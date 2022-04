Axiom to firma, która zapisze się w historii jako pierwsza, która zorganizowała w pełni prywatny lot na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Bo polecieli nią zwykli ludzie, żądni emocji i doświadczeń na orbicie Ziemi, bo zorganizowała ją prywatna instytucja i użyto pojazdu SpaceX

Misja Axiom Mission 1 inaczej Ax-1 była odkładana w czasie ze względu na problemy jakie sprawiła branży kosmicznej Rosja i Roskosmos. Ostatecznie 8 kwietnia, o godzinie 17:17 rakieta SpaceX Falcon 9 wyniosła wydzierżawiony na ten lot pojazd Dragon Endeavor na orbitę Ziemi. Warto przypomnieć, że jest to jeden z czterech załogowych Dragonów, które tworzą flotę pojazdów SpaceX. Więcej na razie nie potrzeba, dlatego koncern zakończył ich produkcję, a teraz ograniczy się do ich serwisowania i wymiany zużytych części.

Członkowie misji Axiom Ax-1

Na MSK polecieli Michael Lopez-Algeria, Larry Connor z USA, Mark Pathy z Kanady i Eytan Stibbe z Izraela.



Załoganci misji Ax-1 w trakcie treningów, lot w zero-g, ćwiczenia w centrum Johnsona NASA

Dokowanie do stacji właśnie trwa, ale by wejść na pokład MSK załoga Endeavour musi odczekać jeszcze ponad godzinę po zadokowaniu. Wtedy to czwórka członków załogi Ax-1 dołączy oficjalnie do siódemki astronautów i kosmonautów, którzy obecnie tworzą Ekspedycję 67. Są to astronauci Thomas Marshburn, Raja Chari oraz Kayla Barron z NASA, Mtthias Maurer z ESA. A także kosmonauci Oleg Aremiew, Sergiej Korsokow i Denis Matwiejew, który niedawno dotarli na pokład MSK. Przez najbliższe dni, na MSK będzie więc przebywać 11 osób.



Start w piątkowe popołudnie 8 kwietnia 2022

Potem nastąpi spora rotacja. Załoga Ax-1 wróci na Ziemię około 18 kwietnia po 10 dniach spędzonych w kosmosie, a dwa dni później do MSK poleci kolejny pojazd SpaceX z załogą Crew-4. Zamieni ona ekipę misji Crew-3 w ramach Ekspedycji 67, która to z kolei koniec kwietnia zakończy pracę w kosmosie. Lot Crew-4 będzie dziewiczym lotem Dragona Freedom, najnowszego pojazdu SpaceX.

Misja Axiom - start, lot i dokowanie do MSK na wideo

Przebieg piątkowego startu można oglądać na poniższym wideo, a na kolejnym przebieg lotu (tylko dźwięk), a na ostatnim sobotnią procedurę dokowania i wejścia na pokład.

Cywile na MSK już bywali, bywali w kosmosie, ale Ax-1 to i tak specyficzna misja

Na MSK latali już ludzie, których można określić mianem cywilów, a nie astronautów pełniących zawodowe obowiązki na orbicie. Latają też prywatne pojazdy, ale kombinacji obu jeszcze nie było. W przypadku lotu na Stację Kosmiczną oczywiście, bo misja Inspiration4, to było właśnie także w pełni prywatne przedsięwzięcie, ale bez dokowania do MSK.

Na misję Ax-1 nie powinniśmy się jednak patrzeć jak na w pełni turystyczną wyprawę kosmiczną. Bo choć załoga tej misji to osoby, które nie poleciały tam w ramach obowiązków pełnionych dla jednej z rządowych agencji kosmicznych, to ich pobyt na orbicie będzie wypełniony kilkudziesięcioma naukowymi eksperymentami. Dotyczyć będą one robotyki i autonomii urządzeń elektronicznych, badań nad rozwojem komórek rakowych, rozwojem technologii oczyszczania powietrza. Są one realizowane między innymi we współpracy z MIT, instytutem Fraunhofera, japońską firmą JAMSS.

Na dodatek dowódca misji Michael Lopez-Algeria nie jest kosmicznym żółtodziobem. Był już na orbicie 4 razy, ostatnio jako astronauta w 2007 roku. Dlatego jest on traktowany jako komercyjny astronauta. Każde z miejsca na pokładzie Endeavour kosztowało 55 milionów dolarów.

Kosmiczna przygoda firmy Axiom nie skończy się na misji Ax-1. Już jest planowana misja Ax-2, a Axiom ma przecież jeszcze ambitniejsze plany, które sprowadzają się do budowy własnej stacji kosmicznej na orbicie Ziemi.

Źródło: Axiom, SpaceX, NASA, inf. własna