Audio Video Show to wydarzenie, które dla miłośników doskonałej jakości dźwięku i obrazu ma wręcz kultowy charakter. To trzydniowe święto, które dla wielu jest niczym świąteczny prezent w środku jesieni.

Każdego roku, na PGE Narodowy oraz do warszawskich hoteli Radisson Blu Sobieski i Golden Tulip, zjadą wystawcy sprzętu audio i wideo z najwyższej półki, entuzjaści muzyki, obrazu i technologii, a także producenci, radiowcy i muzycy. Wydarzenie to, co roku przyciąga coraz większą liczbę uczestników, co dowodzi, że nieustannie się rozwija i bije kolejne rekordy. Czy zastanawialiście się, jakie niespodzianki czekają na odwiedzających w dniach 27-29 października tego roku, podczas 25. edycji Audio Video Show?

Jubileuszowa 25. edycja Audio Video Show

Pomysł na organizację Audio Video Show w Polsce narodził się w głowie Adama Mokrzyckiego, głównego organizatora, już 27 lat temu. Początkowo miała to być impreza skierowana do melomanów, która umożliwiłaby im bezpośredni kontakt z systemami audio z najwyższej półki, a także stworzyłaby miejsce do testów, odsłuchów, rozmów i wyrobienia sobie opinii. Z biegiem czasu, to audiofilskie święto nabrało takiego rozmachu, że obecnie plasuje się na drugim miejscu tego typu wystaw w Europie i trzecim na świecie. Na Audio Video Show przyjeżdżają nie tylko entuzjaści dobrego dźwięku i obrazu z całej Polski, ale również wystawcy i recenzenci z całego świata. To tutaj, bez presji czasu, można przetestować najlepsze (i często najdroższe) głośniki, wzmacniacze, odtwarzacze, słuchawki, systemy czy gramofony. To tutaj można podziwiać najdroższe technologiczne zdobycze wśród telewizorów i projektorów, których próżno szukać nawet w świetnie zaopatrzonych sklepach RTV.

Jednak Audio Video Show to nie tylko sprzęt! To przede wszystkim miejsce, gdzie pasja do dźwięku i obrazu spotyka się z wymianą myśli. To przestrzeń na szkolenia, seminaria, spotkania z muzykami, a także na zakupy. W ciągu trzech dni trwania wystawy jest czas, by posłuchać u źródła, co w audiofilskiej trawie piszczy i co planują producenci na kolejny sezon, dowiedzieć się od światowej sławy specjalistów, jak ustawić gramofon analogowy, ile wydać na adaptację akustyczną pomieszczenia i czym właściwie cechują się matryce OLED, a potem pójść na debatę dotyczącą wyższości winyli nad płytami CD, jeden z setek wykładów albo paneli tematycznych, odsłuch prowadzony przez dziennikarza muzycznego albo przepaść na długie godziny na giełdzie czarnych krążków.

Mimo dużej skali imprezy, Audio Video Show nie zapomina o swoich korzeniach i nadal stawia na bliski kontakt odwiedzającego ze sprzętem i muzyką. Jakość odsłuchu i przyjemność z obcowania z danym systemem są tu na pierwszym miejscu. Dlatego też w hotelach Golden Tulip i Radisson Blu Sobieski oraz w lożach VIP na PGE Narodowym przestrzenie zostały tak zaaranżowane, żeby odtworzyć warunki panujące w salonach odsłuchowych albo salach kinowych.

Tu nie podziwia się sprzętu z daleka, ale dotyka go, testuje, przynosi swoje płyty, by posłuchać, jak brzmią na danym systemie, przymierza nawet najdroższe słuchawki. Nie ma też limitu wejściówek, choć na niektóre seminaria trzeba się zapisywać. Na wystawę może wejść każdy, kto kupi bilet, a młodzież do 16.roku życia zwiedza ją za darmo.

Audio Video Show 2023 - gdzie i kiedy Piątek, 27 października, w godzinach 12:00 – 20:00

Sobota, 28 października, w godzinach 10:00 – 20:00

Niedziela, 29 października, w godzinach 10:00 – 18:00 Lokalizacje wystawy PGE Narodowy

Al. Ks. J. Poniatowskiego 1



Hotel Radisson Blu Sobieski

Plac Artura Zawiszy 1, Warszawa



Hotel Golden Tulip

ul. Towarowa 2, Warszawa

Co nas czeka na 25. edycji Audio Video Show?

Tradycją Audio Video Show są spotkania tematyczne i prelekcje prowadzone przez dziennikarzy muzycznych i pasjonatów dobrych dźwięków. Wśród bywalców imprezy wypatrzeć można między innymi Piotra Metza, Hirka Wronę, Marka Sierockiego, Wojciecha Padjasa czy Tomasza Raczka. Prezentują swoje ulubione płyty, rozmawiają z artystami i producentami, dzielą się wiedzą, omawiają nowości rynkowe. Kogo będą gościć w tym roku?

W 2023 roku obchodzimy nie tylko 25. urodziny Audio Video Show, ale przede wszystkim kilka rocznic, które dla fanów muzyki są kamieniami milowymi w historii. To 40-lecie wydania albumu „Nowe Sytuacje” Republiki czy 50-lecie „Dark Side of The Moon” Pink Floyd. Z tej okazji planujemy odsłuchy tych płyt na najlepszych systemach. Będą też spotkania z wyjątkowymi gośćmi z okazji wydania serii legendarnych płyt polskiej muzyki rozrywkowej z katalogu Polskich Nagrań w formacie SACD

- zdradził Adam Mokrzycki.

Na tegorocznej wystawie pojawią się również:

Katarzyna Groniec,

Kasia Lins,

Ania Leon,

zespół Atom String Quartet,

tegoroczny zdobywca Fryderyka w kategorii jazz – Michał Barański

pianista Adam Kośmieja z nową płytą „Infinity” nagraną w Dolby Atmos.

A to dopiero początek zapowiedzi, bo tradycyjnie Audio Video Show odkrywa karty atrakcji powoli.

