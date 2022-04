Avatar zadebiutował w kinach 13 lat temu i był wówczas niemałą sensacją. Od tego czasu czekamy na jego kontynuację i wygląda na to, że wreszcie się doczekamy. Na tym jednak wcale ta wiadomość się nie kończy…

Avatar powróci w 2022 roku

Z tym, że Avatar zadebiutował w kinach 13 lat temu wiąże się coś jeszcze. Krótko mówiąc: jakkolwiek rewolucyjny nie byłby w 2009 roku, zdążył się od tego czasu nieco zestarzeć. Dlatego też James Cameron z ekipą postanowił przygotować zremasterowaną wersję filmu, która… już 23 września trafi do kin. Poprawki będą związane przede wszystkim z dźwiękiem.

Wizyta w kinie może być też dobrym sposobem na przypomnienie sobie tej historii. Niespełna trzy miesiące później na wielki ekran wejdzie bowiem (nareszcie!) pełnoprawna kontynuacja filmu. Dokładnie 16 grudnia 2022 roku zadebiutuje Avatar 2, a właściwie Avatar: Istota wody – bo w Polsce właśnie taki tytuł będzie nosił ten film.

Avatar 2 nadciąga - pierwszy zwiastun już w przyszłym tygodniu

Pierwszego, trwającego około 90 sekund zwiastuna drugiej części serii Avatar doczekamy się już w przyszłym tygodniu. Przez pierwsze 7 dni jednak będzie go można obejrzeć wyłącznie w kinie (przed seansem, którego głównym bohaterem będzie Doktor Strange w multiwersum obłędu). Dopiero później materiał trafi do sieci (no, przynajmniej oficjalnie).

Przy okazji twórcy potwierdzili, że trwają już prace nad kolejnymi częściami serii. Na ich premiery mamy czekać zdecydowanie krócej. Oby!

