Zastanawiasz jaki projektor do domu kupić? Interesuje cię projektor do filmów, do gier czy oglądania meczów piłkarskich? Oto zestawienie polecanych modele w różnych półach i o różnych możliwościach, ale świetnym stosunku ceny do jakości.

Projektor czy telewizor?

W ostatnich latach branża telewizorów przeszła znaczącą ewolucję. Nie chodzi tylko o wprowadzenie rozdzielczości 8K i upowszechnienie 4K jako standardu w przystępnej cenie dla konsumentów. Również technologie wyświetlania uległy znacznym udoskonaleniom, co pozwala na jeszcze lepsze odwzorowanie kolorów i pracę w trybie HDR, czym zachwycają telewizory OLED.

Wydawać by się mogło, że projektory rozwijają się wolniej i choć z jednej strony jest to spostrzeżenie prawdziwe, to z drugiej - mówimy tu o urządzeniach o kompletnie innej specyfice niż telewizory. Projektory to sprzęt dla świadomych użytkowników, którzy oczekują nieco innych wrażeń z oglądania filmów i seriali oraz z gier. Wrażeń bardziej kinowych, plastycznych i czasem wręcz zachwycających “telewizyjną niedoskonałością”. Największą zmianą wśród dostępnych na sklepowych półkach projektorów jest wprowadzenie do nich rozwiązań znanych ze SmartTV i takie modele też znalazły się w naszym zestawieniu.

Powolny rozwój?

W ciągu ostatnich kilku lat w projektorach nie odnotowaliśmy znaczących przełomów, z wyjątkiem rosnącej popularności projektorów ultrakrótkiego rzutu. Te urządzenia, choć kosztowne (średnio kilkanaście tysięcy złotych), zdobywają rynek, oferując funkcjonalną alternatywę dla telewizorów 4K, zapewniając znacznie większą przekątną wyświetlanego obrazu.

Nie znajdziemy bardzo tanich projektorów ultrakrótkiego rzutu z rozdzielczością 4K, ale już w przypadku FullHD możemy kupić urządzenia za znacznie mniej niż 10 tysięcy złotych. Choć nie są to najtańsze projektory, oferują obraz o przekątnej co najmniej 100 cali, spełniając wysokie wymagania użytkowników szukających alternatywy dla znacznie droższych telewizorów o podobnej wielkości ekranu.

To ze wszech miar ciekawe urządzenia, ale ciągle będące pewną niszą, więc ich reprezentacja w naszym zestawieniu nie będzie, delikatnie mówiąc, dominująca. Skupimy się na projektorach o możliwie najlepszej relacji ceny do możliwości oraz - wytrzymałości.

Ile kosztuje dobry projektor do domu?

Ceny projektorów zaczynają się od kwot znacznie poniżej tysiąca złotych i w naszym zestawieniu znalazły się i takie urządzenia - w końcu projektor do domu, może być również projektorem mobilnym, prawda? W końcu, możemy czasem zechcieć przenieść projektor z salonu do sypialni, no bo kto nam zabroni? Jeśli najdzie nas taka fantazja, łatwiej przeniesiemy małe urządzenie! To pokrętne wytłumaczenie umieszczenia w tym TOP-ie małych projektorów, ale lepsze takie niż żadne.

Im wyższa cena, tym lepsza jakość obrazu, od rozdzielczości, po kontrast, kolory, jasność. Ideałem domowego projektora byłoby urządzenie wyświetlające obraz w 4K, wyposażone w technologię 3LCD, oferujące dużą jasność i dobry kontrast oraz współpracujące z Android TV. To myślenie życzeniowe, ale próbowałem wynaleźć godne uwagi projektory spełniające te kryteria, których cena romansuje gdzieś z poziomem 3000 zł. Rzecz jasna, znalazło się tu miejsce też dla droższych, i to znacznie, projektorów oraz dla modeli zdroworozsądkowych.

Wspomnę jeszcze, że przy zakupie projektora na lata, a zakładam, że niektórzy z nas właśnie takiego urządzenia poszukują, warto sprawdzić koszt eksploatacji. Chodzi mi tu nie tylko o apetyt na prąd, który tanieć raczej nie zamierza, ale również ceny potencjalnych napraw. Tu na duży plus wyróżniają się modele Epsona, ot choćby taki Epson EH-TW6150, w którym wymiana lampy kosztuje 360 zł.

Projektory FullHD mają się dobrze!

Na pierwszy rzut oka tradycyjne projektory FullHD wydają się jedynie rozwinięciem swoich poprzedników. Jednak teraz mają wydajniejsze i jaśniejsze lampy oraz lepsze odwzorowanie kolorów. Dodatkowo, wyposażono je w Android TV, a zintegrowana komunikacja Wi-Fi i Miracast przestały być drogim dodatkiem, umożliwiając wyświetlanie obrazu bezpośrednio z telefonu czy tabletu.

Producenci wykazują również dużą inwencję w przypadku przenośnych projektorów o tej rozdzielczości, szczególnie pod względem walorów wizualnych i ergonomii użytkowania. Szukacie taniego projektora do domu? W oscylującym wokół 2000 złotych, FullHD jest standardem, a jakość obrazka oferowana przez te urządzenia potrafi pozytywnie zaskoczyć! Jeśli z kolei szukacie super taniego projektora: małego i przenośnego, to… Też znajdziecie w naszym zestawieniu TOP coś dla siebie, tak w rozdzielczości FullHD, jak i HD.

Projektory 4K to dziś najlepsze projektory do domu!

W segmencie projektorów 4K, w przedziale cenowym poniżej kilkunastu tysięcy złotych, nadal dominują urządzenia wykorzystujące technikę skalowania sprzętowego do osiągnięcia tej rozdzielczości. Technika ta jest stale udoskonalana, co sprawia, że postęp w 4K jest bardziej zauważalny niż w przypadku FullHD, gdzie dalsze poprawy jakości obrazu są ograniczone.

Wybór najlepszego rozwiązania nie jest jednoznaczny. Użytkownicy mogą preferować skalowanie rozdzielczości w projektorach DLP, ale technologia 3LCD często oferuje obraz bliższy jakości 4K. Ważne są nie tylko liczby, ale także jakość optyki, odwzorowanie barw, kontrast i jasność. W tych aspektach Epson wyróżnia się na tle konkurencji.

Podobnie jak w przypadku FullHD, postęp w projektorach 4K obejmuje lepsze odwzorowanie kolorów, obsługę HDR oraz wyższą jasność, przy jednocześnie dłuższej żywotności lampy bez zauważalnej degradacji jakości obrazu. 4K jest obecnie kluczową rozdzielczością w branży, dlatego pojawia się coraz więcej modeli w nowych wersjach.

Przenośne projektory z Androidem

Domowy projektor nie musi być urządzeniem wyłącznie do oglądania filmów czy seriali na Netfliksie, które stale zajmuje jedno miejsce. Może się okazać, że chcemy przenieść go do innego pomieszczenia, zabrać na działkę, a nawet na wakacje. Ot, proza życia! W takich sytuacjach przyda się projektor z zasilaniem bateryjnym, choć kosztem tego jest niższa jasność lub po prostu małe, bardzo mobilne urządzenie. Mniejszą jasność na szczęście trwałe, LED-owe źródło światła i platforma Android TV, która oferuje szeroki wybór aplikacji do oglądania filmów i zabawy różnorakiej. W naszym zestawieniu znalazły się urządzenia super mobilne, od podstawowych, czysto rozrywkowych projektorów, po model znany, rozpoznawany, szeroko reklamowany i bardzo lubiany. Jaki? Bez spoilerów!

Na co zwracać uwagę w wyborze?

Jeśli mamy na sztywno określony budżet, musimy równie konkretnie określić własne potrzeby. Pytań, na które trzeba w tym celu odpowiedzieć, jest kilka. Czy interesuje nas projektor FullHD czy 4K? Szukamy urządzenia tylko do domu, tylko do salonu, czy czasem zechcemy zapakować sprzęt w plecak i pojechać z nim w nieznane? Ma to być sprzęt zastępujący telewizor (tu wymagana jest spora jasność), czy gadżet filmowo-gamingowy, który odpalimy w raczej zacienionym pomieszczeniu? Szukamy projektora z Android TV, czy o różne usługi streamingowe zadbamy sami, za pomocą odpowiednich dongli i innych bajerów? Ostatnie pytania, to te dotyczące kosztów eksploatacji i napraw (bierzemy to w ogóle pod uwagę?) oraz możliwości budżetowych. Na żadne z nich nie odpowiem, bo potrzeby ludzkie są niesamowicie różne! Podzielę się rzecz jasna własną opinią na koniec zestawienia, z zaznaczeniem, że wybiorę sprzęt, który po prostu najlepiej realizowałby moje potrzeby.

Jaki projektor do domu wybrać? Ranking polecanych modeli

Epson EH-LS650B - laserowy projektor o ultrakrótkim rzucie Ocena benchmark.pl









4,7/5 Na start - model na wypasie! Epson EH-LS650B to laserowy projektor ultrakrótkiego rzutu, co oznacza, że stawiamy go przy ścianie lub ekranie, co jest obłędną oszczędnością miejsca w pokoju. Mamy tu wyświetlanie obrazu w rozdzielczości 4K o przekątnej do 120 cali, jasność 3600 lumenów i kontrast 2500000:1 oraz HDR10. Wyświetlany obraz wygląda cudnie, a do tego urządzenie obsługuje popularne smart rozwiązania, jak Android TV, Bluetooth, ChromeCast oraz łączność Wi-Fi. To też świetny wybór dla graczy - opóźnienie nieprzekraczające 20 ms to coś, co docenią nawet sieciowi wyjadacze. Zaletą tego modelu będzie też 5-letnia (lub przeliczona na 12000 godzin) gwarancja na lampę, zaś wadą wysoka cena oraz brak Dolby Vision. Tak czy inaczej, topowa rzecz! Najważniejsze cechy: Rozdzielczość projektora 3840 x 2160 px

Jasność 3400 lumenów

Gwarancja na lampę 5 lat

Waga 7800 g

Głośność standard/głośność ECO 36/23 dB Zobacz recenzję

BenQ W4000i - topowy projektor do kina domowego Ocena benchmark.pl









4,6/5 Było drogo, to będzie drożej, bo czas na BenQ W4000i. Trudno powiedzieć, by ten model był wyraźnie lepszy od powyższego Epsona EH-LS650B, co mogłoby uzasadniać cenę, ale to świetny sprzęt, więc w rankingu się znaleźć musiał. Mamy tu bardzo dobrej jakości obraz w rozdzielczości, rzecz jasna, 4K. Jasność 3200 lumenów, kontrast 2000000:1, HDR10+ i możliwość wyświetlania obrazu o przekątnej sięgającej 300 cali. Do tego cały szereg smart udogodnień, od AirPlay po Android TV. Bardzo dobry sprzęt, który przez cenę trudno jednoznacznie polecać, ale jak ktoś ma portfel gruby, jak dieta poselska, to śmiało brać, na cenę nie patrzeć. Najważniejsze cechy: Rozdzielczość projektora 3840 x 2160 px

Jasność 3200 lumenów

Waga 6.6 g

Epson EH-TW6150 - optymalny i niedrogi projektor 4K Ocena benchmark.pl









4,5/5 Epson EH-TW6150 to urządzenie rozsądne. I to najlepszy komplement, jaki projektor mógłby usłyszeć! Mamy tu rozdzielczość 4K i przekątną obrazu sięgającą 500 cali, jasność 2800 lumenów i kontrast 35000:1, a technologia 3LCD odpowiada za ładnie nasycone kolory i ogólną wysoką jakość obrazu. Model ten wyśmienicie nadaje się jako budżetowa opcja na kino domowe (trzeba podpiąć pod dobre głośniki!) oraz jako sprzęt dla graczy, za sprawą niskiego input laga - nieprzekraczającego 20 ms. Minusy? Brak Android TV i innych smart patentów. Plusy? Cena poniżej 3000 zł przy takiej jakości obrazu sprawia, że sprzęt musi się bronić! Najważniejsze cechy: Rozdzielczość projektora 3840 x 2160 px

Jasność 2800 lumenów

Waga 4100 g

Optoma UHD35x - tani projektor 4K Ocena benchmark.pl









4,6/5 Optoma UHD35x to projektor, którego nazwanie po prostu tanim projektorem 4K będzie nieco krzywdzące. Dlaczego? Bo to świetny sprzęt i jeden z najlepszych ekonomicznych propozycji w segmencie dobrych projektorów 4K. Znajdziemy w nim wszystkie potrzebne nam rozwiązania, od wszystkich najpotrzebniejszych wejść i wyjść, poprzez niskie opóźnienie wejściowe i odświeżanie 240 Hz (czyli coś dla graczy), skończywszy na wsparciu technologii HDR10 i HLG podczas wyświetlania obrazu. Jednocześnie jest to projektor bardzo jasny (3600 lumenów) ze świetnym kontrastem 1000000:1 o stosunkowo niewielkich rozmiarach. Najważniejsze cechy: Rozdzielczość projektora 3840 x 2160 px

Jasność 3600 lumenów

Waga 3980 g

Epson CO-FH02 - solidny projektor FullHD Ocena benchmark.pl









4,6/5 Epson CO-FH02 to solidna propozycja dla tych, którzy nie szukają 4K, ale zależy im na możliwie najlepszej relacji ceny do możliwości w projektorze FullHD. Kontrast na poziomie 10000:1, jasność 3000 lumenów i bardzo przyjemne odwzorowanie kolorów, dzięki technologii 3LCD czynią z tego projektora świetny sprzęt, tak do domu, jako część kina domowego, jak i do biura czy sali wykładowej lub szkoleniowej. Urządzenie ma wszystkie cechy typowe dla sprzętu firmy Epson, w tym również super łatwą kalibrację wyświetlanego. Plusami będą tu również na pewno waga niewiele przekraczająca 2,5 kilograma oraz obecność Android TV, co czyni z tego modelu projektor bardzo nowoczesny, multimedialny chciałoby się rzec. Najważniejsze cechy: Rozdzielczość projektora 1920 x 1080 px

Jasność 3000 lumenów

Waga 2600 g

Optoma HD146X - dobry projektor FullHD Ocena benchmark.pl









4,3/5 Niewielki projektor, którego jasność zapewni nam wygodne oglądanie filmów także w ciągu dnia, przy umiarkowanej ilości światła z otoczenia, czy przy włączonym oświetleniu w pomieszczeniu. Mimo że jest to tylko FullHD, możemy liczyć na ostry obraz i bardzo dobre odwzorowanie kolorów. Nie musimy także martwić się o żywotność lampy, szczególnie korzystając z trybu ECO, który przy wysokiej jasności jest w pełni użyteczny. Najważniejsze cechy: Rozdzielczość projektora 1920 x 1080 px

Waga 2800 g

Mi Smart Projector 2 Pro - designerski projektor FullHD Ocena benchmark.pl









4,5/5 Przypominający kostkę lub głośnik Bluetooth projektor, który możemy uznać za przenośny, o ile w docelowym miejscu znajdziemy źródło zasilania. Stosunkowo duża jasność jak na rozmiar urządzenia, możliwość wyświetlenia obrazu o przekątnej do 200 cali i rozdzielczość FullHD zapewniają przyzwoity komfort oglądania filmów. Projektor jest w pełni samodzielny dzięki systemowi Android TV. Minusy? W cenie w okolicach 3000 zł oczekiwać można lepszej jasności, ale to dość mobilne urządzenie, więc nie ma co zanadto marudzić. Najważniejsze cechy: Rozdzielczość projektora 1920 x 1080 px

Waga 3700 g

Wanbo T2 Max - mały projektor FullHD Ocena benchmark.pl









4,5/5 Wanbo T2 Max to mały projektor FullHD, mający kształt małej kostki (ok. 12x15 cm) i ważący nieco tylko ponad 1 kilogram. Idealny sprzęt do przewiezienia na imprezę do znajomych, czy przekładania w mieszkaniu z pokoju do pokoju. Kontrast 3000:1 i jasność 450 lumenów nie zachwycają, ale jako urządzenie do odpalenia filmu w sypialni lub podczas imprezy na ogrodzie - Wanbo T2 Max sprawdzi się śpiewająco. Na plus wyświetlanie obrazu o przekątnej do 120 cali oraz wsparcie dla HDR10, łączność Wi-Fi i Android TV. Najważniejsze cechy: Rozdzielczość projektora 1920 x 1080 px

Jasność 450 lumenów

Waga 1100 g

Extralink Smart Life ESP-300v2 - mały i tani projektor mobilny Ocena benchmark.pl









4,6/5 Mały i tani projektor mobilny? Taki właśnie jest Extralink Smart Life ESP-300v2! Urządzenie waży pół kilograma, więc zmieści się nawet do… Damskiej torebki! Jasność i kontrast nie zachwycają, ale żywotność lampy to aż 50000 godzin, a wyświetlany obraz ma rozdzielczość 720p i może mieć nawet 130 cali. To projektor stworzony na wycieczki, idealny na imprezy, na zabranie ze sobą pod namiot, czy gdzie nas tam fantazja poniesie. Jakość obrazu ma w przypadku tego modelu znaczenie drugorzędne - liczy się mobilność i śmiesznie wręcz niska cena. Najważniejsze cechy: Rozdzielczość projektora 1280 x 720 px

Jasność 120 lumenów

Waga 890 g

Samsung The Freestyle Gen. 2 - najlepszy projektor mobilny Ocena benchmark.pl









4,6/5 Nasze zestawienie najlepszych projektorów do domu (i nie tylko) zamyka Samsung The Freestyle Gen. 2, czyli po prostu topowy, najlepszy projektor mobilny. Ten sprzęt to tzw. “full package” w wersji mobilnej. Rozdzielczość FullHD, kontrast 100000:1, słaba jasność (no, to minus) 230 lumenów i ultramobilność, bo rzecz waży około 800 gramów - to najważniejsze cechy tego urządzenia. Do jego zalet zaliczyć trzeba bezwzględnie Smart TV bazujące na systemie Tizen, które czyni z tego urządzania projektor multimedialny z prawdziwego zdarzenia. Minusy? Cena, bo 3000 zł to dużo, bardzo dużo, jak za mobilny projektor. Najważniejsze cechy: Rozdzielczość projektora 1920 x 1080 px

Jasność 230 lumenów

Waga 830 g

Najlepszy projektor do domu - subiektywna opinia

Osobiście wybrałbym z naszego zestawienia projektor Epson EH-TW6150. Testowałem niedawno ten model i zrobił na mnie świetne wrażenie, bo choć do topowych urządzeń brakuje mu wiele, to jest świetnym sprzętem, doskonale nadającym się do oglądania filmów oraz grania - tu niewielki input lag robi robotę! Do tego mamy ładne kolory, dużą jasność i dobry kontrast oraz niskie koszty eksploatacji/napraw i mega dobrą politykę cenową. Innymi słowy, to dobry i niedrogi projektor. Minusy? Nie ma Android TV ani innych smart “ficzurów” - niemniej kosztuje mniej niż 3000 zł, więc osobiście mu to wybaczam!

