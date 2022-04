Na Netflix trafił nieco ponad dwugodzinny dokument zatytułowany Powrót w kosmos. To opowieść o misji jaką wzięło na siebie SpaceX. Misji, która doprowadziła do pierwszego lotu człowieka na Międzynarodową Stację Kosmiczną na pokładzie prywatnego pojazdu

O SpaceX piszemy często przy okazji jego przedsięwzięć, a to satelitów Starlink, a to Starshipa, czyli gigantycznej rakiety, która być może kiedyś przejmie główną rolę dla ciężkiego transportowca orbitalnego zamiast SLS NASA. Do SpaceX nawiązują też pośrednio teksty związane z załogowymi lotami w kosmos, misjami komercyjnymi, a także te w których treści pada nazwisko Elona Muska.



Elon Musk i rakieta SpaceX Falcon 9. Z perspektywy postępu w lotach na orbitę Ziemi, produkt, który je zrewolucjonizował

Dla miłośników załogowych lotów wszystko jest jasne, a na pewno już takim się wydaje. Dla osób, które SpaceX bardziej kojarzą z osobą, a nie przedsięwzięciem, rola jaką SpaceX odegrało w ostatnich latach w załogowych lotach kosmicznych może być sporą niewiadomą. Dlaczego, po co, prywatna firma podjęła się takiego zadania jak wożenie ludzi w kosmos? Odpowiedź na to pytanie w skompresowanej do dwugodzinnego dokumentu formie proponuje nam Netflix.

Powrót w kosmos, czyli kulisy misji SpaceX Crew Demo-2

W filmie Powrót w kosmos w przystępny sposób poznajemy historię pierwszego lotu SpaceX z ludźmi na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Historię wyzwań, które należało pokonać, by USA mogło się uniezależnić od innych załogowych pojazdów. Dziś wiemy, że było to działanie niemal prorocze, bo w obliczu obecnego konfliktu w Ukrainie, brak załogowego pojazdu postawiłby NASA, ale także ESA, JAXA i CSA, w bardzo trudnej sytuacji. Gdyby nie załogowy SpaceX Dragon, Roskosmos dyktowałby dziś warunki dotyczące transportu ludzi na i z MSK.

Powrót w kosmos to też nie tylko opowieść o SpaceX i pierwszej załogowej misji DM-2, w której udział wzięli Douglas Hurley i Robert Behnken. To także obraz atmosfery jaka towarzyszyła temu wydarzeniu w mediach. Jeśli nie macie zbyt wiele czasu, a chcecie poznać SpaceX od zaplecza, warto poświęcić dwie godziny na ten film.



Douglas Hurley i Robert Behnken, czyli oblatywacze załogowego Dragona

A jeśli wolicie posłuchać o dokonaniach Blue Origin to na Amazon Prime Video jest do obejrzenia inny film, zatytułowany Shatner in Space. O czym traktuje ten z kolei dokument nie trzeba chyba tłumaczyć.

Źródło: Netflix