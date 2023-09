Hisense na targach IFA 2023 stanowczo miał wiele ciekawych rzeczy do pokazania i postaramy się Wam zrelacjonować najważniejsze spośród nich. Dość tylko powiedzieć, że mieliśmy okazję widzieć w akcji potencjalnie najlepszy telewizor tego roku!

Telewizor, który podnosi poprzeczkę dla konkurencji

Stanowisko Hisense zajmowało większość jednej z pomniejszych hal na IFA 2023 i ogólnie przygotowano je ze stosownym rozmachem. Na samym środku, w świetle jupiterów zaprezentowano największą dumę chińskiego producenta – 85-calowy telewizor ULED UX, oferujący połączenie technologii kropek kwantowych z rewolucyjnym podświetleniem składającym się z ponad 20 tysięcy diod mini LED i oferującym 5 tysięcy niezależnych stref podświetlenia. Wszystko to w dwóch odmianach: 4K i 8K!



Aparat nie jest w stanie oddać tego, jaki obraz prezentuje Hisense ULED 85UX...

Wcześniej, podczas oficjalnej prezentacji w linii modelowej Hisense 2023 w Warszawie mogliśmy na żywo ujrzeć ULED 65UX, który niestety mocno w kwestii specyfikacji matrycy odstaje od większego brata. Teraz możemy potwierdzić, że tutaj papier nie kłamie i 85-calowy model prezentuje znacznie lepszy obraz, nawet w wersji 4K. Jednocześnie nieco też różni się konstrukcją obudowy, ale na szczęście nie zrezygnowano tu z unikatowego wyprowadzenia głośników, tak aby były skierowane bardziej w stronę widza.



Tak właśnie wygląda nagłośnie godne flagowego modelu.

Oczywiście testów na miejscu nie mogliśmy wykonać, ale już same obserwacje pozwoliły wyciągnąć następujące wnioski – sama ilość stref podświetlenia to jednak nie wszystko i nieco rozczarowało nas, jak są one wysterowane przez najnowszy procesor 8K Hi-View Engine X. Strefy mogłyby reagować nieco szybciej, a poziom czerni mógłby być głębszy (to ostatnie w sumie jest uniwersalną krytyką wobec wszystkich mini LED od Hisense’a). Nie da się jednak zanegować spektakularności wrażenia, jakie robi 3000 nit jasności maksymalnej osiąganej przez ten model – co prawda dalekie to od rekordowej wartości pokazanej na tegorocznych targach, ale i tak sprawia, że model ten się wyróżnia na tle konkurencji. Ogólnie nie możemy się doczekać, aż będziemy mogli go przetestować w naszym laboratorium!



Najnowszy SoC zdaje się być zdolny obsłużyć nawet 8K przy 120 Hz odświeżania. Istne szaleństwo!

Projektory od Hisense są coraz lepsze

Przechadzając się dalej po wystawie trudno było nie natrafić na prezentację nowych projektorów, w tym również testowanego przez nas Laser TV 120L9H, który bardzo dobrze bronił twierdzenia, że urządzenia te mogą pełnić rolę telewizora. Mimo dosyć mocnego oświetlenia hali, jakość obrazu była tu naprawdę bardzo wysoka.



Sprawdziliśmy - to faktycznie obraz z Laser TV 4K 120L9H.

Znacznie jednak ciekawsza okazała się funkcja łączenia dwóch projektorów UST w celu uzyskania jednego ultraszerokiego formatu obrazu! Coś w stylu funkcji zaprezentowanej w zeszłym roku przez mobilny Samsung Freestyle, tylko że tym razem dostępna również dla kina domowego. Robiło to niesamowite wrażenie - a pokazano to na dwóch „tylko” 100-calowych projekcjach połączonych w jeden ogromny ekran.



Cierpisz z powodu zbyt szerokiego salonu? Hisense ma na to prosty i tani sposób!

Nieco głębiej ukryty został pokaz pierwszego projektora UST, obsługującego rozdzielczość 8K (w typowy dla projektorów sposób, czyli poprzez interpolację). Ostrość obrazu o tak dużej przekątnej stanowczo na tym zyskuje. Mowa tutaj o projektorze Hisense 120LX, który przy okazji też oferuje wybitne nagłośnienie (jak na projektor) – poza rozbudowanym zestawem głośników, wbudowanym w sam projektor, dostajemy również głośnik niskotonowy z prawdziwego zdarzenia. Całość łączy się w system 4.1.2 i obsługuje zarówno Dolby Atmos, jak i DTS:X.



To jeden z nielicznych przypadków, w których 8K robi ogromną różnicę względem zwykłego 4K.

Hisense planuje konkurować z The Frame od Samsunga

Dużym zaskoczeniem było również to, jak dobrze na żywo prezentują się modele z serii ULED R7K. Pokazany 55-calowy model posiadał podświetlenie mini LED z podziałem na ponad 100 stref i oczywiście całkowicie matową powłokę matrycy. Efekt był naprawdę bardzo dobry i nieco szkoda, że nie udało się porównać tego modelu bezpośrednio z The Frame II.



Telewizor jak malowany!

Poza tymi nowościami były ukazane również telewizory Hisense ULED U7KQ oraz ULED U8KQ, których recenzję w najbliższym czasie będziecie mogli przeczytać na naszym portalu – to również bardzo udane, a przy tym bardzo dobrze wycenione propozycje.