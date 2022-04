Na pierwszy zwiastun filmu Thor: miłość i grom musieliśmy długo czekać. Komentarze mówiące, iż było warto pojawiają się z kolei błyskawicznie.

Thor: miłość i grom doczekał się zwiastuna

Thor: miłość i grom (Thor: Love and Thunder w oryginale) spora część widzów plasuje w gronie najbardziej wyczekiwanych premier kinowych 2022 roku. Nie sposób nie zauważyć przy tym, że Marvel Studios bardzo długo czekało na rozpoczęcie kampanii promującej tę produkcję. Aż do dziś.

No bo opublikowanie pierwszego zwiastuna trudno odbierać inaczej. Tym bardziej, że wpada on nie tylko w oko, ale i w ucho z racji wykorzystania jednego z najbardziej znanych utworów Guns N' Roses. Materiał wprowadza w nową przygodę Thora (Chris Hemsworth), który zamiast poszukiwanego wewnętrznego spokoju odnajdzie kolejnego przeciwnika. Nie byle jakiego, bo będzie nim Gorr the God Butcher (Christian Bale). Znanych twarzy będzie zdecydowanie więcej, bo pojawią się też Jane Foster (Natalie Portman), Walkiria (Tessa Thompson) i Korg (Taika Waititi), a żeby było weselej również dzielni Strażnicy Galaktyki.

Thor: Love and Thunder pierwszy oficjalny zwiastun

Kiedy premiera filmu Thor: miłość i grom?

Trudno wyciągać daleko idące wnioski, niemniej wyczekujący tego filmu raczej będą z zaprezentowanego materiału zadowoleni. Nie tylko z samego faktu, iż się pojawił, ale też z tego co prezentuje. Czy zachęci do tej pory nieszczególnie zainteresowanych tą produkcją? Tu można się już głębiej zastanawiać.

Odpowiedzią będzie premiera i wyniki sprzedaży biletów. No bo Thor: miłość i grom zmierza wyłącznie na ekrany kin. Premiera już 8 lipca.

Źródło: MarvelPolska