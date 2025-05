PLAION Polska informuje, że pełni rolę oficjalnego dystrybutora produktów PlayStation na terenie Polski.

Firma Plaion Polska jest oficjalnym dystrybutorem produktów “niebieskich” od 1 maja 2025 r., a więc o wszystkim dowiadujemy się z małym “poślizgiem”. W ofercie znajdują się konsole, gry oraz akcesoria oznaczone znakiem towarowym PlayStation.

“Nasza współpraca z Sony Interactive Entertainment, firmą stojącą za PlayStation, to dla nas wielkie wyróżnienie, ale przede wszystkim cenna okazja, by lepiej sprostać potrzebom naszej wspólnej społeczności w Polsce.” – komentuje Maciej Turski, General Manager PLAION Polska.

“Cieszymy się na tę kooperację i z pełnym zaangażowaniem podejmujemy się nowej roli oficjalnego dystrybutora marki, która od dekad inspiruje miliony osób na całym świecie.” – dodał Maciej Turski.

W tym miejscu należy oddać głos samym konsumentom treści, czyli graczom. Co sądzicie o tej decyzji? Plaion jest aktualnie jednym z kluczowych partnerów wydawniczych w branży gier i dotyczy to zarówno formatu cyfrowego, jak i fizycznego, której nie obca jest produkcja gadżetów i sprzętów do grania. Czy widzicie w tym zmianę na lepsze? Zachęcamy do oddania głosu w sondzie.

Źródło: Plaion Polska