesadził nieco z tym minimalizmem – zdarzało mi się szukać tychże przycisków palcami, co potrafiło wybić z immersji. Może to też być kwestia przyzwyczajenia, bo większość czasu korzystam z gamingowych słuchawek z zupełnie innym pomysłem na siebie.

Jakość dźwięku

To wszystko i tak bez znaczenia, bo Px7 S3 broni się kapitalną jakością dźwięku, która wręcz sprawia, że odkrywamy muzykę na nowo. Słuchawki pozwalają wychwycić smaczki, które mogły nam do tej pory umykać. Na pokładzie znajdują się 40 mm przetworniki (większe niż u poprzednika) dodajmy do tego przetwarzanie Digital Signal Processing i mamy przepis na soczysty dźwięk o wyjątkowej głębi.

Pisałem już coś o normach IP i wodzie? Niemniej pobyt nad zbiornikiem wodnym ujawnił wadę Bowers & Wilkins Px7 S3 - dźwięk wiatru nie służy słuchawkom.

Myślałem, że album “Kveikur” islandzkiego zespołu Sigur Rós nie zaskoczy mnie już niczym. Przecież słuchałem tego dziesiątki, jak nie setki razy! I wtedy wchodzą słuchawki Px7 S3 całe na biało (raczej czarno) i mówią: tak? To patrz teraz! Ponownie pochłonął mnie świat moich ulubionych soundtracków do gier, filmów, muzyki metalowej, alternatywnej oraz synthwave. Naprawdę poczułem się tak, jakbym cofnął się w czasie jakieś 20 lat i włączył na używanym discmanie “Hybrid Theory” po raz pierwszy w życiu. Czysty wokal, głębokie basy - po prostu magia. Radość z odkrywania muzyki – gigantyczny atut Px7 S3, ale nie jedyny.

Kluczowa będzie tutaj zabawa zaawansowanymi ustawieniami. Można to zrobić wygodnie z poziomu darmowej aplikacji Bowers & Wilkins – przejrzysta, intuicyjna, dostępna w języku polskim. To jedna z tych aplikacji, która chce rzeczywiście nam pomóc, a nie przeszkadzać niepotrzebnymi informacjami bądź wyskakującymi okienkami. Tak to powinno wyglądać.

Wydajność Px7 S3

Producent deklaruje, że słuchawki działają nawet 30 godzin. I wie, co mówi. Po ok. 100 godzinach użytkowania, Px7 S3 ładowałem cztery razy. Raz udało mi się zejść do 23 proc. baterii. Są to słuchawki tak wydajne, że zapomniałem o kablach dołączonych do zestawu: jeden pozwalający korzystać z modelu Px7 S3 przewodowo, drugi do ładowania. Co więcej, gdy Px7 S3 rozładują się całkowicie, wystarczy 15 minut ładowania, by działały 7 godzin – deklaruje producent. Mi osobiście nie udało się zejść do zera, ale jestem naprawdę skłonny uwierzyć w tę wartości.

Znakomite ANC

Na absolutną pochwałę zasługuje ANC. Za aktywną redukcję szumów odpowiada aż osiem mikrofonów, co w połączeniu z inteligentnymi pozwala dosłownie odciąć się od świata zewnętrznego. Pod tym względem jest to pierwsza liga i znaczne usprawnienie względem poprzedniej wersji. Słuchawki dały to, czego chciałem – odcięcie od rzeczywistości i maksymalne skupienie na dźwiękach ze słuchawek. Mamy tu również tryb kontaktu, który pozwala jednocześnie słuchać dźwięków otoczenia. I on również zdaje egzamin, ale nie tak dobrze, jak ANC.

Cena Bowers & Wilkins Px7 S3

Ile za taką przyjemność? Słuchawki Bowers & Wilkins Px7 S3 dostępne są w cenie ok. 1800 zł. Wobec tego pojawia się najważniejsze pytanie: czy warto kupić?

Bowers & Wilkins koncentruje swoje wysiłki na dostarczeniu słuchawek oferujących najlepszą jakość dźwięku. Wyrazem tych dążeń jest model Px7 S3. Jeśli czysty i głęboki dźwięk są twoimi priorytetami, warto rozważyć zakup Px7 S3. Te słuchawki odwdzięczą się wygodą, minimalistycznym designem, elegancją i kapitalną jakością dźwięku. W tej klasie cenowej są bliskie ideału.

Ocena końcowa, plusy i minusy Bowers & Wilkins Px7 S3

Bowers & Wilkins Px7 S3 90% 4.5/5

Plusy Bowers & Wilkins Px7 S3

Porządne wykonanie

Kapitalna jakość dźwięku

Rewelacyjny ANC

Zadziwiająco długi czas pracy baterii

Elegancki design

Prosta i przydatna aplikacja

Wygoda i komfort

Minusy Bowers & Wilkins Px7 S3

Za małe przyciski

Podatne na dźwięk wiatru

Egzemplarz testowy słuchawek Px7 S3 otrzymaliśmy bezpłatnie od Bowers & Wilkins. Firma użyczająca nie miała wpływu na treść, ani wglądu w nią przed publikacją. Jest to niezależna recenzja dziennikarska.