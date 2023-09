Bankomaty zyskały ważną funkcję. Dzisiaj wchodzi w życie rozporządzenie MSWiA, które nakłada na operatorów bankomatów obowiązek wprowadzenia nowego systemu zabezpieczeń przed złodziejami.

O rozporządzeniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) w sprawie wymiany bankomatów informowaliśmy w poprzednim miesiącu. Co prawda nowe prawo zostało uchwalone już w 2021 roku, ale dopiero teraz wchodzi ono w życie. Co to oznacza dla użytkowników bankomatów?

Bankomaty zyskały dodatkowe zabezpieczenie

Nowe rozporządzenie wymusza na operatorach bankomatów wyposażenie maszyn w system IBNS (Intelligent Banknote Neutralisation System - inteligentny system neutralizacji banknotów), który pozwala lepiej zabezpieczać znajdujące się wewnątrz banknoty przed kradzieżą.

Pomysł wydaje się prosty i zarazem bardzo skuteczny. System IBNS, przy próbie nieautoryzowanego otwarcia bankomatu, barwi banknoty specjalną farbą, zatem znajdujące się wewnątrz pieniądze stają się bezużyteczne. Mechanizm ma odstraszyć potencjalnych złodziei od próby kradzieży gotówki (ale też obrabowania konwojów oraz kas gotówkowych).

Dla użytkowników sprzętu teoretycznie wiele się nie zmieni. Eksperci zwracają jednak uwagę na czułość systemu i możliwość przypadkowego znakowania banknotów w przypadku wypłat gotówki. W takim przypadku klient powinien udać się do oddziału Narodowego Banku Polskiego, aby wymienić gotówkę.

Kosztowna wymiana bankomatów

Rozporządzenie MSWiA nakłada na operatorów obowiązek wprowadzenia systemu IBNS do 40 proc. bankomatów (czyli około 8,4 tys. urządzeń w skali całej Polski). Operatorzy wskazują, że dostosowanie sprzętu do nowych wymogów jest bardzo kosztowne.

Miłosz Gołębiewski z firmy IT Card (właściciela bankomatów Planet Cash) podaje szacunkowy koszt bankomatu na poziomie 40 tys. zł. Koszt modernizacji urządzenia to około 20 tys. zł, co w skali całego przedsiębiorstwa daje już sumę na poziomie około 25 mln. zł.

Warto dodać, że obecne bankomaty zawierają szereg zabezpieczeń, zarówno fizycznych, jak i informatycznych. Nowe mechanizmy, ale też skuteczne działania policji, i tak znacząco zmniejszyły skalę napadów na bankomaty - wiceprezes Polskiej Organizacji Firm Obsługi Gotówki (POFOG) wskazuje, że obecnie takich incydentów jest niewiele.

